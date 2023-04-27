朱立倫痛批民進黨勞保擺爛將問題丟給國民黨，5月一定徵召最強總統候選人

總統蔡英文於2016年競選時曾提出的「縮工時、扭轉低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、保護非典型勞動、保障過勞及職災勞工，及公平的勞資關係」等6大勞工政見。今（27）日，國民黨智庫國政基金會特地選在五一勞動節前夕，針對蔡英文上任7年迄今的勞工政見施政成果，舉辦記者會說明調查結果。

會後也宣布會在5月提名最受關注的國民黨總統候選人，完成2024總統大選前的泛藍、非綠整併。

朱立倫：2022年是「生不如死」的一年

國政基金會執行長柯志恩一開場就道：「因為下個禮拜一就是個為的節日五一勞動節，那我也不曉得記者朋友是不是會放假，如果不放假的話你們老闆應該給你們多一點的時薪好不好！」

國政基金會董事長朱立倫接續上場，首先針對勞保及勞動力不足的問題提出看法。

朱立倫表示：「2022年是非常關鍵的一年，用一個很難聽的話叫做生不如死的一年，就是我們出生的人口已經低於我們死亡的人口。」朱立倫指出，台灣人口總數持續下降，除非政府決定大幅度開放移民，不然人口不可能增加。而15到64歲的工作人口就是「人口紅利」指標，這個指標很明顯越來越差，代表人口紅利正在消失當中。

朱立倫進一步說明，人口紅利的消失除了會引起勞動力不足外，還有引起4個問題：學校倒閉、年金破產、社福利系統崩壞、軍隊招不到人。而對所有勞工來說，最嚴重的問題就是勞保年金。朱立倫表示，勞保單單去年的負債就增加了7200多億：「很誇張耶，1天增加20億耶。」這表示勞保本身的保費收入跟支出，在這6、7年來全部都是負數。

朱立倫接著道：「民進黨會說，我靠撥補啊，政府的撥補是杯水車薪，5年後勞保年金就面臨破產。那民進黨政府一定會想說反正5年後也不是蔡英文執政，大概國民黨會重新執政那把問題丟給國民黨。」痛批民進黨只會「擺爛」放著不管：「反正拖過了明年的選舉，就是下一屆總統的事情，那民進黨騙到票了，就成功了。」

關於人口紅利流失所造成的問題，朱立倫也提出國民黨版的政策綱領來解決。

朱立倫認為若勞保沒有辦法單靠保費收入平衡，至少要把勞保的投資收入用Fintech（金融科技）的方式提高，以及委託國際團隊來為勞保做診斷。除了上述解法外，朱立倫也提到，還必須要召開國是會議，讓政府、朝野各黨、勞工團體以及資方一起來共同面對這個議題。

「最差的一個做法就是擺爛，拖到2027、2028年的時候，反正勞保倒閉了，全部1000多萬的勞工朋友受害，這是我們最不願意見到的。」朱立倫再次強調。

世界競爭力只在疫情時提升

柯志恩接著闡述青年失業率及中高齡勞動參與率低落的問題。

柯志恩指出，因為少子化，台灣的勞動人口從2010年來到最高峰後，就接著往下走。到2022年時全台灣的勞動人口大概還有1630萬，但是預估到2070年的時候，整個勞動人口就會降到只剩一半。在這個情況下，20到24歲失業率居然達到12.36％，是所有失業人口比例中最高的，幾乎是平均失業率3.67％的3到4倍。

柯志恩也強調：「那你會說20到24歲不是都在唸書嗎？但在學的學生不在這個計算當中。」柯志恩表示，如果學生一畢業，長期都沒有辦法找到工作，這會對求職者的信心及發展造成阻礙。而不止年輕人沒辦法投入職場，55歲以上的中高齡者的勞動參與率也非常低。柯志恩表示，50到54歲這個年齡層，大約還有85％會投入勞動市場，但是一超過55到59歲這個級距，勞動參與率就降到5成6，到了60到64歲，更是降到3成6。

而與台灣相近的韓國，也同樣面臨少子化的問題，但韓國目前在60歲以上的勞動人口，創了1963年以後的最高峰。柯志恩還說到，台灣女性的勞動參與率也是偏低的，鄰近的新加坡，女性的參與率達到64％，而中華民國台灣只有51％。

綜合上述，柯志恩表示，在整個世界競爭力的排行，台灣除了在2021年因為早期疫情防護處理得還不錯的關係，排名有上升至第17名，但在後疫情時代又恢復原狀，甚至排名更加降低，降到第26名，充分顯示蔡政府的施政成效不彰。

柯志恩舉出2017年蔡英文提出的的青年就業及青年儲蓄政策為例：「她（蔡英文）告訴你說高中畢業之後不要馬上進入大學，可以花2年、3年在職場上，政府可以幫你做媒合，然後每個月幫你儲存1萬塊，這樣進到大學之後就可以很快存到第一桶金。」柯志恩表示，那時國民黨就對這個說法非常質疑。最後該年核定的5千個名額中，只媒合了7百多人。柯志恩說這些政策看起來很光鮮亮麗，但實際成效大有問題，沒有辦法從釜底抽薪來真正了解青年失業的問題。

5月一定會完成國民黨總統候選人徵召提名

朱立倫於會後的記者聯訪中回應了外界最關注的國民黨總統候選人問題。日前雖曾傳出會在5月17日公布徵召的最終人選，但朱立倫沒有回應切確日期，僅表示目前已進入泛藍、非綠的整合階段，主要候選人已經準備好，而國民黨會在適當時機提名，且不會晚於之前的提名時程，5月一定會完成徵召提名。

關於鴻海集團創辦人郭台銘有沒有機會代表國民黨參選總統，朱立倫僅回應與郭台銘的關係溝通依然非常良好，而國民黨一定會推出最強、最好的候選人。

有關另一位熱門候選人新北市市長侯友宜日前爆出變更新北市議會議程一案，朱立倫表示侯友宜會尊重議會的決定：「該施政報告就施政報告，該去總質詢就去總質詢。」

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核稿編輯：翁世航