原始大股東王永慶當年為何賣光台積電？王文洋親曝原因
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政府創立台積電之初，肯投資半導體的民營企業並不多，像是傳統產業出身的王永慶看不懂半導體產業，勉強投資，看到價格不錯就拋出，就連行政院開發基金的持股也大幅降低，許多當年投資台積電的原始大股東，更早就賣得一股都不剩。
文：謝金河
在網路上有人傳來一張哏圖，上面寫著：王永慶在17.6元賣光台積電！這個題目不久前在《鏡週刊》訪問王文洋時，他也親自透露說他的父親看不懂台積電，要他把股票賣光。王文洋也說張忠謀是王永慶推薦的。
這個故事可以拉回1987年，在美日半導體恊議後第二年，台積電創立，張忠謀是創始董事長，那個時候最大出資者是行政院開發基金，占48.3%，第二大股東是荷蘭飛利浦，持有27.5%，後來應政府拜託投資的民股占24.2%，台塑也是其中之一。
那個時候，肯投資半導體的民營企業並不多，先從原來投資聯電的股東找起，像聲寶、東元、黨營事業的耀華玻璃、齊魯公司，銀行業有交通銀行。
台塑也受邀，但傳統產業出身的王永慶看不懂半導體產業，他勉強投資，看到價格不錯就拋出，他沒有想到台積電今天有超過13兆市值的身價。
荷蘭飛利浦也逢高出脫，最後一筆賣出的價格是57.2元。行政院開發基金則是從48.3%降到6.38，這是除了ADR（存託憑證）外最大股東，如果一股都不賣，一年股息收入有1375億元，會是國庫一筆很大的收入。
而當年投資台積電的原始大股東早就賣得一股都不剩。
1987年台積電成立，張忠謀同時也擔任聯電董事長，他和曹興誠相處不愉快，到了1991年曹興誠以競業條款讓張忠謀辭聯電董事長，從此展開晶圓代工雙雄的競爭。而1991年鴻海股票上市，也開啓郭台銘的代工新時代。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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