「台灣音樂教父」許常惠：不僅是現代音樂創作先驅，更對民歌田調採集有著莫大貢獻

文：音音有代誌／K編

他，不僅在音樂教育界有著傑出貢獻，發起的「現代音樂運動」、展開的「民歌採集運動」更替台灣音樂開拓了更多元的可能接下來，就讓我們深入了解有「台灣音樂教父」之稱的許常惠。

時局動盪不安，音樂文學就是心靈解藥

1929年，許常惠誕生於彰化和美。從小品學兼優，10歲時前往日本留學，在世田谷區第三荏原小學校就讀；上學之餘，和日本交響樂團小提琴手松田三郎學習小提琴，遞下音樂之緣。

不過，他的求學之路並未一帆風順。

由於當時政局處在一個相當不穩定的時期——珍珠港事件爆發（1914年）、日本政府發布「決戰非常措置要綱」（1944年）、第二次世界大戰期間（1939～1945年）等，迫使許常惠必須要到軍需工廠勞動，在飛機零件工廠裡渡過一大半的中學生涯。

1946年，許常惠隨著國際紅十字會的船回到台灣，進入台中一中就讀。

雖然語言和習慣不同、和外籍老師之間又有些許隔閡，慶幸的是，他在小提琴和文學作品中找到了些許出口，小提琴演奏的技藝不斷提升進步；畢業之後，順利進入省立師範學院（今國立台灣師範大學）音樂系就讀，隨蕭而化、張錦鴻等人學習理論作曲，並和當時的系主任戴粹倫學習小提琴。

縱使局勢動盪、現實撲朔迷離，但當時僅有20餘歲的許常惠，相信藝術的永恆能量。對音樂富有熱情的他，25歲（1955年）時也通過教育部第一屆公費留學考試，赴法深造。

Photo Credit: 國立傳統藝術中心臺灣音樂館 許常惠的小學畢業照

巴黎留學，造就了其一生重大轉變

這場赴法深造之旅，伴著西洋樂曲的薰陶，對許常惠的一生，擁有舉足輕重的力量。

抵達法國之後，他先是到法蘭克音樂院隨德李昂庫（Colette de Lioucount）學習小提琴，感受到法國音樂文化所帶來的震撼，發現倘若自己只停留在小提琴演奏的琢磨，恐怕沒辦法滿足渴望許久的內在創作力量；因此，他轉入巴黎大學音樂研究所，師事夏野（Jacques Chailley）學習音樂史、若利韋（André Jolivier）學習作曲、梅湘（Olivier Messiaen）學習樂曲分析。

三位大師皆給了他莫大影響，不僅僅在西洋音樂的層面，更常鼓勵他可以在西洋音樂的基礎上，試著發揚自身傳統文化精神。

身為戰後第一位留法的音樂家，許常惠在這裡徹底打開了音樂上的眼界。夏野教授「要從事你們自己國家的音樂史為目標」一席話也深深地住進了他心裡，希望能讓「作曲家」的概念、在當時在台仍未清晰的「西洋音樂」得以落實。跳脫以往音樂屆以古典浪漫為主的音樂養成，宣揚更多當時在世界早已流行的現代音樂。

現代音樂創作的推行，就此產生。

Photo Credit: 國立傳統藝術中心臺灣音樂館 許常惠與法國聖母院的合影

開啟了現代音樂運動之餘，許常惠還有這些貢獻

「我們需要有自己的音樂」！是許常惠回台，想要完成的事。因此，帶著一顆想追尋音樂母語的心，在恩師戴粹倫邀請之下，許常惠回到了母校師大音樂系任教。

當時，台灣音樂風氣日漸盛行，卻始終沒見到現代音樂的蹤影；主流音樂演奏活動的本土聲音相當少見，仍以西方作品為主；作曲屆也普遍以遵循調性的和聲、西洋古典的創作手法為首。

觀察到這些現象的許常惠，開啟了「現代音樂運動」，更陸續組織「製樂小集」、「新樂初奏」、「中國現代音樂研究會」等團體，大量引入了二十世紀的作品，並結合本土作曲家發表新作。

同時，他遇上了情意相合、同在師大任教的史惟亮，兩人共同發起了對台灣音樂貢獻頗大的「民歌採集運動」，分成東西大隊在全台展開大規模的民歌田野調查採集工作。

透過對民間音樂的調查、整理、研究，他們不但發掘出了恆春民歌手陳達、布袋戲李天祿、歌仔戲廖瓊枝、客家八音陳慶松、客家民謠賴碧霞等人，更蒐集了近三千首台灣山地與平地原住民歌謠，是台灣民族音樂學研究的開路先鋒，對民俗音樂的保存和傳承有著莫大貢獻。

此外，許常惠亦提倡著作權，希望音樂藝術家的心血與生活有所保障；在國際樂壇的跨國交流工作中也盡心盡力，常常邀請日、韓、港等國音樂家以音會友，發起了「亞洲作曲家聯盟」，對當時國際地位遭受孤立的台灣外交，有著莫大貢獻。

細看這位「台灣音樂教父」的一生，不僅是現代音樂創作的先驅，更是民族音樂的領航人，對於台灣音樂屆有著無可取代的地位。而現在頗有聲譽的陳茂萱、柯芳隆、呂錘寬、張己任等人，皆是許常惠的旗下門生，也顯示出其在音樂教育領域上的耀眼成績。

而他留下來的諸多作品——歌劇《嫦娥奔月》、《白蛇傳》、《桃花姑娘》，清唱劇《葬花吟》、《森林的詩》，室內樂作品〈台灣〉（為小提琴、單簧管與鋼琴之三重奏）、〈台灣民歌組曲〉（國樂五重奏與打擊樂），獨奏曲〈盲〉（長笛獨奏曲）、〈錦瑟〉（琵琶獨奏曲），獨唱曲〈橋〉、〈兒童歌曲集〉等，以及〈尋找中國音樂的泉源〉、〈音樂百科手冊〉、〈對位法〉、〈多采多姿的民俗音樂〉、〈台灣音樂史〉等皆是現在音樂學子們的參考大全，歡迎大家有機會都可以去聽聽看。

參考資料

本文經〈音音有代誌〉授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航