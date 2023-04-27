2023/04/27,
動漫

日本動畫業向商業化靠攏，丸山正雄警告龍頭地位恐拱手讓給中國

日本動畫業向商業化靠攏，丸山正雄警告龍頭地位恐拱手讓給中國
Photo Credit: Shutterstock /達志影像

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身為「漫畫之神」手塚治虫（Osamu Tezuka）的門生，丸山正雄（Masao Maruyama）接受《法新社》訪問時表示，他擔心日本逐漸失去本身的優勢，日本的年輕人不再接受動畫的培訓。丸山指出：「中國之所以尚未趕上日本，原因只有一個，那就是當地的言論自由還有諸多限制。倘若當地更為開放，日本立刻會被超越。」

（中央社）日本動畫業大老丸山正雄警告，日本動畫逐漸向商業化靠攏，扼殺創造力，恐將龍頭的地位拱手讓給崛起的中國對手。

身為「漫畫之神」手塚治虫（Osamu Tezuka）的門生，丸山正雄（Masao Maruyama）接受《法新社》訪問時表示，他擔心日本逐漸失去本身的優勢，日本的年輕人不再接受動畫的培訓。

丸山指出：「中國之所以尚未趕上日本，原因只有一個，那就是當地的言論自由還有諸多限制。倘若當地更為開放，日本立刻會被超越。」

丸山曾創辦動畫工作室、負責人才招募和搞定大小事情，扮演許多幕後的角色，雖沒實際創作動畫，也從未執導演筒，卻在日本動畫擁有無比的影響力。

81歲的丸山坦承職涯已近尾聲，在他即將離開協助打造的動畫產業時，他卻一點也樂觀不起來。

丸山擔心日本動畫業一心想創造能大發利市的型態，像是由「可愛」女性擔綱的類型，以致於在創造力方面「不一定超越」美國迪士尼或法國工作室的作品。

丸山警告，這種大量生產的方式偶爾會帶來成功，卻讓日本偏離系統性培育下一代人才的作法，反觀中國卻大力投資年輕動畫人才。

丸山從當年手塚治虫的門生，到如今日本一些最知名動畫導演的幕後推手，一手創立3家動畫工作室。

為了讓手塚治虫的作品繼續活躍，丸山執行製作《PLUTO 冥王》（Pluto）動畫影集，《PLUTO 冥王》改編自手塚治虫的《原子小金剛》（Astro Boy）系列。

這個Netflix即將推出的影集，論及戰爭和歧視等主題，如今讓人覺得格外重要。

投入動畫業近一甲子的丸山協助推出數以百計的動畫作品，其中包括拳擊傳奇《小拳王》（Ashita no Joe）、廣受好評的《獸兵衛忍風帖》（Ninja Scroll）以及得獎作品《謝謝你，在世界的角落找到我》（In This Corner of the World）等。

丸山樂於扮演導演助手的角色，處理簡報說明、募集資金到挑選動畫師等等大小事。

他深入參與動畫製作過程，雖一直退居幕後，但終究開始成為鎂光燈的焦點。

丸山開玩笑說，他只會「煮飯和洗廁所」，「我沒有特殊的專長」。

日本動畫史研究員原口正宏（Masahiro Haraguchi）說：「丸山的魔法在善於和導演合作，並促使他們徹底改變。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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