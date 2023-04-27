我不是寵物：「國際導盲犬日」揭開這些毛茸茸員工在工作中的神秘面紗

文：靈萌 寵物溝通

你可曾想過如果你需要導盲犬的幫助，會是怎麼樣的感受呢？

想像一下，當你走在陌生的路上，不知道要走哪條路，突然一個可愛的導盲犬出現了，向你熱情地搖尾巴，並且給你指引方向，這種感覺是不是很溫暖呢？

如果有機會的話，我真的很想跟導盲犬進行寵物溝通，想聽聽牠們的生活是否與一般的寵物犬有所不同，牠們是否會想要放鬆一下，或者感到很辛苦？是否也有害怕或想休息的時候。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

國際導盲犬日的起源可以追溯到1992年，當時紐約州議會通過法案，將每年4月最後一個星期三訂為國際導盲犬日，以表揚這些特殊的犬隻對視障者的幫助。自那以後，越來越多的國家和地區開始紀念這個特別的日子，以表彰導盲犬的貢獻。

導盲犬的訓練是相當困難的，因為牠們需要學習很多技能，比如說，如何幫助主人走路、辨別路線和障礙物，還要聽從主人的指令，這可是相當不容易的。

但是，這些聰明的狗狗可不是吃素的，牠們甚至還可以幫助主人找到失物或在商店幫忙買特定的商品，是最棒的助手。據說，導盲犬可以識別大約300多種詞彙，但是如果你想考驗它們的聽力，你可以嘗試使用一些語言的方言或特殊的發音來與它們交流。

然而，在這些可愛的狗狗的眼中，視障人士是最重要的家人。牠們會用自己的身體來保護主人，確保他們不會受到任何傷害。當路上有障礙物時，導盲犬會立刻引導主人繞開，就算有危險也會盡力保護主人的安全。

對於那些視障人士來說，導盲犬可不僅僅是一個助手。牠們是一個陪伴、一個聽眾、一個保護者。這些狗狗總是在牠們的主人身邊，無論是在街上散步還是在家裡休息，牠們總是會給主人帶來幸福和安慰。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

導盲犬在訓練和工作中也需要特別的照顧和保護。公眾應該尊重導盲犬和他們的工作，不要干擾他們的訓練和工作。此外，我們還應該關注和支持導盲犬的訓練和保護，以確保他們能夠繼續為視障者提供幫助。

當你看到導盲犬和它們的主人一起走路時，你會被牠們之間的強大連結而感動。導盲犬和它們的主人之間的關係是一種獨特的信任和愛，這種情感讓牠們不僅是助手，更是心靈上的支持。

在許多國家，導盲犬甚至被認為是法律上的助手，因此牠們可以和牠們的主人一起進入公共場所，如餐廳、醫院和商店。這大大方便了視障人士的生活，讓他們的生活更加自由和獨立。

當然啦，導盲犬也是需要被疼愛的，除了需要訓練和運動保持健康，它們也需要休息和娛樂。這些可愛的狗狗通常不會在工作時接受食物或玩具的獎勵，因為這會分散牠們的注意力，但是工作結束後，你可以給牠們一些特殊的獎勵，例如狗餅乾或玩具，以示慰勞。當然，也要確保給予牠們適當的飲食和訓練，才能保持健康和良好的工作狀態。

但是，有些人可能不了解導盲犬的特殊身份，會嘗試和導盲犬玩耍或餵食。如果你想和導盲犬玩耍，那就要特別注意了，因為這些狗狗非常專注於工作，牠們的任務是讓視障人士在任何情況下都能保持安全。

所以，不要試圖干擾導盲犬的工作，否則牠們可能會輕輕地碰你的鞋子或咬你的褲子，提醒你要尊重他們的工作和空間。這種行為不僅會干擾導盲犬的工作，還會影響到視障人士的安全。所以，讓我們尊重導盲犬和他們的主人，不要打擾他們的工作和生活。

最後，讓我們為所有的導盲犬喝采，你們是全球最優秀、最可愛的狗狗之一，為視障人士提供無私的幫助和支持。在國際導盲犬日，讓我們向你們表達感激之情，向你們的智慧、忠誠和勇氣致敬，你們是真正的英雄！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航