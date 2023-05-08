百年歷史爽身粉引爆巨額賠款：嬌生百億美元天價談和解，股價為何不跌反漲？

文：郭庭昱

4月4日美國知名藥廠嬌生提議，將以89億美元（約台幣2715億元，相當於台股市值第33名的統一超商市值）與爽身粉致癌官司的6萬多名消費者達成和解，金額是之前提出20億美元和解金的4倍，如獲同意，將在未來25年分期支付。嬌生表示，考慮到未來支付的總價值，和解金約100億到120億美元，也將是名列前茅的產品責任賠償紀錄。

嬌生爽身粉在消費者眼中，幾乎等同嬌生的代言人，如今卻是風暴的核心。1886年成立的嬌生，創業7年後就推出嬌生爽身粉，至今超過百年歷史。一瓶500公克的爽身粉，大約台幣100元，有換尿布經驗的人，大概都用過，畢竟嬌生那句經典廣告詞「寶寶用好，你用也好」深植人心。

致癌官司，百億美元談和解

這款百年歷史的爽身粉，又是怎樣引爆巨額賠款？從2016年嬌生第一次敗訴以來，廣受世人高度關注，嬌生身為道瓊指數成分股，每年獲利超過百億美元。這家一線大藥廠的產品從抗癌藥品到新冠疫苗，心臟支架到血糖測試，再到爽身粉、止痛藥等。20多年來，爽身粉官司的原告暴增至6萬人，總共有18家律師事務所參與訴訟。

故事的源頭得從1997年說起，一位德州按摩店老闆娘Darlene Coker被診斷出罕見的間皮瘤，這種癌症多發於接觸粉塵的礦工或船工，因吸入石棉而發病。

50歲的原告認為在她生活中最常接觸的粉質商品，就是嬌生爽身粉，於是提出訴訟。法律上有句名言，「舉證之所在，敗訴之所在」，這個案子就因為舉證困難，在1999年撤銷告訴。不過，Coker的案件讓美國人注意到長年使用嬌生產品和間皮瘤與卵巢癌的相關性，其後各地不斷提出類似訴訟，但嬌生憑著強大的律師團以及集團資源，一路勝訴。

到了2016年，隨著案例愈來愈多，律師聚焦在爽身粉與致癌的關聯，阿拉巴馬州判決嬌生須賠償卵巢癌死者的丈夫7200萬美元，其中1000萬美元是損害賠償，6200萬美元是懲罰性賠償（註：懲罰性賠償通常會因為被告展現了對損害的故意性，而不是僅由於疏忽導致，美國某些州的懲罰性賠償沒有上限）。這是嬌生爽身粉第一起重大敗訴案件，過去20年固若金湯的防線出現重大破口。

執行長強勢，雪球愈滾愈大

接著是2018年密蘇里州法院審理22位婦女控告「爽身粉導致卵巢癌」，判決嬌生須賠償46億美元，判決書指出，此案對原告造成的傷害，其所蒙受的身體、精神和情感的痛苦，根本無法用金錢衡量，這段話引發更多家屬與消費者共鳴。對此，嬌生立場堅定，直指多數原告都不住在密蘇里州，卻到密蘇里州提告，認為「這項判決根本不公平！」強調會繼續上訴。

嬌生知名度高，橫跨各世代，消費客群眾多，再加上高額的賠償金，引起社會極大共鳴。原告昔日的快樂生活對比罹癌的憔悴落髮，不管是影像或文字，媒體的傳播極具渲染力，像龍捲風一樣愈吹愈猛，訴訟雙方的心態都是背水一戰。生病的原告值得同情，但因果關係有待釐清；嬌生捍衛品牌及股東權益，退一步就招致更大量的索賠；律師眼中除了想要一戰成名，不說出口的是藥廠獲利豐厚賠得起，是塊大肥肉。

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嬌生爽身粉的官司，從2016年首嘗敗績，到2023年天價和解，其實和前任執行長戈斯基（Alex Gorsky）的任期完全重合，也完全是他的行事風格。戈斯基是典型的美國成功企業家，他畢業於西點軍校，陸軍服役6年，上尉退伍後1988年進入嬌生，由業務代表做起，其間還攻讀華頓商學院MBA。

戈斯基自2012年起擔任嬌生執行長兼董事長，他對訴訟的態度是強硬、不退讓。從2016年首次敗訴，被課以高額懲罰性賠償後，在2018、2020年接連被判重大金額的賠償，也迫使嬌生不得不思考後路，為最壞結果做準備，例如2019年全面回收美國3萬多瓶含滑石粉的爽身粉，2020年在北美停售滑石粉產品，以及2023年全球停售。

而戈斯基也在2021年卸下執行長，目前是蘋果、摩根大通的董事，戈斯基對於蘋果掌握健康商機絕對是加分。

停用滑石粉，嬌生斷尾求生

話說回來，嬌生官司的頭號敵人當然不簡單，律師馬克．拉尼（Mark Lanie）是令藥廠聞之色變的狠角色，《紐約時報》稱他是全美國最擅長民事訴訟的律師之一，他還寫了5本書。

拉尼的訴訟風格是情緒性的煽動，例如在密蘇里州的法庭，他拿起一把刀插向乳酪，對陪審團說，「四溢的乳酪碎片，就像滑石粉採集場的作業，無法排除石棉的潛藏風險」。據統計，拉尼的勝訴官司已讓大型製藥公司付出數十億美元的巨額罰鍰，包括嬌生、默克都是囊中物，他的事務所賺得盆滿缽滿。

作為美國藍籌股的嬌生，經典爽身粉纏訟20多年，滾雪球般的原告，只能面對現實損失控管，這些都變成同業的教材。首先，嬌生在2020年新冠疫情混亂之際，宣布停售滑石粉產品。因為滑石粉不止用在爽身粉，也是許多化妝品的原料，例如蜜粉。嬌生是業界指標，北美停售消息一出，香奈兒、露華濃、萊雅等知名化妝品牌立刻跟進，不再使用滑石粉作為蜜粉基底，以免日後面臨訴訟風險。

其次，嬌生在2021年提出企業重組，稱為「德州兩階段式破產」（Texas two-step bankruptcy），將爽身粉的訴訟切割給子公司LTL，由這家公司承擔嬌生的滑石粉案相關債務，再宣告破產。