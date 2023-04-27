阿根廷宣布4月開始以人民幣結算中國進口商品，防止美元外流
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中國正利用其在拉丁美洲的市場，吸引越來越多的拉丁美洲國家使用人民幣，南美大國阿根廷決定自今年4月起，以人民幣取代美元結算價值10億美元（約合306億新台幣）的中國進口商品，而自5月起，阿根廷每月將使用人民幣結算價值相當於7.9億至10億美元的中國進口商品。
阿根廷政府26日宣布，將以人民幣而非美元結算從中國進口的商品，此舉為的是防止該國的美元外流，同時加大了在經濟上去美元化的力道。
美元幾乎是阿根廷日常生活的一部分，雖然當地使用貨幣為披索，但在年通膨率破百的經濟危機下，阿根廷人更喜歡儲蓄美元來保值，當地人戲稱阿根廷私藏的美元相加起來，可能比美國本地的美元還多。不過在經濟崩盤、美元匯率狂飆的今天，當地政府正在做出改變。
阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）26日召開記者會，宣布今年4月將開始以人民幣取代美元來結算價值10億美元（約合306億新台幣）的中國進口商品，而自5月起，阿根廷每月將使用人民幣結算價值相當於7.9億至10億美元的中國進口商品。中國駐阿根廷大使鄒肖力、阿根廷央行行長、阿根廷海關總署署長以及中阿兩國企業家也共同出席致詞。
馬薩強調，阿根廷與中國進行的貨幣互換協議不僅有助於增強外匯儲備，還有助於增強雙邊貿易，另外使用人民幣可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏，相關授權的效率將更高── 以人民幣計價的進口訂單在90天內獲得授權，而不是標準的180天；此外，使用人民幣可以提高阿根廷外匯儲備，將帶來貨幣使用上更多的自由度。
中國駐阿根廷大使鄒肖力表示，加強中阿經貿合作是兩國全面戰略夥伴關係的重要內容，雙方經濟互補性強，合作潛力巨大，中方支持阿方維護經濟金融穩定的努力。
中國是阿根廷第二大貿易夥伴，僅次於巴西，也是阿根廷第二大出口目的地。中國與阿根廷自2009年簽署第一筆貨幣互換協議，阿根廷進口中國商品可用人民幣結算，當時規模為700億元人民幣（約新台幣3102億元），效期3年，此後每3年都會延長貨幣互換協議。
阿根廷央行今年初發布聲明，宣布阿根廷政府和中國達成的互換協議，包括阿根廷將以現金換取額外的1300億元人民幣（約新台幣3.9兆元），以補充該國國際儲備，以及350億元人民幣（約新台幣1兆元）的可支配額度，能用於外匯市場交易等。
為什麼阿根廷政府不再偏好美元結算？
阿根廷政府積欠國際貨幣基金組織（IMF）約450億美元（約新台幣1.38兆元）的外債，該國政府已進行多項措施確保美元不會外流。阿根廷披索近月狂貶，黑市匯率在26日逼近1美元兌500披索，2022年底的匯率為1:342。
中國正利用其在拉丁美洲的市場，吸引越來越多的拉丁美洲國家使用人民幣。拉丁美洲最大經濟體巴西在今年3月宣布與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，雙方將使用本國貨幣進行貿易結算，未來大規模貿易和金融交易都將用人民幣與巴西雷亞爾直接兌換進行。
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核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。