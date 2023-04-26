取消申請香港「五一」遊行，申辦人：國安法下，無法透露更多詳情

（中央社）已經解散的香港職工會聯盟（職工盟）成員今天（26日）在Facebook刊文表示，他們決定取消向警方申辦「五一」遊行，原因是申辦人之一、前主席黃迺元承受巨大壓力，情緒崩潰。

前職工盟幹事杜振豪在Facebook專頁（現已改名「香港五一勞動節」）刊文，指黃迺元已確定取消遊行申請，並指在《香港國安法》的限制下，無法對外透露更多詳情。

杜振豪表示，黃迺元承受了巨大壓力，情緒崩潰，但他已經盡一切努力捍衛集會遊行權利，完全理解及支持其取消申辦遊行的決定。

他說，雖然形勢非常困難，但希望港人繼續堅持所相信的價值，不能只著眼於一時的得失起跌，同時希望這次挫折不會打擊大家爭取工人權益的鬥志。

杜振豪還說，「今早約11時半，黃迺元恢復人身自由，他未有被拘捕」，但沒有具體說明黃迺元此前遭遇到什麼事情。

職工盟成立於1990年，解散前是泛民主派的最大工會，領軍人物為李卓人。2020年《香港國安法》實施後，泛民組織相繼自行解散，職工盟也於2021年解散。

本月初，黃迺元和杜振豪以個人名義一起向警方申請於5月1日舉辦遊行，以表達維護工人權益的聲音。當天遊行規畫首先在港島維多利亞公園集合，然後遊行至金鐘政府總部，這也是過去泛民團體一貫的遊行路線。

黃迺元當時向媒體說，預計有500人參加。

如果相關遊行申請獲批，將是近兩年泛民力量遭到嚴重打擊及相繼解散後，首次有泛民團體舉行遊行。

對於前職工盟捲土重來並申辦遊行，港府十分關注，警方一直未向黃迺元等人發出遊行「不反對通知書」，而黃迺元還被懷疑曾「無故失蹤」。

行政長官李家超曾就此表示，無論是針對5月1日的遊行或是其他公眾活動，主辦人士需要確保符合法律要求，包括不能違反國家安全，符合公共安全及秩序，也不能妨礙其他非參與人士的權利與自由。

他說，主辦人士有責任確保任何公眾活動有秩序也不違法，又指表達意見的方法很多。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex