TNL+ 2023/04/28,
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日本小黨「維新會」不依賴世襲或政二代，憑什麼撼動自民黨？

日本小黨「維新會」不依賴世襲或政二代，憑什麼撼動自民黨？
大阪府知事吉村洋文｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本國民仍期待強而有力的在野黨監督自民黨，而國會最大在野黨立憲民主黨並無法滿足這樣的期待，立憲民主黨檯面上的看板政治人物，仍然無法跳脫舊民主黨系統的負面印象，這些議員既無法打敗自民黨，作為在野黨更面臨日本維新會的夾攻，掉入了「沒有機會執政、也不是厲害在野黨」的發展瓶頸。

4月24日，日本統一地方選舉（後半）投開票結束，日本維新會這次在地方首長和議員的選舉總計奪下774席，超過選前所設定的600席目標。

此外，在眾議員補選也有所斬獲，首相岸田文雄、自民黨大老、前幹事長二階俊博、前首相菅義偉、甚至連東京都知事小池百合子全力拉抬的和歌山第一選區，維新會女性新人林佑美硬是攻下「保守王國」，首次在和歌山縣小選區插旗，維新會走出「大阪」的全面勝利，使得黨代表馬場伸幸順勢喊出「要在下次眾院大選成為最大在野黨」。

過往被批評「走不出」大阪的日本維新會，究竟有什麼魅力？讓她們的盤勢在日本不停壯大？

小黨也有春天，日本維新會拒絕泡沫化？

事實上，在2022年7月10日參議院選舉的政黨票（比例代表）部分，日本維新會在全國已經拿下了784萬票，並在比例代表部分拿下8席，雖然在小選區只奪得4席，但比例代表足足比老牌的立憲民主黨多了100萬票；很顯然，日本選民期待「有魄力」的在野黨，在這一次地方選舉再度展現。

日本維新會的前身是大阪維新會，最初由大阪府知事橋下徹在2010年號召成立，當時在橋下超高人氣的加持下，迅速拓展知名度，13年過去，日本維新會不僅在國會引導議題，抓住政治記者的眼球，更進一步讓自民黨感到害怕，證明了「小黨也有春天」，就算經歷重組、大黨夾殺，也打破了小黨「注定泡沫化」的命運。

4月的統一地方選舉是由4月9日（前半）和4月23日（後半）兩組選舉投開票活動組成，前者有知事選舉、東京都除外的「道府縣」議員選舉、政令市長選舉、政令市議員選舉；後者包括市長和區長選舉、市議員和區議員選舉、町長和村長選舉、町議員和市議員選舉，另外還有三場眾議員補選和一場參議員補選。

總的來說，維新會的表現可謂「開高走高」，前半段選戰拿下奈良縣知事，首次在大阪以外的自治體奪下知事寶座，也守住大阪府和大阪市的執政權；基層議員選舉方面，無論是第一或第二階段都翻倍成長。10多年來，維新會的組織經營善用新人，快速培養出新的選舉戰將，打造出年輕化、輕量化、彈性化的特質。

維新民粹戰法突圍，政策綑綁政治職位

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