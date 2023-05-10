2023/05/10,
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鳥蛋收藏極簡史：博物館要那麼多鳥蛋做什麼？

鳥蛋收藏極簡史：博物館要那麼多鳥蛋做什麼？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

過去，很多私人收藏家都會直接將整窩鳥蛋帶走，認為這些鳥會再生一窩蛋補回去，但事實證明並沒有他們想的那麼簡單。近年來已經有很多國家立法禁止收集野生鳥類的蛋，但不時還是有些非法採「蛋」的事件發生。但是，博物館和蒐藏家拿到這些蛋，究竟可以做什麼？

文：博物館吧The Museum Bar

收集鳥蛋的歷史

19世紀初以來，收集禽鳥的蛋成為一種喜好和興趣，在西方博物學家之間流行，尤其是在英國和美國，大部分都是因為個人嗜好或純粹的休閒娛樂才收集，導致鳥蛋的走私和買賣變得十分猖獗。

這些「鳥蛋」的收藏家通常會觀察鳥類行為和繁殖特性，然後進行收集——或者說搶劫。

有些人會針對他們收集來的蛋進行詳細的紀錄，包含收集的時間、地點、鳥類特性、鳥巢裡蛋的數量等，最後捐贈給博物館成為珍貴的研究資料；但有些人不會留下這些資料，他們只是因為這些蛋漂亮、長得特別，所以去收集它，其中也包含了很多瀕臨絕種，或已經絕種的鳥類的蛋

這些偷蛋又干擾自然的行為，嚴重對鳥類造成了負面的影響！

有些藏家「見蛋眼開」，也不管成鳥是不是正在孵蛋，就直接伸手去拿，直接驚嚇到鳥類，讓成鳥離開鳥巢後一去不復返，造成剩下的鳥蛋孵化率降低之外，也使得一些棲地被破壞；還有本來就很稀有的鳥類，好不容易下了蛋，結果因為蛋被帶走，造成該種鳥類復育更加的困難

特別是過去，很多私人收藏家都會習慣直接將整窩鳥蛋帶走，因為他們認為把整窩蛋拿走，這些鳥就會回來再生一窩蛋補回去，但事實證明並沒有他們想的那麼簡單。

近年來已經有很多國家立法禁止收集野生鳥類的蛋，以鳥類的永續繁衍和健康為優先，除非是必要、而且有經過政府同意的研究或保育行動（要相關許可證或許可文件）才可以進行，否則基本上都不能私下採集野生鳥類的蛋。

所以後來有許多私人收藏家都陸續將自己收藏的蛋捐給了博物館，成為自然史博物館館藏的一部分。但不時還是會有一些非法採「蛋」的事件發生。

在英國，曾經有一個狂熱的收藏家，非常愛收集珍貴鳥類的蛋，他被抓去關了六次還關不怕。直到後來有一天，他又要爬樹去拿樹上鳥巢裡的蛋時，意外失足摔死，才終結了他非法偷蛋的一生。

只能說這種行為非常不可取，奉勸真的不要做壞事。

不要小看鳥類的蛋

你可能會想，鳥蛋除了好看，還可以幹嘛？

他們可是研究污染、自然生態和氣候變遷的重要參考資料，尤其是作為環境品質的指標！

比如說20世紀初期，科學家之所以可以找到化學物質DDT有毒和危害的證據，就是拿野外鳥類的蛋殼和博物館裡收藏的蛋殼做比較，才發現環境中殘留的DDT會降低鳥類的鈣質吸收，導致蛋殼變薄，使得鳥類在孵蛋時，鳥蛋容易碎掉，間接造成了族群量的減少，後來陸續讓許多國家立法禁止使用DDT。

另外在一些地區，鳥蛋及蛋殼是研究當地歷史文化的史料之一。

在葉門，過去的社會曾經拿鴕鳥蛋殼的碎片當作交易商品和裝飾品的材料，因此鳥蛋也是研究當地貿易網路和傳統藝術文化的重要材料喔！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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