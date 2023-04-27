國小職場性騷擾未依規定召開性平會，新北市議員要求監察院介入、懲戒失職人員

週刊日前爆料，新北市積穗國小發生性騷擾事件，但學校卻未依規定召開性平會。對此，新北市青年公共事務協會認為，學校及新北市政府教育局有疏失、未積極處理案件，要求監察院介入調查、懲戒失職工作人員。新北市議員戴瑋姍則認為新北市教育局動作慢半拍，希望性平事件或校園霸凌，不要再等到媒體報導才受重視。

《鏡週刊》報導，新北市積穗國小陳姓總務主任在校服務多年，並負責課後輔導班的外包標案及預算，然而，多名課輔班女老師投訴，指控陳姓主任劈腿、用三字經辱罵已婚老師，老師提告後教育局未依規定召開性平會，恐有包庇之嫌。

對此，新北青與戴瑋姍、立委范雲辦公室及台灣青年法律人協會在監察院前共同召開記者會，針對積穗國小陳姓主任涉性騷擾的案件，要求監察院介入調查人員疏失，並懲戒失職的工作人員。

新北青理事長蕭任佑指出，該協會在上次記者會中曾向新北市政府提出訴求，認為學校應立即召開性平會、併同召開教評會，且懲戒失職人員，但過了10天，新北市政府並沒有任何回應，反而是積穗國小校長持續表示：「希望被害人到校檢舉才能做後續處理」。

《性別工作平等法》第13條規定：「雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，青法協秘書長劉家杭指出，被害者先前到新北市警局報案後，派出所也有通知學校該性騷擾事件，因此學校是知道這件事情的。但學校在知悉以後，沒有做出任何相關處理，讓被害者得到立即關懷，並隔離被害者與加害者。

劉家杭強調，更重要的是應啟動性平會的調查程序，來讓外部機制介入，但積穗國小沒有處理，新北市教育局也沒有積極要求該校處理。因此，他主張根據《公務員懲戒法》第2條的規定，積穗國小校長、新北市教育局都涉及怠於行使職務的行為，因此向監察院陳情，請求調查其失職行為。

新北市議員：主任不怕現行程序，還敢向受害者嗆聲

戴瑋姍則批評，新北市教育局的動作慢半拍，在學校內恐怕也有官官相護的情形。他認為依法應將陳姓主任予以停職、進行後續調查，但卻讓陳姓主任留在校內，還向其他受害者嗆聲：「我們之後走著瞧」，這代表他不怕現行程序，有必要用更強烈的手段來應對。

戴瑋姍向監察委員呼籲，現在全台灣有非常多性平事件或校園霸凌受到層層掩蓋，總是要到媒體、社群網站上，受到社會大眾公審，才有可能獲得公平對待。在此案中，女老師早在2個月前就已經報案，新北市勞工局、教育局和學校都獲知這個情況，但直到週刊報導此案，教育局才說明3點的懲處和說明。教育局當時表示當事人已經提告並移送法辦，該局已經組成專案調查小組，並將主任調離現職、接受調查。

新北青也透過遞交陳情書，來要求監察委員介入調查，釐清案件調查人員是否有疏失，蕭任佑表示：「我們希望新北市政府可以了解，杜絕校園、職場還有任何地方的性騷擾，是每一個人的職責」。

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核稿編輯：翁世航