【關鍵專訪】Netflix《人選之人 - 造浪者》林君陽、黃健瑋：台灣明明有自由民主，但為什麼沒有政治劇？

文：徐佑德、Maple

大慕影藝繼叫好叫座的《我們與惡的距離》、《做工的人》之後，推出了第三部作品《人選之人 - 造浪者》，不但重新集結金獎團隊製作人林昱伶和導演林君陽，更是劇場知名編劇簡莉穎和厭世姬首度跨界創作影視劇本，大膽挑戰政治幕僚職人劇的題材。

最令人驚訝的可能是，這個在過去曾經被視為「雷區」的政治題材，成功賣出Netflix國際版權，這次台灣社會的民主自由、選舉與激情，將在4月28日登上全世界190個國家同步播出。本篇文章特別專訪到導演林君陽與男主角黃健瑋，來為《人選之人》揭開神秘的面紗。

Photo Credit: 中央社 林君陽

Photo Credit: Netflix提供 黃健瑋

台灣為什麼沒有政治劇？劇本在田調中找到自己的聲音，那當然就做了

和大慕已經是長期合作夥伴的林君陽，坦言一直都有在和大慕的內容總監簡莉穎聊合作，「有一天她就丟一個政治幕僚劇的大綱給我看，因為編劇之一厭世姬有參與過競選的背景，她們共同開展田調之後，覺得這題材很有趣，而且跟身邊的人都有很強的共感，就跟昱伶姐提案。我自己則是曾經有一個印象深刻的經驗，就是先前去新加坡分享《我們與惡的距離》的經驗時，新加坡那邊有人認真問我們為什麼台灣沒有政治劇？因為台灣是有自由民主政治，也有自由可以去做的，他們是沒有那個條件才不做。這個問題一直在我心裡，一直覺得對啊，應該要來做政治劇的。」

對林君陽而言，政治無疑是個值得做的題材，但更重要的是怎麼做。

林君陽表示：「政治是一個很大的題目，但是要用什麼視角來說呢？《人選之人》之所以選擇從文宣幕僚的角度切入，一是編劇厭世姬自己有親身參與的經驗，二是如果選擇主角是以政治人物為主，也許就會是《紙牌屋》，勢必要討論更多政策議題，有在限的篇幅裡，會更難回到角色跟故事的情感面。為了能在劇裡面回來到個人的故事，把視角的焦點限縮到基層幕僚，我覺得這個視角是很有意思的，所以就往下聊。」

林君陽進一步說：「其實最初我還沒辦法定義這個故事會是什麼類型或風格，畢竟是個完全沒做過的東西，但正因為沒做過，我格外有興奮感，昱伶也覺得對了，我們就要去嘗試沒做過的。」