鳥蛋收藏極簡史：博物館要那麼多鳥蛋做什麼？
我們想讓你知道的是
過去，很多私人收藏家都會直接將整窩鳥蛋帶走，認為這些鳥會再生一窩蛋補回去，但事實證明並沒有他們想的那麼簡單。近年來已經有很多國家立法禁止收集野生鳥類的蛋，但不時還是有些非法採「蛋」的事件發生。但是，博物館和蒐藏家拿到這些蛋，究竟可以做什麼？
收集鳥蛋的歷史
19世紀初以來，收集禽鳥的蛋成為一種喜好和興趣，在西方博物學家之間流行，尤其是在英國和美國，大部分都是因為個人嗜好或純粹的休閒娛樂才收集，導致鳥蛋的走私和買賣變得十分猖獗。
這些「鳥蛋」的收藏家通常會觀察鳥類行為和繁殖特性，然後進行收集——或者說搶劫。
有些人會針對他們收集來的蛋進行詳細的紀錄，包含收集的時間、地點、鳥類特性、鳥巢裡蛋的數量等，最後捐贈給博物館成為珍貴的研究資料；但有些人不會留下這些資料，他們只是因為這些蛋漂亮、長得特別，所以去收集它，其中也包含了很多瀕臨絕種，或已經絕種的鳥類的蛋
這些偷蛋又干擾自然的行為，嚴重對鳥類造成了負面的影響！
有些藏家「見蛋眼開」，也不管成鳥是不是正在孵蛋，就直接伸手去拿，直接驚嚇到鳥類，讓成鳥離開鳥巢後一去不復返，造成剩下的鳥蛋孵化率降低之外，也使得一些棲地被破壞；還有本來就很稀有的鳥類，好不容易下了蛋，結果因為蛋被帶走，造成該種鳥類復育更加的困難
特別是過去，很多私人收藏家都會習慣直接將整窩鳥蛋帶走，因為他們認為把整窩蛋拿走，這些鳥就會回來再生一窩蛋補回去，但事實證明並沒有他們想的那麼簡單。
近年來已經有很多國家立法禁止收集野生鳥類的蛋，以鳥類的永續繁衍和健康為優先，除非是必要、而且有經過政府同意的研究或保育行動（要相關許可證或許可文件）才可以進行，否則基本上都不能私下採集野生鳥類的蛋。
所以後來有許多私人收藏家都陸續將自己收藏的蛋捐給了博物館，成為自然史博物館館藏的一部分。但不時還是會有一些非法採「蛋」的事件發生。
在英國，曾經有一個狂熱的收藏家，非常愛收集珍貴鳥類的蛋，他被抓去關了六次還關不怕。直到後來有一天，他又要爬樹去拿樹上鳥巢裡的蛋時，意外失足摔死，才終結了他非法偷蛋的一生。
只能說這種行為非常不可取，奉勸真的不要做壞事。
不要小看鳥類的蛋
你可能會想，鳥蛋除了好看，還可以幹嘛？
他們可是研究污染、自然生態和氣候變遷的重要參考資料，尤其是作為環境品質的指標！
比如說20世紀初期，科學家之所以可以找到化學物質DDT有毒和危害的證據，就是拿野外鳥類的蛋殼和博物館裡收藏的蛋殼做比較，才發現環境中殘留的DDT會降低鳥類的鈣質吸收，導致蛋殼變薄，使得鳥類在孵蛋時，鳥蛋容易碎掉，間接造成了族群量的減少，後來陸續讓許多國家立法禁止使用DDT。
另外在一些地區，鳥蛋及蛋殼是研究當地歷史文化的史料之一。
在葉門，過去的社會曾經拿鴕鳥蛋殼的碎片當作交易商品和裝飾品的材料，因此鳥蛋也是研究當地貿易網路和傳統藝術文化的重要材料喔！
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。