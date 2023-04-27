2007緬甸番紅花革命中遇害，日本記者長井健司死前「最後畫面」首次公開

2007年9月27日，日本攝影記者長井健司（Kenji Nagai）在緬甸首都仰光拍攝被稱作「番紅花革命」的反政府示威運動時，不幸遭到緬甸士兵近距離開槍打死，手上的相機也從此失蹤，15年後，長井健司的相機被歸還到他妹妹的手裡。

《曼谷郵報》報導，泰國外國記者俱樂部（Foreign Correspondents’ Club of Thailand）於26日在曼谷舉行了相機交接儀式，除了將相機歸還給長井的妹妹小川紀子（Noriko Ogawa），儀式中也播放了當時長井所拍攝的最後畫面，畫面中可看見仰光市中心，大批唱著歌的示威者與攜帶防暴盾牌和步槍的警察和士兵相互對峙，而路旁也不時出現有翁山蘇姬（港譯「昂山素姬」）臉孔與全國主聯盟標誌的旗幟，以及抗議者在一排身穿藏紅色長袍的僧侶面前虔誠鞠躬，

2007年9月初， 緬甸全國各地的僧侶為抗議Pakkoku鎮士兵襲擊僧侶，他們把碗倒過來，拒絕接受軍人的布施，緬甸作為一個虔誠的佛教國家，這是一種強有力的反抗行為。僧侶的抗議讓當局措手不及，但到9月下旬，軍隊已經廣泛使用武力鎮壓這場運動，襲擊寺院並毆打持不同政見的僧侶及民眾。

而在長井拍攝的最後畫面中，一輛滿載士兵的綠色軍用卡車車隊隨後抵達現場，遭到示威者的嘲笑和呼喊。接著，長井將鏡頭對準自己，並指著卡車，留下最後一句話：「軍隊剛剛抵達，就在那邊，他們全副武裝。」

不久後，影片便停止拍攝， 緬甸民主之聲（Democratic Voice of Burma，簡稱DVB）當時拍攝的影片捕捉到了長井死亡的瞬間，他倒下之後被一名士兵近距離射殺，而路透社的記者Adrees Latif也將這一刻記錄下來，他所拍攝的照片獲得了2008年的普立茲獎。

長井的相機消失15年後再度浮現於檯面，由緬甸民主之聲提供，主編Aye Chan Naing表示為保護消息來源，無法詳細說明他們是如何獲得相機的，尤其緬甸又再度處於軍事統治之下。

「我一定會把這台相機帶回日本，我的兄長直接投入了番紅花革命的動盪中，堅信他可以通過影像讓全世界知道緬甸正在發生的事並給予幫助，這就是我哥哥真正堅持到最後的東西。」小川紀子表示，並補充：「我們會進一步調查，澄清我哥哥想說的話，以及關於他死因的真相，我希望我能推翻緬甸軍方關於我兄長的死是意外的說法。」

據《美聯社》報導，長井遭射殺後，緬甸官媒發表了一篇專欄文章，稱長井應為自己的死負責，因為他讓自己處於危險之中。

「日本記者因混入抗議者而導致了他的悲慘下場。」文章宣稱，並強調：「當然，他是被意外射中的，但也因為他在不適當的時間、不適當的地點與抗議者在一起，他才會慘遭悲劇。」

小川紀子說，她會將這段影片提交給日本當局，作為「證據」駁斥緬甸軍方斷言她哥哥的遇害是一場意外。「我們將繼續要求緬甸政府揭露真相。 尤其在此時，我希望世界再次關注緬甸。」她說。

《BBC》報導也指出，雖然番紅花革命僅持續了兩個月，但對緬甸民主的進程意義重大，革命期間看到大批民眾憤怒起來的震驚，促使緬甸軍方放鬆對權力的控制，並與他們的宿敵翁山蘇姬達成協議。然而，當軍方在兩年前發動政變，緬甸的民主實驗戛然而止，長井健司和其他在番紅花革命中被槍殺的人的記憶告訴緬甸人民，當再次站出來抗議時，他們會發生什麼事。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）東南亞代表Shawn Crispin則認為，緬甸記者面臨的威脅依然存在。他在交接儀式中表示：「今天的活動很重要，也很及時，它提醒人們緬甸軍方仍繼續殺害記者，但卻不會受到任何懲罰。」，小川美紀也回應：「即使他（長井健司）失去了生命，我也不認為他是英雄。我更希望人們記住他是一位願意繼續戰鬥的記者。」

Photo Credit:GettyImages 緬甸僧侶與長井健司。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒