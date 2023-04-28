相信朱立倫會公平徵召的郭台銘，讓「郭侯爭」註定成為沒有結局的單戀

我最近一直在想郭台銘。思考這個在政治上「橫空出世」兩次的傳奇人物，為什麼一定要選總統，自信可以在國民黨2024徵召戰中勝出，認為朱立倫會為了他捨棄侯友宜？

從我理解政治的軌跡、政客的行徑，完全找不到合理解答，直到最近得到一個明確的說法，「郭就是相信朱立倫會公正徵召」、「郭這次想選總統的念頭，比上一次更強烈」，隱約得到了答案。

「挺郭」立委陳玉珍給了我部分思索的方向

陳玉珍代郭董邀宴藍委後上政論節目分析，中南部立委「挺郭」比較多，中部她看不太懂或者是各有所愛，桃竹竹苗也是「挺郭」比較多，新北當然是「挺侯」的大本營。她私下普查藍委，「挺郭」的有15、16 人，更勝「挺侯」的12、13人，另外還有十多人是中立或不表態。

換言之，郭台銘得到的訊息是，朱立倫承諾把他納入徵召考量，郭、侯民調在伯仲之間，「挺郭」立委比「挺侯」立委還多。這些和一般人的政治理解大相逕庭，似是而非，連浮在冰山檯面上一角都算不上的政治虛偽表象。他全吞了、全信了。覺得自己體質良好，只要附上國民黨和在野聯盟的身子，就可以勇往直前、撂倒民進黨這頭巨獸。

事實真是如此？郭董成也科技人、企業家，敗也在科技和企業背景。他看是政治的「基本面」，而非郭、侯同謀、國民黨宮廷政治的「技術面」。

政治人習以為常的爾虞我詐、形勢比人強，不把誠信當一回事，在他眼中完全是不需要排除的風險。

於是，郭台銘樂得讓朱立倫養大自己選總統、附身國民黨，相信比侯友宜強的心意，風險不是零，就是無限大。郭台銘的念頭是單純的，像一個孩子，政治幼幼班。

現在正是政治人和企業家盲點的交匯處，看起來平靜，可是單純的素人，若是蓄積了足夠的能量，生起氣來，爆發起來肯定像座火山。

郭侯之爭註定是一段沒有結局的單戀

單戀、認知完全不協調的愛。

朱立倫認為，讓郭台銘凍結徵召三十天，把「程序」走完就會消解這種情緒；郭台銘則認定，只要民調領先、挺郭立委多數，聲望、財力、政治理念和求勝意志夠強，就會勝出，國民黨絕對不敢玩我。

「為什麼是侯，不是我？」三週之後，朱、侯必將面對郭的情緒。

Photo Credit: 中央社

「牛頓第三運動定律」也就是所謂的「作用力與反作用力定律」告訴我們，凡施一作用力必同時產生反作用力，兩者量值相等、方向相反。施力者與受力者之力，互為作用力與反作用力，討論作用力與反作用力時，須先考慮施力者與受力者是誰，才不會誤判。

郭台銘現在往前走的政治動力，是朱立倫的芭樂票，是贏過侯友宜。當這一切幻滅，他蓄積了足夠的能量，作用力極可能流向柯文哲，而反作用力的目標，會是國民黨。

對郭台銘、朱立倫和侯友宜來說，講真話何其難，但不講真話等於集體自殺。這是民進黨在等待的機會點。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀