阿根廷宣布4月開始以人民幣結算中國進口商品，防止美元外流

阿根廷政府26日宣布，將以人民幣而非美元結算從中國進口的商品，此舉為的是防止該國的美元外流，同時加大了在經濟上去美元化的力道。

美元幾乎是阿根廷日常生活的一部分，雖然當地使用貨幣為披索，但在年通膨率破百的經濟危機下，阿根廷人更喜歡儲蓄美元來保值，當地人戲稱阿根廷私藏的美元相加起來，可能比美國本地的美元還多。不過在經濟崩盤、美元匯率狂飆的今天，當地政府正在做出改變。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）26日召開記者會，宣布今年4月將開始以人民幣取代美元來結算價值10億美元（約合306億新台幣）的中國進口商品，而自5月起，阿根廷每月將使用人民幣結算價值相當於7.9億至10億美元的中國進口商品。中國駐阿根廷大使鄒肖力、阿根廷央行行長、阿根廷海關總署署長以及中阿兩國企業家也共同出席致詞。

馬薩強調，阿根廷與中國進行的貨幣互換協議不僅有助於增強外匯儲備，還有助於增強雙邊貿易，另外使用人民幣可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏，相關授權的效率將更高── 以人民幣計價的進口訂單在90天內獲得授權，而不是標準的180天；此外，使用人民幣可以提高阿根廷外匯儲備，將帶來貨幣使用上更多的自由度。

中國駐阿根廷大使鄒肖力表示，加強中阿經貿合作是兩國全面戰略夥伴關係的重要內容，雙方經濟互補性強，合作潛力巨大，中方支持阿方維護經濟金融穩定的努力。

中國是阿根廷第二大貿易夥伴，僅次於巴西，也是阿根廷第二大出口目的地。中國與阿根廷自2009年簽署第一筆貨幣互換協議，阿根廷進口中國商品可用人民幣結算，當時規模為700億元人民幣（約新台幣3102億元），效期3年，此後每3年都會延長貨幣互換協議。

阿根廷央行今年初發布聲明，宣布阿根廷政府和中國達成的互換協議，包括阿根廷將以現金換取額外的1300億元人民幣（約新台幣3.9兆元），以補充該國國際儲備，以及350億元人民幣（約新台幣1兆元）的可支配額度，能用於外匯市場交易等。

為什麼阿根廷政府不再偏好美元結算？

阿根廷政府積欠國際貨幣基金組織（IMF）約450億美元（約新台幣1.38兆元）的外債，該國政府已進行多項措施確保美元不會外流。阿根廷披索近月狂貶，黑市匯率在26日逼近1美元兌500披索，2022年底的匯率為1:342。

Argentina atraviesa una fuerte corrida cambiaria desde hace varios días, que alcanzó su pico el lunes al rozar el dólar los 500 pesos en el mercado paralelo, frente a 228 pesos al cambio oficial.https://t.co/gj8RBEOfKd — El Espectador (@elespectador) April 27, 2023

中國正利用其在拉丁美洲的市場，吸引越來越多的拉丁美洲國家使用人民幣。拉丁美洲最大經濟體巴西在今年3月宣布與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，雙方將使用本國貨幣進行貿易結算，未來大規模貿易和金融交易都將用人民幣與巴西雷亞爾直接兌換進行。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航