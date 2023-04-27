2007緬甸番紅花革命中遇害，日本記者長井健司死前「最後畫面」首次公開
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日本攝影記者長井健司15年前拍攝緬甸反政府示威運動，卻遭緬甸士兵近距離開槍打死，手上的相機也從此失蹤。15年後，長井健司的相機被歸還到妹妹小川紀子的手裡，小川紀子也要求緬甸政府公開真相。
2007年9月27日，日本攝影記者長井健司（Kenji Nagai）在緬甸首都仰光拍攝被稱作「番紅花革命」的反政府示威運動時，不幸遭到緬甸士兵近距離開槍打死，手上的相機也從此失蹤，15年後，長井健司的相機被歸還到他妹妹的手裡。
《曼谷郵報》報導，泰國外國記者俱樂部（Foreign Correspondents’ Club of Thailand）於26日在曼谷舉行了相機交接儀式，除了將相機歸還給長井的妹妹小川紀子（Noriko Ogawa），儀式中也播放了當時長井所拍攝的最後畫面，畫面中可看見仰光市中心，大批唱著歌的示威者與攜帶防暴盾牌和步槍的警察和士兵相互對峙，而路旁也不時出現有翁山蘇姬（港譯「昂山素姬」）臉孔與全國主聯盟標誌的旗幟，以及抗議者在一排身穿藏紅色長袍的僧侶面前虔誠鞠躬，
2007年9月初， 緬甸全國各地的僧侶為抗議Pakkoku鎮士兵襲擊僧侶，他們把碗倒過來，拒絕接受軍人的布施，緬甸作為一個虔誠的佛教國家，這是一種強有力的反抗行為。僧侶的抗議讓當局措手不及，但到9月下旬，軍隊已經廣泛使用武力鎮壓這場運動，襲擊寺院並毆打持不同政見的僧侶及民眾。
而在長井拍攝的最後畫面中，一輛滿載士兵的綠色軍用卡車車隊隨後抵達現場，遭到示威者的嘲笑和呼喊。接著，長井將鏡頭對準自己，並指著卡車，留下最後一句話：「軍隊剛剛抵達，就在那邊，他們全副武裝。」
不久後，影片便停止拍攝， 緬甸民主之聲（Democratic Voice of Burma，簡稱DVB）當時拍攝的影片捕捉到了長井死亡的瞬間，他倒下之後被一名士兵近距離射殺，而路透社的記者Adrees Latif也將這一刻記錄下來，他所拍攝的照片獲得了2008年的普立茲獎。
長井的相機消失15年後再度浮現於檯面，由緬甸民主之聲提供，主編Aye Chan Naing表示為保護消息來源，無法詳細說明他們是如何獲得相機的，尤其緬甸又再度處於軍事統治之下。
「我一定會把這台相機帶回日本，我的兄長直接投入了番紅花革命的動盪中，堅信他可以通過影像讓全世界知道緬甸正在發生的事並給予幫助，這就是我哥哥真正堅持到最後的東西。」小川紀子表示，並補充：「我們會進一步調查，澄清我哥哥想說的話，以及關於他死因的真相，我希望我能推翻緬甸軍方關於我兄長的死是意外的說法。」
據《美聯社》報導，長井遭射殺後，緬甸官媒發表了一篇專欄文章，稱長井應為自己的死負責，因為他讓自己處於危險之中。
「日本記者因混入抗議者而導致了他的悲慘下場。」文章宣稱，並強調：「當然，他是被意外射中的，但也因為他在不適當的時間、不適當的地點與抗議者在一起，他才會慘遭悲劇。」
小川紀子說，她會將這段影片提交給日本當局，作為「證據」駁斥緬甸軍方斷言她哥哥的遇害是一場意外。「我們將繼續要求緬甸政府揭露真相。 尤其在此時，我希望世界再次關注緬甸。」她說。
《BBC》報導也指出，雖然番紅花革命僅持續了兩個月，但對緬甸民主的進程意義重大，革命期間看到大批民眾憤怒起來的震驚，促使緬甸軍方放鬆對權力的控制，並與他們的宿敵翁山蘇姬達成協議。然而，當軍方在兩年前發動政變，緬甸的民主實驗戛然而止，長井健司和其他在番紅花革命中被槍殺的人的記憶告訴緬甸人民，當再次站出來抗議時，他們會發生什麼事。
保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）東南亞代表Shawn Crispin則認為，緬甸記者面臨的威脅依然存在。他在交接儀式中表示：「今天的活動很重要，也很及時，它提醒人們緬甸軍方仍繼續殺害記者，但卻不會受到任何懲罰。」，小川美紀也回應：「即使他（長井健司）失去了生命，我也不認為他是英雄。我更希望人們記住他是一位願意繼續戰鬥的記者。」
新聞來源
- Camera surfaces 15 years after journalist killed in Myanmar（美聯社）
- Kenji Nagai: Missing camera reveals journalist's last moments in Myanmar（BBC）
- Slain journo's camera resurfaces 16 years after death in Myanmar（曼谷郵報）
延伸閱讀
- 翁山蘇姬33年刑期有望減刑？緬甸最高法院同意審理19項定罪的部分上訴
- 緬甸政變兩週年之國內外政經分析（一）：鎮壓異議人士不擇手段，陷入「雙重政府」僵局
- 緬甸軍方稱為「紀念國慶日」釋放近6千囚犯，包括含前英國大使與日本記者等外國人
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。