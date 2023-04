日本動畫業向商業化靠攏，丸山正雄警告龍頭地位恐拱手讓給中國

(中央社)日本動畫業大老丸山正雄警告,日本動畫逐漸向商業化靠攏,扼殺創造力,恐將龍頭的地位拱手讓給崛起的中國對手。

身為「漫畫之神」手塚治虫(Osamu Tezuka)的門生,丸山正雄(Masao Maruyama)接受《法新社》訪問時表示,他擔心日本逐漸失去本身的優勢,日本的年輕人不再接受動畫的培訓。

丸山指出:「中國之所以尚未趕上日本,原因只有一個,那就是當地的言論自由還有諸多限制。倘若當地更為開放,日本立刻會被超越。」

丸山曾創辦動畫工作室、負責人才招募和搞定大小事情,扮演許多幕後的角色,雖沒實際創作動畫,也從未執導演筒,卻在日本動畫擁有無比的影響力。

81歲的丸山坦承職涯已近尾聲,在他即將離開協助打造的動畫產業時,他卻一點也樂觀不起來。

丸山擔心日本動畫業一心想創造能大發利市的型態,像是由「可愛」女性擔綱的類型,以致於在創造力方面「不一定超越」美國迪士尼或法國工作室的作品。

丸山警告,這種大量生產的方式偶爾會帶來成功,卻讓日本偏離系統性培育下一代人才的作法,反觀中國卻大力投資年輕動畫人才。

丸山從當年手塚治虫的門生,到如今日本一些最知名動畫導演的幕後推手,一手創立3家動畫工作室。

為了讓手塚治虫的作品繼續活躍,丸山執行製作《PLUTO 冥王》(Pluto)動畫影集,《PLUTO 冥王》改編自手塚治虫的《原子小金剛》(Astro Boy)系列。

這個Netflix即將推出的影集,論及戰爭和歧視等主題,如今讓人覺得格外重要。

投入動畫業近一甲子的丸山協助推出數以百計的動畫作品,其中包括拳擊傳奇《小拳王》(Ashita no Joe)、廣受好評的《獸兵衛忍風帖》(Ninja Scroll)以及得獎作品《謝謝你,在世界的角落找到我》(In This Corner of the World)等。

丸山樂於扮演導演助手的角色,處理簡報說明、募集資金到挑選動畫師等等大小事。

他深入參與動畫製作過程,雖一直退居幕後,但終究開始成為鎂光燈的焦點。

丸山開玩笑說,他只會「煮飯和洗廁所」,「我沒有特殊的專長」。

日本動畫史研究員原口正宏(Masahiro Haraguchi)說:「丸山的魔法在善於和導演合作,並促使他們徹底改變。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航