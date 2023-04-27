拜登尹錫悅會談：討論促進台海和平穩定，發表「華盛頓宣言」嚇阻北韓，時隔40年美國核潛艦將訪韓

拜登尹錫悅會談，討論促進台海和平穩定

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間26日）在與韓國總統尹錫悅舉行雙邊會談後表示，雙方討論共同促進台海和平穩定，確保南海與其他地區的航行自由。

拜登今天在白宮歡迎抵美進行國是訪問的尹錫悅。這是拜登上任後第2位到華府進行國是訪問的外國領袖，也是首位來自印太地區的國家元首。

會後兩人召開聯合記者會時，拜登指出，美韓共同防禦條約如鋼鐵般堅定（ironclad），包括對擴大嚇阻的承諾，以及核威脅、核威嚇。面對北韓不斷增加的威脅與公然違反美國制裁，此尤為重要。

拜登並表示，美韓正在共同努力，包括透過與日本的三邊合作以確保印太地區未來自由、開放、繁榮與安全。他也肯定韓國日前提出的新印太戰略，肯定美韓兩國的一致性。

拜登指出，他與尹錫悅在今天的雙邊會談中，也針對共同努力促進台海和平穩定，確保南海與其他地區航行自由進行討論。

美韓領袖也重申與烏克蘭人民同在的共同承諾，反對俄羅斯對烏克蘭自由、領土完整與民主的野蠻攻擊。俄羅斯公然違反國際法的情況下，韓國對烏克蘭的大力支持十分重要。

尹錫悅則表示，今天與拜登進行建設性會談的第一個關鍵成果是擴大嚇阻，因為朝鮮半島的可持續性和平不會自動發生，韓美將強化兩國對北韓和威脅與飛彈威脅的延伸威嚇，以便能透過壓倒性力量優勢實現和平。

尹錫悅指出，美韓同意，在北韓發動和攻擊時，兩國領袖將立即進行協商溝通，並承諾將動用包括美核武在內的所有聯盟力量，以迅速、壓倒性且果斷地作出回應。

他並表示，美韓將成立核磋商小組（NCG），制定具體計畫以運作新的擴展嚇阻系統，美韓將分享關於因應北韓挑釁的核武器與戰略武器運作計劃資訊，並就如何規劃和執行結合韓國最先進常規軍力與美國核能力的聯合行動定期磋商。

美韓領袖會談也觸及經濟、投資與量子科技等領域合作。

拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」，對北韓延伸核嚇阻

美國總統拜登與韓國總統尹錫悅今天可望就嚇阻北韓升高核威脅深化合作，將在白宮宣布加強核防護的「華盛頓宣言」（Washington Declaration），包括美國一艘核飛彈潛艦將訪問韓國，創數十年以來首例。

《路透社》報導，白宮安排的隆重盛大儀式之外，這兩個盟友也會利用韓國總統逾十年以來首度對美國進行國是訪問的機會，向北韓領導人金正恩發出警告。

拜登和尹錫悅可望發表「華盛頓宣言」。美國官員表示，此宣言將會公布新設「美國－大韓民國核諮商小組」（U.S.-ROK Nuclear Consultative Group），就美國嚇阻和回應區域核事件提出應變計畫和呼籲。

美國高階官員在電話簡報會中告訴記者，美韓將會確認外交是對北韓問題最好的解決之道，華府並將宣布對韓國部署一艘彈道飛彈潛艦等先進武力，展現軍威。這將是自從1980年代以來首度有這種美國潛艦訪韓。

官員強調，美國核武不會重返朝鮮半島，韓國不能夠干預美方核武使用決策的作法也會繼續。

韓國還會再度確認它對《核武禁擴條約》的承諾及無核地位。

拜登政府一名高階官員說：「這是仿照我們於冷戰高峰時期，面臨著類似的潛在外部威脅而對歐洲盟友所採方針。」

官員表示，美國已就相關作法事先向中國簡報，藉以緩和區域緊張。

《法新社》報導，美韓同盟以「華盛頓宣言」作為對北韓以飛彈試射和核武不斷升高區域緊張情勢的回應，華府於緊盯蘇聯而對歐洲進行戰略防禦的冷戰時期也有類似作法。

一名高階官員在拜登和尹錫悅會面之前說：「冷戰高峰我們與非常密切的少數歐洲盟友曾經如此；事實上，美國從那個時候以來，就不曾採取這些作法。我們正尋求藉由採取這些新作法、新步驟，確保我們對於延伸嚇阻的承諾是毋庸置疑的。」

官員說：「我們將宣布我們有意採取藉由定期部署戰略資產、讓我們的嚇阻作用更加明顯的作法，包括一艘美國核彈道飛彈潛艦訪問韓國，這案例自從1980年代初期以來就不曾發生過。」

這名官員還說，潛艦之外，也將會有「定期的」其他主要平台，「包括轟炸機或航空母艦」，但是那些資產不會有據點，當然也不會有核武」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航