淡水好遠？——新北、臺北和香港的距離感
我們想讓你知道的是
大埔去油麻地是15公里，淡水去台北車站也是15公里。兩者車程都是45到50分鐘左右，差不多。但我就是覺得大埔出市區比淡水出市區舒服：從大埔出九龍可以搭長途巴士，中間行高速公路，只要不堵車的話旅程很舒服；從淡水出市區從捷運，要搭18個站，停停走走叫人崩潰。
文：梁啟智
有件事我是一直搞不清楚的，就是如何比較臺北和香港的距離感。在香港，我住在大埔，本身「出市區」就是一件常常要做的事。在臺北，我住在中山，本身就是市中心，很多地方走路或者YouBike就到。於是我一直分不清當我在臺北覺得一個地方遠，到底是真的遠，還是我接受距離的能力減低了。
公平起見，我做了兩張圖來比較：香港以尖沙咀鐘樓為圓心，臺北以臺北車站為圓心，每5公里劃一個同心圓來比較。就這樣看，香港和臺北的核心地帶的大小差不多。香港維港兩岸大概都在尖沙咀鐘樓的5公里範圍內，臺北的蛋黃區也大概都在臺北車站的5公里範圍內。
看具體地點，從尖沙咀鐘樓到太子站，直線距離是3.5公里；從臺北車站出發，到忠孝敦化的直線距離是3.4公里，到臺大正門是3.6公里。可以理解在臺北市區的不同地方之間走動，就和在九龍半島上面走動差不多。
放遠一點，看起來臺北的地方好像比香港還要緊密一點。在香港，直線25公里會去到上水、天水圍或屯門，這些地方加起來有過百萬人口，都是香港的一部分；在台灣，直線25公里會去到基隆或桃園，雖然這些地方也會有人通勤到臺北上班，但已不算是臺北甚至雙北的範圍了。
如是者，這兒就來到感覺的問題了。我懷疑我覺得臺北去不同地方要比在香港遠一點，不是直線距離的問題，而是實際交通出行時的感覺問題。
例如從市中心到機場，以赤鱲角和桃園機場作比較，兩者都是25公里左右。但香港的機鐵全程只要24分鐘，桃園機鐵快車也要36分鐵，慢車更要49分鐘，那麼桃園機場在時間上就明顯比較遠了。
有時也不只是時間上的分別。例如大埔去油麻地是15公里，淡水去台北車站也是15公里。兩者車程都是45到50分鐘左右，差不多。但我就是覺得大埔出市區比淡水出市區舒服：從大埔出九龍可以搭長途巴士，中間行高速公路，只要不堵車的話旅程很舒服；從淡水出市區從捷運，要搭18個站，停停走走叫人崩潰。
道理上，如果在臺北也有像香港那樣走高速公路的長途巴士，應該也可以做到同樣的服務。但這種快速公車我發現並不常見；就算有，班次也很有限。我懷疑是因為香港就算是郊區的人口密度也很高，可以養得起班次頻密的快速長途巴士線。在香港，一條長途線如果在起點區要停多於10個站才上高速，已經會被罵死了⋯⋯
最後，無論臺北還是香港，也會有一些公共交通不太方便的地方。我最近在研究從臺北市區去中央研究院最快的方法⋯⋯中研院的位置，有點像香港的將軍澳工業村：已經是捷運的盡頭，還要再駁一程巴士。在將軍澳工業村，要快速回到市區，唯有搭「廠巴」；中研院也有「廠巴」，每小時有一班去臺大，25分鐘車程，看來會是我的選擇。
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！