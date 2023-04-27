淡水好遠？——新北、臺北和香港的距離感

文：梁啟智

有件事我是一直搞不清楚的，就是如何比較臺北和香港的距離感。在香港，我住在大埔，本身「出市區」就是一件常常要做的事。在臺北，我住在中山，本身就是市中心，很多地方走路或者YouBike就到。於是我一直分不清當我在臺北覺得一個地方遠，到底是真的遠，還是我接受距離的能力減低了。

公平起見，我做了兩張圖來比較：香港以尖沙咀鐘樓為圓心，臺北以臺北車站為圓心，每5公里劃一個同心圓來比較。就這樣看，香港和臺北的核心地帶的大小差不多。香港維港兩岸大概都在尖沙咀鐘樓的5公里範圍內，臺北的蛋黃區也大概都在臺北車站的5公里範圍內。

看具體地點，從尖沙咀鐘樓到太子站，直線距離是3.5公里；從臺北車站出發，到忠孝敦化的直線距離是3.4公里，到臺大正門是3.6公里。可以理解在臺北市區的不同地方之間走動，就和在九龍半島上面走動差不多。

放遠一點，看起來臺北的地方好像比香港還要緊密一點。在香港，直線25公里會去到上水、天水圍或屯門，這些地方加起來有過百萬人口，都是香港的一部分；在台灣，直線25公里會去到基隆或桃園，雖然這些地方也會有人通勤到臺北上班，但已不算是臺北甚至雙北的範圍了。

如是者，這兒就來到感覺的問題了。我懷疑我覺得臺北去不同地方要比在香港遠一點，不是直線距離的問題，而是實際交通出行時的感覺問題。

例如從市中心到機場，以赤鱲角和桃園機場作比較，兩者都是25公里左右。但香港的機鐵全程只要24分鐘，桃園機鐵快車也要36分鐵，慢車更要49分鐘，那麼桃園機場在時間上就明顯比較遠了。

有時也不只是時間上的分別。例如大埔去油麻地是15公里，淡水去台北車站也是15公里。兩者車程都是45到50分鐘左右，差不多。但我就是覺得大埔出市區比淡水出市區舒服：從大埔出九龍可以搭長途巴士，中間行高速公路，只要不堵車的話旅程很舒服；從淡水出市區從捷運，要搭18個站，停停走走叫人崩潰。

道理上，如果在臺北也有像香港那樣走高速公路的長途巴士，應該也可以做到同樣的服務。但這種快速公車我發現並不常見；就算有，班次也很有限。我懷疑是因為香港就算是郊區的人口密度也很高，可以養得起班次頻密的快速長途巴士線。在香港，一條長途線如果在起點區要停多於10個站才上高速，已經會被罵死了⋯⋯

最後，無論臺北還是香港，也會有一些公共交通不太方便的地方。我最近在研究從臺北市區去中央研究院最快的方法⋯⋯中研院的位置，有點像香港的將軍澳工業村：已經是捷運的盡頭，還要再駁一程巴士。在將軍澳工業村，要快速回到市區，唯有搭「廠巴」；中研院也有「廠巴」，每小時有一班去臺大，25分鐘車程，看來會是我的選擇。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex