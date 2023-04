英國政府首度測試「緊急電話警報」炎上！誤點到凌晨才發被嚇醒

上週日一大早,讀者先生就提醒我:「今天下午3點,手機會收到英國政府發出的緊急電話警報(emergency phone alert)測試,收到時請不要大驚小怪。」當下我馬上回他:「這個國家級災難警報系統我們台灣行之有年了好嗎?請不用擔心我會大驚小怪,提醒你家人或其他英國朋友吧!」

沒錯,英國號稱先進國家,這方面卻還遠遠落後台灣,在今(2023)年才上路,並在4月23日進行第一次全國性測試。先較於地震頻繁的台灣,這個英國政府為了在危急情況下通知民眾的警報系統,主要是針對洪災和恐怖攻擊,畢竟這兩種天災與人禍在過去幾年,的確是算在英國發生比較頻繁的災難。

只是我比較驚訝,為何英國政府沒有在疫情前恐怖攻擊行動在歐洲頻傳的時候,就推出這個警報系統,而是拖到現在。

不少人沒收到警報,威爾斯語的版本甚至有錯字

為什麼英國一直不採用手機警報系統?查了資料後才發現,原來這個系統早在十年前的2013年就已具備雛形,只是一開始是以地區性警報的形式出現,後來卻因為經費問題暫停發展,直到疫情期間英國政府必須發簡訊給全國民眾來宣布封城,這項計劃才起死回生,所有才有了4月23日的測試。

這個英國破天荒的全國災難警報系統測試,結果不如預期來得理想。

照理說,全英國使用4G或5G電信網絡、手機支援iOS 14.5以上版本或Android 11以上版本的手機用戶,只要不是在關機或開啟飛行模式的狀態下應該都收得到這個警報,但根據BBC報導,在4月23日當天,每五支手機裡就有一支沒有收到警報,略低於和英國政府預估的90%成功率。

此外,電信公司「Three」的用戶中有許多人都沒有收到,被民眾開玩笑說是「邊緣人的電信公司」,害Three只好快馬加鞭出動工程師釐清問題,並在週一宣布已解決這個問題,保證未來絕對不會有用戶漏接任何一個英國政府發出的警報。

不只如此,威爾斯語版的簡訊裡還被發現有一個錯字,而當天在警報發出時剛好在威爾斯和英格蘭間往返的民眾,還收到兩次警報,由於警報很吵而且長達十秒,因而招致許多民怨。

驚嚇、誤點,但相信英國人唸歸唸還是會支持

但無論再怎麼慘,應該都沒有在4月24日凌晨2點再次收到這個警報的民眾Danny Wisniewski更慘,因為這個不該出現的失誤讓他和太太活活從睡夢中被嚇醒;另一位民眾John Day則抱怨一樣的警報聲在週一他去上班的路上又再響了兩次,當時正在高速公路上開車的他在15分鐘內連續受到兩次驚嚇,只差沒有出車禍。

事實上,根據英國名嘴Martin Lewis針對粉絲的調查,有26%的人不是在4月23日下午3點準時收到警報,看來警報誤點的問題還滿普遍的。

Photo Credit: GettyImages

這次英國測試手機發布警報的爭議裡,除了上述的狀況,還有少數民間團體批評英國政府的這項測試沒有顧慮到家暴受害者的處境,因為警報大聲作響時,可能會讓施暴者發現受害者隱藏手機的位置,針對這點,英國政府表示有事先製作一支影片教導這些弱勢團體如何關閉警報。

而英國人最關心的個資外流問題,主管機關內閣辦公室表示這個警報系統不會搜集任何包括手機門號,型號與所在位置在內的個資,請民眾不用擔心。

一個國家安全警報測試出包連連,讓民眾怨聲載道,事實上連剛上任的英國副首相Oliver Dowden都曾事先警告過大家,這個警報有點不方便而且還很討厭,甚至還可能激怒人(a bit inconvenient and annoying, as well as irritating),彷彿早已為民眾打好預防針。

看到網路上的各種碎碎念,我相信他們雖然在嘴上說說,骨子裡還是支持自己的國家,畢竟愛抱怨是英國人的「全民習慣」,但相信他們還是非常樂見有一個能在緊急情況下通知大家的警報系統。

只希望未來如果再有測試時,請不要在三更半夜把我吵醒就好。

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航