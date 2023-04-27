巴士海峽＋恆春半島暗藏航母死亡陷阱，我真為山東艦嚇出一身冷汗
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在巴士海峽與東沙群島和鵝鑾鼻之間的三角地帶，正是水深高達1000公尺以上的深海槽溝，非常適合潛艦埋伏，建構從海底獵殺水面船艦的陷阱。造成二戰期間，日本船艦在那片海上死亡陷阱中，遭美軍伏擊而折損艦船無數，陣亡了將近10萬人。
文：黃澎孝
我真為山東艦嚇出一身冷汗。
因為中共山東號航母編隊， 4月24日晚間5時許，已從西太平洋返航到達距離鵝鑾鼻東南方大約120浬處。那可是一處二戰史上著名的海上死亡陷阱，同時，也是台軍航母殺手「雄三飛彈」的射程範圍內⋯⋯。
自從美軍麥克阿瑟元帥起，很多軍事專家都把台灣比擬為一艘「不沈的航空母艦」，而恆春半島恰恰是乘風破浪，劈開台灣海峽與巴士海峽的艦首部位。以鵝鑾鼻為基點，隔著巴士海峽南距菲律賓巴丹群島的雅米島之間僅為96公里；距離東沙島是425公里，距離廣東汕頭則是443公里。
這意謂著只要在恆春半島部署雄三增程型反艦飛彈，基本上就能夠同時封鎖巴士海峽西端入口與台灣海峽的南端入口。這麽優勢的戰略位置，翻開全球海洋兵要地圖，還真是極為罕見呢。
恆春半島位在台灣中央山脈尾閭，從屏東枋寮到台東大武一線以南的斷落部位。從枋寮到鵝鑾鼻約為69公里長，若從南海方向北望台灣，迎面而來的恆春半島，就是北靠平均高達3000公尺以上的南大武山，儼然成為艦首的瞭望台。
其實就在屏東與台東交界、海拔1704公尺的大漢山，台軍早就建有一座空軍與海軍共用的雷達站。可對台灣海峽南端和巴士海峽到中國南海大片海域進行遠端廣幅度的監控。從大漢山以南俯瞰鵝鑾鼻，除了著名又神秘的九棚基地外，大大小小的雷達幾乎不下10座。所以，像山東艦那樣行駛緩慢的「大傢伙」，想要不被恆春半島的雷達看見都很難。
而隱藏在墾丁「天涯海角」的二重溪、仁壽和北門等「三軍聯訓基地」，又機動部署著岸置反艦飛彈。這與150公里外的台東空軍志航基地，形成互為犄角的海上目標獵殺區。
還有一個二戰美軍的「賤招」，老共的山東艦一定要知道，那就是在巴士海峽與東沙群島和鵝鑾鼻之間的三角地帶，正是水深高達1000公尺以上的深海槽溝，非常適合潛艦埋伏，建構從海底獵殺水面船艦的陷阱。造成二戰期間，日本船艦在那片海上死亡陷阱中，遭美軍伏擊而折損艦船無數，陣亡了將近10萬人。
巴士海峽的二戰亡靈，迄今還供奉在恆春半島貓鼻頭附近的潮音寺中。前幾年我曾親往祭奠，就我所知，應該還容得下山東艦上區區幾千位共軍官兵安息長眠吧⋯⋯。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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