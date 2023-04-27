我不是寵物：「國際導盲犬日」揭開這些毛茸茸員工在工作中的神秘面紗
我們想讓你知道的是
導盲犬的訓練是相當困難的，因為牠們需要學習很多技能，比如說，如何幫助主人走路、辨別路線和障礙物，還要聽從主人的指令，這可是相當不容易的。但是，這些聰明的狗狗可不是吃素的。
文：靈萌 寵物溝通
你可曾想過如果你需要導盲犬的幫助，會是怎麼樣的感受呢？
想像一下，當你走在陌生的路上，不知道要走哪條路，突然一個可愛的導盲犬出現了，向你熱情地搖尾巴，並且給你指引方向，這種感覺是不是很溫暖呢？
如果有機會的話，我真的很想跟導盲犬進行寵物溝通，想聽聽牠們的生活是否與一般的寵物犬有所不同，牠們是否會想要放鬆一下，或者感到很辛苦？是否也有害怕或想休息的時候。
國際導盲犬日的起源可以追溯到1992年，當時紐約州議會通過法案，將每年4月最後一個星期三訂為國際導盲犬日，以表揚這些特殊的犬隻對視障者的幫助。自那以後，越來越多的國家和地區開始紀念這個特別的日子，以表彰導盲犬的貢獻。
導盲犬的訓練是相當困難的，因為牠們需要學習很多技能，比如說，如何幫助主人走路、辨別路線和障礙物，還要聽從主人的指令，這可是相當不容易的。
但是，這些聰明的狗狗可不是吃素的，牠們甚至還可以幫助主人找到失物或在商店幫忙買特定的商品，是最棒的助手。據說，導盲犬可以識別大約300多種詞彙，但是如果你想考驗它們的聽力，你可以嘗試使用一些語言的方言或特殊的發音來與它們交流。
然而，在這些可愛的狗狗的眼中，視障人士是最重要的家人。牠們會用自己的身體來保護主人，確保他們不會受到任何傷害。當路上有障礙物時，導盲犬會立刻引導主人繞開，就算有危險也會盡力保護主人的安全。
對於那些視障人士來說，導盲犬可不僅僅是一個助手。牠們是一個陪伴、一個聽眾、一個保護者。這些狗狗總是在牠們的主人身邊，無論是在街上散步還是在家裡休息，牠們總是會給主人帶來幸福和安慰。
導盲犬在訓練和工作中也需要特別的照顧和保護。公眾應該尊重導盲犬和他們的工作，不要干擾他們的訓練和工作。此外，我們還應該關注和支持導盲犬的訓練和保護，以確保他們能夠繼續為視障者提供幫助。
當你看到導盲犬和它們的主人一起走路時，你會被牠們之間的強大連結而感動。導盲犬和它們的主人之間的關係是一種獨特的信任和愛，這種情感讓牠們不僅是助手，更是心靈上的支持。
在許多國家，導盲犬甚至被認為是法律上的助手，因此牠們可以和牠們的主人一起進入公共場所，如餐廳、醫院和商店。這大大方便了視障人士的生活，讓他們的生活更加自由和獨立。
當然啦，導盲犬也是需要被疼愛的，除了需要訓練和運動保持健康，它們也需要休息和娛樂。這些可愛的狗狗通常不會在工作時接受食物或玩具的獎勵，因為這會分散牠們的注意力，但是工作結束後，你可以給牠們一些特殊的獎勵，例如狗餅乾或玩具，以示慰勞。當然，也要確保給予牠們適當的飲食和訓練，才能保持健康和良好的工作狀態。
但是，有些人可能不了解導盲犬的特殊身份，會嘗試和導盲犬玩耍或餵食。如果你想和導盲犬玩耍，那就要特別注意了，因為這些狗狗非常專注於工作，牠們的任務是讓視障人士在任何情況下都能保持安全。
所以，不要試圖干擾導盲犬的工作，否則牠們可能會輕輕地碰你的鞋子或咬你的褲子，提醒你要尊重他們的工作和空間。這種行為不僅會干擾導盲犬的工作，還會影響到視障人士的安全。所以，讓我們尊重導盲犬和他們的主人，不要打擾他們的工作和生活。
最後，讓我們為所有的導盲犬喝采，你們是全球最優秀、最可愛的狗狗之一，為視障人士提供無私的幫助和支持。在國際導盲犬日，讓我們向你們表達感激之情，向你們的智慧、忠誠和勇氣致敬，你們是真正的英雄！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！