習近平、澤倫斯基俄烏戰爭後首次通話，中將派特別代表訪烏，俄指控基輔堅拒和平倡議
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澤倫斯基26日在推特發文表示，他與習近平進行了「時間長且有意義」的電話會談。他說，此次通話及任命烏克蘭駐中國大使，將會為烏中雙邊關係發展注入強而有力動能。中國官媒央視報導，習近平表示，中方堅持勸和促談，並將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方深入溝通。
習近平澤倫斯基通話，中國將派特別代表訪烏克蘭
（中央社）中國官媒央視報導，中國國家主席習近平昨（26）日下午與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。他表示，中方堅持勸和促談，並將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方深入溝通。
根據這項報導，澤倫斯基在通話中介紹了他對當前「烏克蘭危機」的看法，並感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，同時歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。
這是俄烏戰爭發生以來，習近平第一次與澤倫斯基通話。他們上一次通話是在2022年1月，當時是為慶祝雙方建交30週年。
根據央視新聞，習近平表示，在「烏克蘭危機」問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。他並提及對此相繼提出了「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」。中方還在此基礎上發布了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。
習近平稱，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，「我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」。
他又說，對話談判是唯一可行的出路。核戰爭沒有贏家，有關各方對待核問題都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件。
習近平表示，希望各方從「烏克蘭危機」中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。中方將堅持勸和促談，為儘快止戰停火、恢復和平作出自身的努力。
他提到，中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。
根據央視報導，澤倫斯基表示，烏方恪守「一個中國」政策，希望與中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。
澤倫斯基還說明了他對當前「烏克蘭危機」的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。
俄羅斯侵烏克蘭已逾一年，但至今中國仍不願以「俄烏戰爭」稱呼此事，也絕口不提「俄羅斯入侵烏克蘭」的事實。
澤倫斯基習近平俄烏戰爭後首次通話，稱有助雙邊關係發展
（中央社）中國和烏克蘭雙雙宣布，中國國家主席習近平和烏克蘭總統澤倫斯基昨天進行通話。這是自從俄羅斯去（2022）年2月全面入侵烏克蘭以來，兩位領導人首度進行會談。
《法新社》報導，澤倫斯基在推特發文說：「我和習近平主席進行了時間長而且有意義的電話會談。」
「我相信這次通話以及任命烏克蘭駐中國大使，將會為我們雙邊關係的發展注入強有力動能。」
澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）在臉書表示，他們兩人進行了「將近一個小時電話會談」。
中國《中央電視台》報導，習近平於會談期間告訴澤倫斯基，「對話談判」是走出戰爭「唯一出路」。
央視報導引述習近平說：「針對烏克蘭危機的議題，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。」
根據央視報導的通話消息稿，習近平說，中國「既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」。
在核議題上，習近平呼籲有關各方「保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機」。
北京表示在這場衝突中保持中立，習近平不曾對俄羅斯侵略作出譴責。
澤倫斯基一再表達他對於跟習近平談話態度開放的立場。
北京2月提出共12項的「政治解決」烏克蘭危機立場文件，將中國描繪成為中立一方，並且敦促俄、烏進行和談。
這份文件其中第一項提到，「必須保障所有國家的主權、獨立和領土完整」。
但是烏克蘭戰爭就是因為俄軍侵略鄰國而引發，中國卻一直拒絕針對其間關連去詳細闡明。
美：樂見習近平與澤倫斯基通話，聽取烏方說法
（中央社）中國國家主席習近平26日和烏克蘭總統澤倫斯基進行通話，美國國務院表示，美方一直鼓勵習近平與澤倫斯基對話，直接聽取烏方說法，雙方終於通話是件好事。
面對習近平與澤倫斯基自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來首度進行會談，美國國務院一位不具名發言人今天告訴《中央社》記者，美方過去一段時間以來一直鼓勵習近平與澤倫斯基對話，雙方終於通話是件好事。
這名發言人表示，中國能直接聽取烏克蘭說法，了解為何烏國安全憂慮及領土完整性必須受到尊重，是非常重要的事。
澤倫斯基26日在推特發文表示，他與習近平進行了「時間長且有意義」的電話會談。他說，此次通話及任命烏克蘭駐中國大使，將會為烏中雙邊關係發展注入強而有力動能。
根據中國官媒央視報導，澤倫斯基在電話中說明他對當前「烏克蘭危機」的看法，並感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，同時歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。
根據央視新聞，習近平表示在「烏克蘭危機」問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談，指作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，「我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」。
至於烏中領導人通話，是否代表中國有意在俄烏戰爭中扮演居中協調角色，美國國務院匿名發言人指出，中國及他國皆能扮演角色，在外交上支持促成符合主權、領土完整性等基本原則的結果。
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
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