取消申請香港「五一」遊行，申辦人：國安法下，無法透露更多詳情
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香港「五一」遊行申辦者決定取消申請，並指申辦人承受巨大壓力、情緒崩潰。申辦者指在《國安法》限制下，無法對外透露更多詳情。而原先的Facebook專頁「香港五一遊行2023（申請中）」也改名「香港五一勞動節」。
（中央社）已經解散的香港職工會聯盟（職工盟）成員今天（26日）在Facebook刊文表示，他們決定取消向警方申辦「五一」遊行，原因是申辦人之一、前主席黃迺元承受巨大壓力，情緒崩潰。
前職工盟幹事杜振豪在Facebook專頁（現已改名「香港五一勞動節」）刊文，指黃迺元已確定取消遊行申請，並指在《香港國安法》的限制下，無法對外透露更多詳情。
杜振豪表示，黃迺元承受了巨大壓力，情緒崩潰，但他已經盡一切努力捍衛集會遊行權利，完全理解及支持其取消申辦遊行的決定。
他說，雖然形勢非常困難，但希望港人繼續堅持所相信的價值，不能只著眼於一時的得失起跌，同時希望這次挫折不會打擊大家爭取工人權益的鬥志。
杜振豪還說，「今早約11時半，黃迺元恢復人身自由，他未有被拘捕」，但沒有具體說明黃迺元此前遭遇到什麼事情。
職工盟成立於1990年，解散前是泛民主派的最大工會，領軍人物為李卓人。2020年《香港國安法》實施後，泛民組織相繼自行解散，職工盟也於2021年解散。
本月初，黃迺元和杜振豪以個人名義一起向警方申請於5月1日舉辦遊行，以表達維護工人權益的聲音。當天遊行規畫首先在港島維多利亞公園集合，然後遊行至金鐘政府總部，這也是過去泛民團體一貫的遊行路線。
黃迺元當時向媒體說，預計有500人參加。
如果相關遊行申請獲批，將是近兩年泛民力量遭到嚴重打擊及相繼解散後，首次有泛民團體舉行遊行。
對於前職工盟捲土重來並申辦遊行，港府十分關注，警方一直未向黃迺元等人發出遊行「不反對通知書」，而黃迺元還被懷疑曾「無故失蹤」。
行政長官李家超曾就此表示，無論是針對5月1日的遊行或是其他公眾活動，主辦人士需要確保符合法律要求，包括不能違反國家安全，符合公共安全及秩序，也不能妨礙其他非參與人士的權利與自由。
他說，主辦人士有責任確保任何公眾活動有秩序也不違法，又指表達意見的方法很多。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。