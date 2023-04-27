拜登尹錫悅會談：討論促進台海和平穩定，發表「華盛頓宣言」嚇阻北韓，時隔40年美國核潛艦將訪韓
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拜登和尹錫悅可望發表「華盛頓宣言」。美國官員表示，此宣言將會公布新設「美國－大韓民國核諮商小組」，就美國嚇阻和回應區域核事件提出應變計畫和呼籲。《法新社》報導，美韓同盟以「華盛頓宣言」作為對北韓以飛彈試射和核武不斷升高區域緊張情勢的回應，華府於緊盯蘇聯而對歐洲進行戰略防禦的冷戰時期也有類似作法。
拜登尹錫悅會談，討論促進台海和平穩定
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間26日）在與韓國總統尹錫悅舉行雙邊會談後表示，雙方討論共同促進台海和平穩定，確保南海與其他地區的航行自由。
拜登今天在白宮歡迎抵美進行國是訪問的尹錫悅。這是拜登上任後第2位到華府進行國是訪問的外國領袖，也是首位來自印太地區的國家元首。
會後兩人召開聯合記者會時，拜登指出，美韓共同防禦條約如鋼鐵般堅定（ironclad），包括對擴大嚇阻的承諾，以及核威脅、核威嚇。面對北韓不斷增加的威脅與公然違反美國制裁，此尤為重要。
拜登並表示，美韓正在共同努力，包括透過與日本的三邊合作以確保印太地區未來自由、開放、繁榮與安全。他也肯定韓國日前提出的新印太戰略，肯定美韓兩國的一致性。
拜登指出，他與尹錫悅在今天的雙邊會談中，也針對共同努力促進台海和平穩定，確保南海與其他地區航行自由進行討論。
美韓領袖也重申與烏克蘭人民同在的共同承諾，反對俄羅斯對烏克蘭自由、領土完整與民主的野蠻攻擊。俄羅斯公然違反國際法的情況下，韓國對烏克蘭的大力支持十分重要。
尹錫悅則表示，今天與拜登進行建設性會談的第一個關鍵成果是擴大嚇阻，因為朝鮮半島的可持續性和平不會自動發生，韓美將強化兩國對北韓和威脅與飛彈威脅的延伸威嚇，以便能透過壓倒性力量優勢實現和平。
尹錫悅指出，美韓同意，在北韓發動和攻擊時，兩國領袖將立即進行協商溝通，並承諾將動用包括美核武在內的所有聯盟力量，以迅速、壓倒性且果斷地作出回應。
他並表示，美韓將成立核磋商小組（NCG），制定具體計畫以運作新的擴展嚇阻系統，美韓將分享關於因應北韓挑釁的核武器與戰略武器運作計劃資訊，並就如何規劃和執行結合韓國最先進常規軍力與美國核能力的聯合行動定期磋商。
美韓領袖會談也觸及經濟、投資與量子科技等領域合作。
拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」，對北韓延伸核嚇阻
美國總統拜登與韓國總統尹錫悅今天可望就嚇阻北韓升高核威脅深化合作，將在白宮宣布加強核防護的「華盛頓宣言」（Washington Declaration），包括美國一艘核飛彈潛艦將訪問韓國，創數十年以來首例。
《路透社》報導，白宮安排的隆重盛大儀式之外，這兩個盟友也會利用韓國總統逾十年以來首度對美國進行國是訪問的機會，向北韓領導人金正恩發出警告。
拜登和尹錫悅可望發表「華盛頓宣言」。美國官員表示，此宣言將會公布新設「美國－大韓民國核諮商小組」（U.S.-ROK Nuclear Consultative Group），就美國嚇阻和回應區域核事件提出應變計畫和呼籲。
美國高階官員在電話簡報會中告訴記者，美韓將會確認外交是對北韓問題最好的解決之道，華府並將宣布對韓國部署一艘彈道飛彈潛艦等先進武力，展現軍威。這將是自從1980年代以來首度有這種美國潛艦訪韓。
官員強調，美國核武不會重返朝鮮半島，韓國不能夠干預美方核武使用決策的作法也會繼續。
韓國還會再度確認它對《核武禁擴條約》的承諾及無核地位。
拜登政府一名高階官員說：「這是仿照我們於冷戰高峰時期，面臨著類似的潛在外部威脅而對歐洲盟友所採方針。」
官員表示，美國已就相關作法事先向中國簡報，藉以緩和區域緊張。
《法新社》報導，美韓同盟以「華盛頓宣言」作為對北韓以飛彈試射和核武不斷升高區域緊張情勢的回應，華府於緊盯蘇聯而對歐洲進行戰略防禦的冷戰時期也有類似作法。
一名高階官員在拜登和尹錫悅會面之前說：「冷戰高峰我們與非常密切的少數歐洲盟友曾經如此；事實上，美國從那個時候以來，就不曾採取這些作法。我們正尋求藉由採取這些新作法、新步驟，確保我們對於延伸嚇阻的承諾是毋庸置疑的。」
官員說：「我們將宣布我們有意採取藉由定期部署戰略資產、讓我們的嚇阻作用更加明顯的作法，包括一艘美國核彈道飛彈潛艦訪問韓國，這案例自從1980年代初期以來就不曾發生過。」
這名官員還說，潛艦之外，也將會有「定期的」其他主要平台，「包括轟炸機或航空母艦」，但是那些資產不會有據點，當然也不會有核武」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。