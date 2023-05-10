鳥蛋收藏極簡史：博物館要那麼多鳥蛋做什麼？

文：博物館吧The Museum Bar

收集鳥蛋的歷史

19世紀初以來，收集禽鳥的蛋成為一種喜好和興趣，在西方博物學家之間流行，尤其是在英國和美國，大部分都是因為個人嗜好或純粹的休閒娛樂才收集，導致鳥蛋的走私和買賣變得十分猖獗。

這些「鳥蛋」的收藏家通常會觀察鳥類行為和繁殖特性，然後進行收集——或者說搶劫。

有些人會針對他們收集來的蛋進行詳細的紀錄，包含收集的時間、地點、鳥類特性、鳥巢裡蛋的數量等，最後捐贈給博物館成為珍貴的研究資料；但有些人不會留下這些資料，他們只是因為這些蛋漂亮、長得特別，所以去收集它，其中也包含了很多瀕臨絕種，或已經絕種的鳥類的蛋

這些偷蛋又干擾自然的行為，嚴重對鳥類造成了負面的影響！

有些藏家「見蛋眼開」，也不管成鳥是不是正在孵蛋，就直接伸手去拿，直接驚嚇到鳥類，讓成鳥離開鳥巢後一去不復返，造成剩下的鳥蛋孵化率降低之外，也使得一些棲地被破壞；還有本來就很稀有的鳥類，好不容易下了蛋，結果因為蛋被帶走，造成該種鳥類復育更加的困難

特別是過去，很多私人收藏家都會習慣直接將整窩鳥蛋帶走，因為他們認為把整窩蛋拿走，這些鳥就會回來再生一窩蛋補回去，但事實證明並沒有他們想的那麼簡單。

Cataloguing a Bridled & Sooty Tern egg collected by John MacGillivray during the voyage of HMS Fly to Australia in the 1840s. When the ship returned in June 1846 they were passed to the 13th Earl of Derby who presented them to the @britishmuseum in Sept 1846 - 175 years ago! pic.twitter.com/9H4ygYVdCj — NHM Oology (@NHM_Oology) February 17, 2022

近年來已經有很多國家立法禁止收集野生鳥類的蛋，以鳥類的永續繁衍和健康為優先，除非是必要、而且有經過政府同意的研究或保育行動（要相關許可證或許可文件）才可以進行，否則基本上都不能私下採集野生鳥類的蛋。

所以後來有許多私人收藏家都陸續將自己收藏的蛋捐給了博物館，成為自然史博物館館藏的一部分。但不時還是會有一些非法採「蛋」的事件發生。

在英國，曾經有一個狂熱的收藏家，非常愛收集珍貴鳥類的蛋，他被抓去關了六次還關不怕。直到後來有一天，他又要爬樹去拿樹上鳥巢裡的蛋時，意外失足摔死，才終結了他非法偷蛋的一生。

只能說這種行為非常不可取，奉勸真的不要做壞事。

不要小看鳥類的蛋

你可能會想，鳥蛋除了好看，還可以幹嘛？

他們可是研究污染、自然生態和氣候變遷的重要參考資料，尤其是作為環境品質的指標！

比如說20世紀初期，科學家之所以可以找到化學物質DDT有毒和危害的證據，就是拿野外鳥類的蛋殼和博物館裡收藏的蛋殼做比較，才發現環境中殘留的DDT會降低鳥類的鈣質吸收，導致蛋殼變薄，使得鳥類在孵蛋時，鳥蛋容易碎掉，間接造成了族群量的減少，後來陸續讓許多國家立法禁止使用DDT。

另外在一些地區，鳥蛋及蛋殼是研究當地歷史文化的史料之一。

在葉門，過去的社會曾經拿鴕鳥蛋殼的碎片當作交易商品和裝飾品的材料，因此鳥蛋也是研究當地貿易網路和傳統藝術文化的重要材料喔！

The presence of these rounded fragments of subfossil ostrich eggshell found at Shudhayf in Yemen in July 1936 by Harry St John Philby (Kim Philby’s father) is interesting as it may indicate they were being traded and made into beads in antiquity #ornithology pic.twitter.com/a8cfWIK6mu — NHM Oology (@NHM_Oology) July 13, 2022

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航