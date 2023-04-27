2023/04/27,
教育

統測護理類考生10年減少上千人，恐加劇護理人才荒

統測護理類考生10年減少上千人，恐加劇護理人才荒
Photo Credit: 中央社

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魏佳卉分析，投入護理系學生減少，除了少子女化的大環境，COVID-19疫情衝擊，以及社會中的「血汗醫護」刻板印象，都讓學生卻步。另一方面，近年資通訊科系熱門，政府增加相關科系招生名額，也產生排擠效應。

（中央社）台灣近年出現護理人力短缺，大學問網站昨（26）日指出，在少子女化及資通訊科系排擠下，統測「衛生與護理類」考生10年減少上千人，導致護理系招生不足。

112學年度四技二專統一入學測驗將於4月29日、30日登場，共7萬3981人報名，考生人數持續減少。而根據技專校院入學測驗中心統計，102學年度統測「衛生與護理類」考生為3820人，但到112學年度，剩下2400人。

長期關注大專議題的大學問網站昨天發布新聞稿，執行長魏佳卉指出，造成護理人力荒最大的關鍵，在於大學護理系招生不足，去年（111學年度）全台29所大學護理系，約半數註冊率未達8成，部分國立大學、醫學大學的招生狀況也不理想。

魏佳卉分析，投入護理系學生減少，除了少子女化的大環境，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，以及社會中的「血汗醫護」刻板印象，都讓學生卻步。另一方面，近年資通訊科系熱門，政府增加相關科系招生名額，也產生排擠效應。

魏佳卉指出，長期以來，實際投入第一線護理工作的專業人才，超過9成來自技職體系（科技大學、專科學校），普通大學雖有17校開設護理專業系所，但招生量體遠遠不及科大。

政府近年鼓勵大專開設「學士後護理系」，目前每年招生名額達約300人。但魏佳卉認為，面對護理系普遍招生不足的現況，政府應全面盤點相關科系能量和護理人力需求，整合教育部、衛生福利部、國家發展委員會的力量，共同面對護理人才危機。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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