劍指中國？澳洲國防報告指出，澳軍正在加速購買更遠距離的導彈
我們想讓你知道的是
澳洲戰略分析使表示：「我們正試圖做的是嚇阻中國，以令其不使用武力去實現它的政策目標，包括台灣或者南中國海。所以這主要是嚇阻。不過當然，嚇阻可能會失敗，就像我們在烏克蘭所看到的那樣，於是你就必須做好應對的凖備。我們所進行的投資將會大幅度擴大我們的作戰覆蓋範圍。」
澳洲一份重大國防報告稱，該國將會加快推進購買更遠距離的導彈，以抗衡中國越來越大的地區威脅。
報告稱，在「導彈時代」，澳洲已不再受其地理位置保護。
北京方面則回應，指澳洲不應以中國為「借口」擴張軍力。
澳洲政府將會花費約190億澳元（120億美元）開支，以實施報告所建議的計劃。
長達110頁的報告被形容為澳洲自二戰以來最大規模的軍事戰略改革。
這份《國防戰略評估》（The Defence Strategic Review）的出台，正值中國在台灣問題上的立場持續加強地區緊張之際——北京一再顯示在必要時會以武力收復台灣。
在南中國海，中國海軍也建立了強大的存在，對該區域多個部分聲稱擁有主權，與國際法所承認的定義不符。
報告稱：「中國如今的軍力打造是自二戰結束以來所有國家中最雄心勃勃的。這種力量集結缺乏透明度，沒有令印太地區對中國的戰略意圖放心。」
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，該評估報告將會「塑造未來，而不是聽候未來塑造我們」，同時指報告的建議將會令澳洲「更自立，更有凖備也更安全」。
國防部長理查德．馬爾斯（Richard Marles）表示，報告建議澳洲武裝力量將焦點從地面裝備轉向「遠程打擊能力，配以澳洲製造的武器」。
「我們需要能進行『有效投射』的防備力量。」馬爾斯向媒體表示。
理查德．馬爾斯表示，購買射程超過500公里（310英里）的「精凖打擊飛彈」將會令軍隊擁有「未來所需的火力和機動性」。
澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析家馬爾科姆．戴維斯（Malcolm Davis）指，澳洲的新防衛立場是意在將中國這樣的戰略對手保持在「盡可能遠的距離」。
「我們正試圖做的是嚇阻中國，以令其不使用武力去實現它的政策目標，包括台灣或者南中國海。所以這主要是嚇阻。不過當然，嚇阻可能會失敗，就像我們在烏克蘭所看到的那樣，於是你就必須做好應對的凖備。我們所進行的投資將會大幅度擴大我們的作戰覆蓋範圍。」他說。
不過他還表示，雖然國防報告是「邁向正確方向的一步」，但並不是全面的解決方法。
「我們正在走一條軍力聚焦的路線，是為有效投射做凖備，這更適合我們在這個十年及之後所面臨的威脅，但不是為了涵蓋一切。但是我認為還有更多事情要做。我們需要在國防上花費更多……我們也需要投入更多，以（令軍隊）更迅速抵達戰場。」
該份戰略評估還建議，加強澳洲北部防務，並給予北部基地的澳洲國防軍更加的運作能力。
澳洲將會加快購入地面高機動性多管火箭系統（HIMARS，即「海馬斯」系統）的計劃。該系統在烏克蘭軍隊阻止俄軍推進時起到巨大作用。
為了向澳洲新的優先項提供資金，包括自走炮以及陸軍彈藥供應車等一系列計劃將會擱置。
馬爾斯表示，這份報告還重點指出保持「本國持續造船能力」的重要性。
報告還建議購入戰鬥機的遠程反艦飛彈，但表示美國的B-21突襲者（B-21 Raider）隱形轟炸機目前「並不是合適的選項」。
上月，美國國務院批准向澳洲出售220枚巡航導彈，協議總值8.95億美元。
這些非核導彈將被用於澳洲即將從美國購入的弗吉尼亞級核潛艇——這是澳、英、美三國（AUKUS，「奧庫斯」聯盟）防衛協議中的一部分。
這是在針對中國嗎？
這一評估報告很容易被迅速解讀為針對中國在亞太地區、特別是南中國海加強軍事影響力的背景下所作出應對的延續。
報告發表後的周一（4月24日），中國外交部發言人毛寧就向媒體強調，中國「始終奉行防禦性的國防政策」，呼籲「一些國家不要拿中國作為擴張軍力的借口，不要炒作毫無根據的中國威脅論」。
但是有專家指，相比起此前的「奧庫斯」協議，這一份國防戰略評估實際上可能是指向不一樣的方向。
「我個人得出的印象是，當中明顯有和我們兩年前與美國簽訂的『奧庫斯』協議存在拉扯的地方。」洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的國際安全項目主任薩姆．羅格維恩（Sam Roggeveen）向BBC中文表示。
他解釋說，數十年來，關於澳洲國防政策的一大爭論是其國防應該聚焦於守衛北部沿海邊邊界，還是應該與盟友——主要是美國——一起，將防線北移到更遠的地方，即所謂的「前出防禦（forward defence）」。
「奧庫斯」協議是前出防禦戰略的產物，它的思路在於認為「澳洲為亞太地區防禦作貢獻的最佳方法是幫助美國在這一地區發揮軍事影響力，包括購買美國的核潛艇等」。
羅格維恩指出，雖然澳洲和國防評估報告沒有直接對抗上述思路，「甚至還有一段提到澳洲與美國的聯盟關係將會加強」，但是另一方面卻指出，澳洲未來的防務架構將會非常集中於「守衛澳洲本土」，對於參與保障美國在亞太地區領導角色上的強調則要少一些。
他表示，他個人相信聚焦本土的防禦策略比起「前出防禦」更具建設性，但他也承認，長遠來說「奧庫斯」協議對於亞太地區的影響力要大得多，因為「它在澳洲海軍和國防軍的軍事能力上承諾給予如此多的幫助」。
Tags：
2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。