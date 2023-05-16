〈生日快樂歌〉到底是誰創作的？世界名曲為何引發版權之亂？

文：音音有代誌／陳彥宇

當身邊有人過生日的時候，大家總會唱起：「祝你生日快樂，祝你生日快樂……」，而這首〈生日快樂歌〉也被金氏紀錄評選為英文歌曲中最流行歌之一[1]。

究竟這首陪伴許多人成長，並成為大家生活一部份的〈生日快樂歌〉是誰創作的呢？又是怎麼席捲全球成為不分國家、種族、年紀和性別，每個人都會唱的世界金曲呢？想知道答案，就趕快看下去。

〈生日快樂歌〉其實不是為了慶祝生日？〈生日快樂歌〉的起源這邊看

〈生日快樂歌〉的起源可以追朔到1893年。來自美國的希爾（Hill）姐妹花，帕蒂・希爾（Patty Hill）與蜜德莉・希爾（Mildred），在擔任幼稚園老師期間，為了創作一首小朋友可以在課堂間問候的歌曲，精心創作出一段簡單旋律搭配上簡單的問候詞，並將這首歌取名為〈大家早安〉（Good Morning to All），而〈生日快樂歌〉的旋律雛型就此誕生。

席捲全球，18種不同語言的世界名曲

19世紀末時，人們開始有了「慶祝生日」的習慣，恰巧在這時，德國發明了「生日蛋糕」，後來還進一步傳入美國；而當時美國並沒有一首統一的生日歌曲，正好這時〈大家早安〉公開發表。

這首簡單的旋律、朗朗上口的歌詞瞬間成為大家耳熟能響的歌曲，也讓許多人開始把原來簡單問候語的歌詞，換成了「祝你生日快樂」（Happy Birthday to You），並在20世紀初逐漸成為通用的生日歌。

生日快樂歌也開始在許多公開場合被許多歌手名人演唱，最出名的一次公開演出，是1962 年，瑪麗蓮・夢露（Marilyn Monroe）為時任美國總統甘迺迪（Jack Kennedy），在紐約麥迪遜廣場花園舉辦生日宴會時所演唱的版本。而目前〈生日快樂歌〉大約已經被翻譯成18種不同的語言，可謂真正的世界名曲。

不過，在〈生日快樂歌〉勢如破竹、如日中天的時候，它的歌詞，卻為日後的版權之亂留下了伏筆。

版權之亂，我們可以正大光明的公開唱嗎

咦？歌詞的版權之亂是什麼意思呢？

原因是這樣的，1893年希爾姐妹創作出〈大家早安〉後，將這首歌收錄在《幼稚園的歌曲故事》一書中，還在1935年授權桑美公司（Clayton F. Summy Co.）登記註冊了該曲的旋律與鋼琴編曲版權。

可是，就這麼剛剛好，1990年森美公司被華納唱片公司收購，讓華納唱片公司一直對外聲稱擁有生日快樂歌的版權，還表示任何人在商業活動中使用這首歌的話，都必須支付版權費。

而華納每年也靠這首歌，賺進非常可觀的版權費。

直到2013年，一家美國電影公司，因不滿在拍攝〈生日快樂歌〉紀錄片被華納要求支付版權費，憤而將華納告上法庭，經過2年的版權之爭，美國法院裁定華納「只擁有旋律版權，並非『實際歌曲』」，因此判〈生日快樂歌〉屬公共領域，不受任何版權保護。整個過程也被拍成短紀錄片，是不是很戲劇化啊。

不過要提醒大家這次的判決僅限美國國內，〈生日快樂歌〉在其他國家，可能依然受當地版權法保護喔，看完這次的介紹後，是不是覺得原來這首從小聽到大的歌曲，背後竟有這麼多有趣的故事呢？

下次身邊有朋友生日大家在演唱〈生日快樂歌〉的時候，你可以把這首歌的故事告訴大家，相信他們一定覺得你很有智慧，還是你跟作者本人一樣沒什麼朋友所以沒這個機會呢？

備註

[1]另外兩首分別為《友誼地久天長》（Auld Lang Syne） 和《他是一個快樂的好小伙》（For He’s a Jolly Good Fellow）

參考資料

本文經〈音音有代誌〉授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

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