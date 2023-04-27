2023/04/27,
拉美

阿根廷宣布4月開始以人民幣結算中國進口商品，防止美元外流

阿根廷宣布4月開始以人民幣結算中國進口商品，防止美元外流
美元、人民幣示意圖。Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

中國正利用其在拉丁美洲的市場，吸引越來越多的拉丁美洲國家使用人民幣，南美大國阿根廷決定自今年4月起，以人民幣取代美元結算價值10億美元（約合306億新台幣）的中國進口商品，而自5月起，阿根廷每月將使用人民幣結算價值相當於7.9億至10億美元的中國進口商品。

阿根廷政府26日宣布，將以人民幣而非美元結算從中國進口的商品，此舉為的是防止該國的美元外流，同時加大了在經濟上去美元化的力道。

美元幾乎是阿根廷日常生活的一部分，雖然當地使用貨幣為披索，但在年通膨率破百的經濟危機下，阿根廷人更喜歡儲蓄美元來保值，當地人戲稱阿根廷私藏的美元相加起來，可能比美國本地的美元還多。不過在經濟崩盤、美元匯率狂飆的今天，當地政府正在做出改變。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）26日召開記者會，宣布今年4月將開始以人民幣取代美元來結算價值10億美元（約合306億新台幣）的中國進口商品，而自5月起，阿根廷每月將使用人民幣結算價值相當於7.9億至10億美元的中國進口商品。中國駐阿根廷大使鄒肖力、阿根廷央行行長、阿根廷海關總署署長以及中阿兩國企業家也共同出席致詞。

馬薩強調，阿根廷與中國進行的貨幣互換協議不僅有助於增強外匯儲備，還有助於增強雙邊貿易，另外使用人民幣可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏，相關授權的效率將更高── 以人民幣計價的進口訂單在90天內獲得授權，而不是標準的180天；此外，使用人民幣可以提高阿根廷外匯儲備，將帶來貨幣使用上更多的自由度。

中國駐阿根廷大使鄒肖力表示，加強中阿經貿合作是兩國全面戰略夥伴關係的重要內容，雙方經濟互補性強，合作潛力巨大，中方支持阿方維護經濟金融穩定的努力。

中國是阿根廷第二大貿易夥伴，僅次於巴西，也是阿根廷第二大出口目的地。中國與阿根廷自2009年簽署第一筆貨幣互換協議，阿根廷進口中國商品可用人民幣結算，當時規模為700億元人民幣（約新台幣3102億元），效期3年，此後每3年都會延長貨幣互換協議。

阿根廷央行今年初發布聲明，宣布阿根廷政府和中國達成的互換協議，包括阿根廷將以現金換取額外的1300億元人民幣（約新台幣3.9兆元），以補充該國國際儲備，以及350億元人民幣（約新台幣1兆元）的可支配額度，能用於外匯市場交易等。

為什麼阿根廷政府不再偏好美元結算？

阿根廷政府積欠國際貨幣基金組織（IMF）約450億美元（約新台幣1.38兆元）的外債，該國政府已進行多項措施確保美元不會外流。阿根廷披索近月狂貶，黑市匯率在26日逼近1美元兌500披索，2022年底的匯率為1:342。

中國正利用其在拉丁美洲的市場，吸引越來越多的拉丁美洲國家使用人民幣。拉丁美洲最大經濟體巴西在今年3月宣布與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，雙方將使用本國貨幣進行貿易結算，未來大規模貿易和金融交易都將用人民幣與巴西雷亞爾直接兌換進行。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。