「白色黃金」鋰礦之爭：拉丁美洲發現自己陷入華盛頓和北京之間的拉鋸戰
我們想讓你知道的是
智庫專家表示，美國正在積極尋求加強其在關鍵礦產和綠色技術的全球供應鏈中的地位，這意味著鋰被證明是美國和中國之間技術和地緣政治競爭中一個越來越關鍵的領域，而中國已經狠狠地踩下了油門。
世界上一半以上的鋰儲量位於阿根廷、玻利維亞和智利，這三個國家已經引起了其他政府和投資者的興趣。
鋰是用於製造電動汽車電池的關鍵金屬，像中國和美國這樣的國家，正在努力確保鋰的供應，越來越多的參與者正在湧入這個日益擴張的市場。
「主要大國正在爭奪能源轉型所需的礦物，拉丁美洲是它們的主要戰場。」威爾遜中心拉丁美洲項目主任本傑明・格丹（Benjamin Gedan）告訴BBC。
「美國來晚了，華盛頓顯然對中國的先發優勢感到擔憂，」他補充說。
鋰被稱為「白色黃金」，中國公司多年來遍尋全球，特別是在拉丁美洲，那裡聚集世界上最大的鋰儲備。
根據美國地質勘探局的數據，玻利維亞的探明儲量居於首位，約為2100萬噸，其次是阿根廷（1930萬噸）和智利（960萬噸）。
而墨西哥，儘管只有170萬噸（排名第九），但已經入局了北美市場，不僅因為它在地理上靠近美國和加拿大，而且那里正在成為電動汽車的生產中心（特別是特斯拉和BMW等汽車巨頭最近宣布將在那裡建立工廠）。
智利的計劃
智利是僅次於澳洲的世界第二大鋰生產國。
到目前為止，開採資源一直掌握在私人公司手中，但智利總統加布里埃爾・鮑立克（Gabriel Boric）提出的一項新計劃希望改變這種商業模式，將鋰的利潤留在國內。
從鋰等礦物中賺得的大部分利潤，並不來自於開採原始資源，而是來自於在供應鏈的後期增值——例如，使用鋰來製造車用電池。
智利總統希望建立公私合營的企業，促進技術發展，以將智利納入這個蓬勃發展的供應鏈中。
但這將是一個相當困難的挑戰，因為世界上不少國家都在試圖從中分一杯羹。
「惡意行為」
美國南方司令部司令勞拉・理查森將軍（Laura Richardson）3月在眾議院軍事委員會的一次演講中警告說，中國「繼續擴大其在拉丁美洲和加勒比地區的經濟、外交、技術、信息和軍事影響」。
她說，「這個地區資源豐富，我擔心對手的惡意行為，他們正在利用它，假裝在投資，而實際上他們則在開採。」
談到南美的「鋰三角」——由阿根廷、玻利維亞和智利組成，她說，中國在鋰資源的爭奪上非常進取且有進攻性。
中國怎麼說？
正如美國和其他國家一樣，中國也在尋求確保自身的能源獨立，中國為此凖備數年盯著那些在全球貿易中奇貨可居的礦物，包括鋰。
中國自然資源部部長王光亞在1月初接受《新華社》採訪時說，中國的一些重要礦產資源對外依存度很高，一旦國際形勢發生變化，肯定會影響經濟安全甚至國家安全。
中國政府在2016年公布的《國家礦產資源規劃》中列入了24種戰略礦產，其中包括鐵、銅、鋁、金、鎳、鈷、鋰和稀土等金屬，此外還有石油、天然氣、頁岩氣和煤炭等傳統能源資源。
該計劃指出，礦產是「保障國家經濟安全、國防安全和發展戰略性新興產業」的關鍵。
中國投資急劇增加
在中國公司巨額投資南美礦產的同時，南美「鋰三角」的三個國家打算利用中國公司的技術和資本來促進當地的工業發展。
僅在今年前三個月，中國公司就簽署了數個雄心勃勃的投資協議，遍及玻利維亞、阿根廷和智利。
據智庫大西洋理事會（Atlantic Council ）稱，在玻利維亞，中國公司寧德時代、廣東邦普和洛陽欒川鉬業已經承諾在波托西省和奧魯羅省的鋰礦項目中投入近十億美元。
在阿根廷，奇瑞汽車將投資約四億美元，在羅薩里奧建設一個生產電動汽車的工廠。
而在智利，青山控股集團、瑞普能源公司、瑞浦蘭均能源和麥田能源等中國企業已經承諾在安托法加斯塔市投資建設一個鋰產業園，具體金額尚不清楚。
阿根廷和中國在鋰礦方面的商業合作同樣越來越密切，僅在2022年就宣布在薩爾塔、卡塔馬卡和胡胡伊地區至少有九個投資項目。
巨頭之間的技術和地緣政治競爭
智庫大西洋理事會阿德里安娜・阿爾斯特拉美中心副主任張佩佩（Pepe Zhang ）稱，「美國正在積極尋求加強其在關鍵礦產和綠色技術的全球供應鏈中的地位」。
這意味著「鋰被證明是美國和中國之間技術和地緣政治競爭中一個越來越關鍵的領域」，他告訴BBC。
而中國已經狠狠地踩下了油門。
張佩佩估計，今年對於中國在南美的礦產投資來說將是一個重要的年份。
預測表明，今年已承諾的14億美元將超過2021年和2020年的11億美元的投資。
「僅在1月份，我們就看到三家中國公司承諾在玻利維亞投資10億美元，」張佩佩說。
「國家安全」因素
由於戰略原因，美國白宮也明確表示，將確保礦產供應鏈作為其優先事項之一。
拜登政府在去年的一份聲明中說：「關鍵礦產是許多現代技術的基石，對我們的國家安全和經濟繁榮至關重要」。
鋰、鈷和稀土等礦物，用於從計算機到家用電器的一系列產品，更是電池和電動汽車、風力渦輪機，以及太陽能電池板等技術的關鍵組成部分。
聲明中稱，全球試圖在向清潔能源過渡，在未來幾十年內將對這些關鍵礦物的需求激增400%至600%。
而且美國總統拜登還補充稱，對於鋰和石墨等礦物，「需求將增加得更多，最高可達4000%」。
華盛頓和北京之間的拉鋸戰
「中國有一個優勢，因為北京願意在拉丁美洲投資電池生產，」格丹認為。
同時，「美國主要關注的是為美國公司獲取原材料，以發展（自己的）綠色技術。」
Tags：
一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud