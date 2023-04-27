盧沙野一次得罪15個前蘇聯加盟國，「戰狼外交」走到盡頭終究還是全面崩盤

4月的最後一個星期，無論是國際還是國內媒體，都被中共駐法國大使盧沙野給佔據了版面。他在接受法國媒體採訪時，不只否定了烏克蘭對克里米亞的主權，還連帶否定了所有蘇聯加盟共和國的主權，一次得罪了14個，甚至於15個國家。為什麼說15個國家呢？因為嚴格來講俄羅斯也是前蘇聯的加盟共和國，不能不被包括在盧沙野得罪的國家範圍之內。

這下中共為了俄羅斯得罪了一大票東歐與中亞國家，卻不見得能討好到俄羅斯，也難怪盧沙野獲得了一個「又盧又撒野」的外號。他的表現象徵習近平指派秦剛擔任外交部長以後，中共絲毫沒有在推動外交政策上變得溫和，「戰狼外交」仍是現在進行式。事實上這也不是盧沙野的第一次「撒野」，去年他要台灣人接受「再教育」的發言更令人印象深刻。

不久前，筆者才撰文比較了中華民國與中華人民共和國的外交官。從清末民初的伍廷芳到去年離世的沈呂巡，中華民國的外交官沒有一個是不能用高素質來形容的，否則中國不可能在短短34年的時間內從「東亞病夫」搖身一變成為「世界四強」。雖然中華民國失去了國際社會的承認，但是在這些外交官前仆後繼的努力下，台灣人能比中國大陸人更方便的前往世界各國旅行。

是什麼原因導致中共建政73年以來，哪怕我們從改革開放開始算起過了44年以來，中國大陸外交官的水準還是普遍不如台灣？如果說毛澤東時代的中國大陸與世隔絕，鄧小平宣佈改革開放以後，到歐美國家留學的中國大陸人才也有不少，何以沒能改善中共外交官的形象？甚至在相當程度上，近年中共外交官的素質可能比改革開放初期的還要差。

原因來自於毛澤東時代的外交部固然政治掛帥，還一度讓軍人出身的大老粗陳毅出任外交部長，不過至少還有一個國務院總理周恩來能撐場面。改革開放初期，許多在「解放前」就與英美國家打過交道的中共幹部獲得平反，勉強能維持中國大陸外交的基本運作。可是到了習近平時代以後，一心想要當皇帝的他整肅異己，卻沒有一個能力如周恩來者能輔佐他，導致中共外交全面崩盤。

Photo Credit: GettyImages 中國駐法大使盧沙野

得罪前蘇聯加盟國的嚴重性

盧沙野否決前蘇聯加盟共和國的言論，顯然是為了討好目前正在侵略烏克蘭的俄羅斯所發表，目的是增加俄羅斯影響乃至於統治這些國家的合理性。因為過去蘇聯時代，俄羅斯被國際社會公認為蘇聯的主體，所以否定蘇聯解體的合理性，就賦予了俄羅斯重返這些前蘇聯加盟國建立主導地位的正當性。筆者認為盧沙野的發言，純粹是為了讓普亭開心。

普亭開心不開心，其實筆者無法在此下定論，但肯定讓除了俄羅斯以外其他14個前蘇聯加盟國不開心。包括烏克蘭在內，沒有一個前蘇聯加盟國在蘇聯統治下沒吃過俄羅斯的虧，難怪首先對盧沙野發難的是愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波羅的海三國。三國本在1918年就隨著帝俄垮台獨立，卻又不幸在1941年遭到蘇聯以武力侵佔。