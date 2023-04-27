《紐約時報》：富察遭中國拘留是對台灣出版業發出警告；邱太三：中共長臂管轄擴及海外，赴陸須注意風險

紐時：富察遭中國指控危害國安，台灣出版界憂心

（中央社）《紐約時報》報導，台灣八旗文化總編輯富察（本名李延賀）在中國失聯後被控涉嫌危害國安，台灣憂心忡忡，認為北京此舉是對台灣充滿生氣的出版業發出警告。

富察是中國公民，自2009年起定居台灣，他創立的八旗文化以出版批判中共的書籍聞名於台灣文壇。紐時引述富察同事與友人說法報導，富察3月上旬返回中國探親，不久之後失去聯繫。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮昨（26）日在例行記者會表示，李延賀涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國安機關調查。她未詳述指控細節，僅說中方將保障當事人各項合法權益。

富察友人、定居台灣的中國流亡詩人貝嶺形容，富察遭拘留是「一記重大打擊，將掀起寒蟬效應」。他說，出版與新聞自由是全世界開放社會的基本指標，富察不該為出版不見容於中國當局的書而受如此譴責。

總部設在紐約的美國筆會（PEN America）聲明「出版不是犯罪」，要求中方立即無條件釋放富察。

聲明說，此案是對言論自由的攻擊，也是中國政府敵視任何主張自由、開放思想交流的人的又一例證。

富察依親移居台灣前曾任上海文藝出版社副社長，在台創立八旗文化後出版種類廣泛的書籍，包括旅美政治學家王飛凌所著《中國紀錄：評估中華人民共和國》、白宮國家安全會議高層杜如松（Rush Doshi）所著《長期博弈：中國削弱美國、建立全球霸權的大戰略》中譯本。

美國筆會表示，富察曾出版中國異議人士所著、主題原本會被北京查禁的書，讓中文讀者接觸到不同思想和觀點，包括西方著作譯本。中共不斷嘗試壓制境外言論自由，如今拘留富察，是「肆無忌憚箝制八旗文化出版工作的企圖」。

紐時報導寫道，富察遭中方拘留可能為原本就緊繃的兩岸關係帶來新考驗。

北京聲稱台灣是中國一部分，但台灣許多人厭惡中共領導人習近平專制統治，包括他近年鐵腕壓制香港民主運動。

中國以國安為名調查富察，是本週證實第2起充滿政治意味的涉台案件。中國檢方25日宣布，以涉嫌「分裂國家罪」批准逮捕台灣民族黨副主席楊智淵。朱鳳蓮在國台辦記者會說，此案是「進一步敲響嚴懲台獨分裂勢力的警鐘」。

至於富察遭中方調查，紐時報導，鑑於兩岸關係緊繃、富察仍具中國公民身分，台灣相關單位在他拘留期間設法探視可能很困難。

報導提到，此案令富察支持者想起2015年5名香港書商失蹤的銅鑼灣書店事件。這家書店以出版披露習近平及其他中共高層祕辛的禁書聞名，中國調查人員當時秘密拘留書店股東及員工。股東桂民海因涉「為境外非法提供情報」而被判刑10年，其餘4人在中國國營媒體上坦承犯行後都已獲釋。

林榮基身為銅鑼灣書店事件主角之一，2019年起定居台灣。他說，富察生於中國大陸，很可能因此被禁止離境，「台灣出版商應該當心，因為你永遠無法改變中國的想法」。

富察臉書的最後一篇貼文停在3月12日，之後隨即失聯：

富察赴陸失聯，陸委會：尊重家屬意見前提下協助

（中央社）讀書共和國出版集團八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴陸失聯，國台辦聲稱其涉嫌從事「危害國家安全」活動；陸委會昨晚回應，在尊重家屬意見前提下，政府會運用一切方法、管道協處。

陸委會26日晚透過書面表示，有關富察遭中共國安部門調查一事，政府持續與其家屬保持密切聯繫，在尊重家屬意見前提下，政府會運用一切方法及管道，提供最貼切的關懷與協助。

陸委會指出，兩岸通婚逾30年，依兩岸各自規定均採單一戶籍制度，避免當事人在兩岸間存有雙重身分，導致權利義務衝突。取得在台定居許可的陸籍配偶，依台灣規定必須繳附註銷在陸戶籍相關證明文件，但政府從未要求當事人必須親自返陸辦理。

陸委會強調，倘若個案有基於特殊因素或人身安全等考量，導致不宜返陸辦理相關證件者，政府主管機關會衡酌個案特殊狀況，提供適切的諮詢與協助。

國台辦發言人朱鳳蓮26日在記者會上宣稱，李延賀因涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國家安全機關調查，有關方面將依法保障其各項合法權益。

Photo Credit: 中央社 中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會上，回應讀書共和國出版集團八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴中探親失聯一案。

邱太三：中共非法治威脅台灣人，赴陸須注意風險

（中央社）陸委會主委邱太三昨天表示，中國大陸以非法治作為構成兩岸人民緊張，長臂管轄擴及海外，建議台灣人赴陸必須注意風險，金馬小三通專案擴大開放等議題必須加入安全綜合評估。

邱太三26日上午於立法院內政委員會答詢多名立委質詢時，作出上述表示。

立委陳玉珍質詢，金馬小三通專案適用對象是否增加更多身分別，例如外籍人士，開放陸客赴金門旅遊預計何時宣布；金門需要經濟發展，陸委會不該懲罰人民。

邱太三回應，中國大陸老是用一些事情構成緊張，最近採取一些非法治國家作為，對於台灣人民以國安方式偵辦，這會造成兩岸人民間的威脅、緊張。

邱太三強調，金馬小三通專案適用對象是否增加外籍人士，持續評估中，大陸使用不利人民作為，有安全顧慮，很多議題必須綜合考量，「我們要顧及整體安全」。兩岸由於國際局勢、疫情等有了很大變化，旅遊觀光等很多事情必須坐下來談。

立委黃世杰質詢，由最近發生案件來看，中共政治性迫害不限於其境內，只要是在全世界任何國家有被其認定的行為，中共都認為可以管轄，陸委會應該對於台灣人赴陸風險加以提醒。