日本26歲哈佛學霸成史上最年輕市長，擅用空戰、頻繁與市民對話獲認同

（中央社）創日本選舉史上最年輕紀錄的26歲兵庫縣蘆屋市長高島崚輔，擁有考取東京大學並留學美國哈佛大學的學霸經歷、獲選區大企業家支持，及善用網路空戰等，都是他與眾不同的特質。

許多企業主選擇定居蘆屋市

日本《每日新潮》報導，4月23日進行的統一地方選舉（類似台灣九合一地方選舉）「後半段」投開票，26歲的高島崚輔擊敗包括尋求連任的現任市長伊藤舞等3名競爭者，誕生了日本選舉史上最年輕的市長。

日本全國市長會表示，在高島之前，最年輕市長紀錄是東京都武藏村山市長志志田浩太郎1994年所創，當時的年齡為27歲11個月，高島把紀錄下修到26歲2個月。

蘆屋市跟東京「田園調布」齊名，被譽為「東田園調布、西蘆屋」，一直以來就是阪神地區高級住宅區的代名詞。許多在大阪創業成功的企業主或公司董事等人，也都選擇定居蘆屋市。

高島發表勝選感言時說，對這麼多市民的相挺，心裡只有感謝，「我希望在跟所有市民朋友不斷對話的同時，把蘆屋市打造成全世界最想居住的城市。」

談到成為選舉史上最年輕的市長，高島說：「既然當選了，就跟年紀輕無關，結果才是全部，我會盡全力來回應選民期待。」

放棄東大赴美就讀哈佛

高島不是蘆屋市人，他1997年2月在大阪府箕面市出生及成長，國高中就讀位於神戶市的私立超級名校「灘中學校・高等學校」（類似台灣完全中學）。

高島在高中時曾擔任學生會長，或許可以看出他在10多歲時就把重點放在培養領導能力。

身為學霸的高島2015年順利考取東京大學，讀了半年就退學，原因是他從同年9月起轉往美國哈佛大學就讀。高島不僅獲哈佛大學給予的獎學金，也拿到日本軟體銀行的「孫正義育英基金會」獎學金，在學期間專攻環境工程，2022年從哈佛畢業。

高島身為家中3兄弟的大哥，兩個弟弟也是學霸。23歲的二弟目前正在加拿大名校英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）留學；17歲的三弟是灘高校高三學生。

因緣際會決定參選蘆屋市長

高島在哈佛求學時，還從2016年起兼任協助學生留學海外等的非營利組織理事長，跟日本政府文部科學省、UNIQLO社長柳井正基金會及江副紀念招募基金會合作推動相關事宜。

他2017年起在日本政府外務省及經濟產業省實習時，因緣際會多次造訪蘆屋市。回想每次到蘆屋市「可以感受到這是一個擁有全球最適居住環境的城市」，也就是從那個時候開始準備參選市長。

談到自己對政治產生興趣的契機，高島說，就讀高一曾跟箕面市30多歲市長會面，並聽這位市長講了很多話之後，「我覺得這是很棒的工作」。

聽從政壇前輩建議，強調年輕優勢

選前一天的4月22日，大阪府四条畷市長東修平趕到JR蘆屋站北側地區，為正在街頭演說的高島站台輔選。東修平畢業於日本名校京都大學，2017年1月也以28歲之姿首度當選市長。

東修平說，雖然在地方首長選舉時，年紀太輕很多時候會成為不利因素，「但我選舉時還是強調（自己的）年輕」。

他跟高島約4年前相識，但頻繁往來則是近1年左右的事，「我建議他在選舉時強調自己的年輕會比較好」。高島採納東修平的建議，在街頭演說提到自己叫做「高島崚輔」時，一定會在後面加上「26歲」。

灘高校老學長相挺

高島一名男性志工透露，同樣是灘高校畢業、定居蘆屋市高級住宅區的江崎格力高（Ezaki Glico）社長江崎勝久，叫他來替高島加油。

總公司位於大阪市的樂敦製藥公司社長山田邦雄，也非常支持高島。山田邦雄同樣畢業於灘高校，目前也定居蘆屋市。

長年來灘高校畢業生在考取東大人數方面一直名列前茅，許多企業高層和董事是灘高校校友，這對高島來說是一大優勢。

頻繁與市民對話，擅用空戰尋求支持

高島在競選過程中不太舉辦大型造勢集會，而是頻繁舉辦人數較少的對話集會，並且也運用TikTok等社群軟體打「空戰」尋求選民支持。

高島在選前一天的小型對話集會上，指出JR蘆屋站南側地區的開發過於緩慢，「花了200億日圓不過蓋了兩棟11層大樓，這樣做只會變成一個普通的城市，我們必須要打造一個具蘆屋市特色的城市。」

除了能言善道，高島也給人能側耳傾聽的印象。有女性市民說，「定居蘆屋市的蘆屋市政府職員不過兩成，這樣應該不會了解市民需求」；另一位帶著小孩的媽媽也說，「我女兒讀小一的時候，導師竟然換了3位。」

被記者問到年輕人想當政治人物，一般會先從參選市議員等開始歷練，但高島卻這麼說：「市議員和市長的工作截然不同，市議員不是市長的跳板，我希望以市長身分為蘆屋市提出政策。」

蘆屋市1991年曾選出全日本第一位女性市長，今年又選出日本選舉史上最年輕的市長，高島這一任任期結束時剛好滿30歲，能端出什麼執政成果備受外界關注。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航