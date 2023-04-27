TNL+ 2023/04/27,
中東

土耳其政府逮捕110人指控勾結庫德工人黨，左派議員：艾爾多安怕丟政權，在大選前政治操作

土耳其政府逮捕110人指控勾結庫德工人黨，左派議員：艾爾多安怕丟政權，在大選前政治操作
土耳其警方與抗議拘捕行動的民眾爆發衝突｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

迪亞巴克爾檢察官先是對216位嫌疑人發出拘捕令，隨後要求警方針對186處住所進行突擊搜查，同時也在這些住處蒐集有利於檢方起訴的相關罪證，據悉被拘捕對象遭控串通庫德工人黨的理由，不乏協助該黨招募成員、提供資金、進行宣傳等行徑。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

土耳其警方於2023年4月25日在該國境內逮捕110名「親激進主義分子」，這些遭拘捕的群眾被控與庫德工人黨（以下簡稱PKK）有勾結，其中不乏政治人物、律師、記者、人權倡議者甚至是藝術家。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，此次突擊行動主要是針對土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakır）掃蕩，該城市居民以庫德族（Kurds）為主，另有其他21個省級行政區也在土國政府取締的範圍。

《路透社》（Reuters）轉述國安知情人士的說法指出，迪亞巴克爾檢察官先是對216位嫌疑人發出拘捕令，隨後要求警方針對186處住所進行突擊搜查，同時也在這些住處蒐集有利於檢方起訴的相關罪證，據悉被拘捕對象遭控串通PKK的理由，不乏協助該黨招募成員、提供資金、進行宣傳等行徑。

迪亞巴克爾律師協會（Diyarbakır Bar Association）對此於推特上表示，委請律師協助辯護是被告的基本人權，但當前各地的律師皆被禁止於24小時內與被拘捕者聯繫，且預估遭逮捕的人數還會持續增加，受害民眾最高可能已達150人；土耳其非營利組織媒體與法律研究協會（MLSA）亦揭露，拘捕行動進行到現在，亦有眾多非營利組織負責人遭政府調查。

土耳其政府執行拘捕行動的真正原因可能為何？

卡達《半島電視台》（Aljazeera）引述土耳其親庫德族議員的說法表示，安卡拉當局雖以「私通PKK等反叛武裝團體」為由開鍘嫌疑人，但有非常大的可能與土耳其即將到來的大選有關。

《半島電視台》解釋，土耳其總統及大國民議會（TBMM）改選將於2023年5月14日舉行，然而在距離選舉日不到3週的時間內展開拘捕行動，實在很難不讓人聯想到是土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）為挽救其連任之路而進行的政治操作。

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