〈生日快樂歌〉到底是誰創作的？世界名曲為何引發版權之亂？
我們想讓你知道的是
被金氏紀錄評選為英文歌曲中最流行歌之一的〈生日快樂歌〉，到底是誰創作的呢？又是怎麼席捲全球成為不分國家、種族、年紀和性別，每個人都會唱的世界金曲呢？而其實，〈生日快樂歌〉的起源可以追朔到1893年。
文：音音有代誌／陳彥宇
當身邊有人過生日的時候，大家總會唱起：「祝你生日快樂，祝你生日快樂……」，而這首〈生日快樂歌〉也被金氏紀錄評選為英文歌曲中最流行歌之一[1]。
究竟這首陪伴許多人成長，並成為大家生活一部份的〈生日快樂歌〉是誰創作的呢？又是怎麼席捲全球成為不分國家、種族、年紀和性別，每個人都會唱的世界金曲呢？想知道答案，就趕快看下去。
〈生日快樂歌〉其實不是為了慶祝生日？〈生日快樂歌〉的起源這邊看
〈生日快樂歌〉的起源可以追朔到1893年。來自美國的希爾（Hill）姐妹花，帕蒂・希爾（Patty Hill）與蜜德莉・希爾（Mildred），在擔任幼稚園老師期間，為了創作一首小朋友可以在課堂間問候的歌曲，精心創作出一段簡單旋律搭配上簡單的問候詞，並將這首歌取名為〈大家早安〉（Good Morning to All），而〈生日快樂歌〉的旋律雛型就此誕生。
席捲全球，18種不同語言的世界名曲
19世紀末時，人們開始有了「慶祝生日」的習慣，恰巧在這時，德國發明了「生日蛋糕」，後來還進一步傳入美國；而當時美國並沒有一首統一的生日歌曲，正好這時〈大家早安〉公開發表。
這首簡單的旋律、朗朗上口的歌詞瞬間成為大家耳熟能響的歌曲，也讓許多人開始把原來簡單問候語的歌詞，換成了「祝你生日快樂」（Happy Birthday to You），並在20世紀初逐漸成為通用的生日歌。
生日快樂歌也開始在許多公開場合被許多歌手名人演唱，最出名的一次公開演出，是1962 年，瑪麗蓮・夢露（Marilyn Monroe）為時任美國總統甘迺迪（Jack Kennedy），在紐約麥迪遜廣場花園舉辦生日宴會時所演唱的版本。而目前〈生日快樂歌〉大約已經被翻譯成18種不同的語言，可謂真正的世界名曲。
不過，在〈生日快樂歌〉勢如破竹、如日中天的時候，它的歌詞，卻為日後的版權之亂留下了伏筆。
版權之亂，我們可以正大光明的公開唱嗎
咦？歌詞的版權之亂是什麼意思呢？
原因是這樣的，1893年希爾姐妹創作出〈大家早安〉後，將這首歌收錄在《幼稚園的歌曲故事》一書中，還在1935年授權桑美公司（Clayton F. Summy Co.）登記註冊了該曲的旋律與鋼琴編曲版權。
可是，就這麼剛剛好，1990年森美公司被華納唱片公司收購，讓華納唱片公司一直對外聲稱擁有生日快樂歌的版權，還表示任何人在商業活動中使用這首歌的話，都必須支付版權費。
而華納每年也靠這首歌，賺進非常可觀的版權費。
直到2013年，一家美國電影公司，因不滿在拍攝〈生日快樂歌〉紀錄片被華納要求支付版權費，憤而將華納告上法庭，經過2年的版權之爭，美國法院裁定華納「只擁有旋律版權，並非『實際歌曲』」，因此判〈生日快樂歌〉屬公共領域，不受任何版權保護。整個過程也被拍成短紀錄片，是不是很戲劇化啊。
不過要提醒大家這次的判決僅限美國國內，〈生日快樂歌〉在其他國家，可能依然受當地版權法保護喔，看完這次的介紹後，是不是覺得原來這首從小聽到大的歌曲，背後竟有這麼多有趣的故事呢？
下次身邊有朋友生日大家在演唱〈生日快樂歌〉的時候，你可以把這首歌的故事告訴大家，相信他們一定覺得你很有智慧，還是你跟作者本人一樣沒什麼朋友所以沒這個機會呢？
備註
[1]另外兩首分別為《友誼地久天長》（Auld Lang Syne） 和《他是一個快樂的好小伙》（For He’s a Jolly Good Fellow）
參考資料
- kknews，”歷史上的今天：歌曲《祝你生日快樂》發表“
- 關鍵評論，”《好音樂的科學II》：流傳百年的〈生日快樂歌〉還有版權嗎？“
- 端傳媒，”生日歌也有版權？美國法院說不“
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：
Tags：
落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會