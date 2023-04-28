孟加拉境內羅興亞難民營生活環境惡劣，飲用水不足、疥瘡疫情不斷爆發

在這個位於孟加拉境內、全球規模最大的難民營，無國界醫生（MSF）團隊正疲於應付不斷爆發的疥瘡疫情，並呼籲其他衛生醫療組織出面共同承擔。

Photo Credit: 無國界醫生＠Farah Tanjee/MSF 賈姆托利診所的工作人員正在檢查病患手上疥瘡的狀況。

26歲的阿默特．烏拉（Ajmot Ullah）是一名羅興亞難民，自2017年起就住在位於孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的營區，這也是世上規模最大的難民營。

由於羅興亞難民無法在孟加拉合法工作，阿默特幾乎只能仰賴人道救援過活，其他生活在營區內的近百萬名羅興亞難民也是如此。

然而，光靠援助本身是不夠的。「尤其是爆發嚴重疾病的時候，因為我們無法自行前往營區外的醫療設施就醫。」阿默特說。

落腳在科克斯巴扎爾的羅興亞難民，已在過度擁擠的營區內生活將近六年，他們無法取得合法身分、缺乏就業機會，僅能享有非常有限的教育跟必要的生活設施，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的爆發，讓他們的處境遭遇更多限制和壓力。

「不只是COVID-19，只要有任何疾病在營區內爆發，都會讓我們的處境更加艱難，連基本的生存都變得棘手。」

「我的妻子多年前曾感染疥瘡，當時她在MSF的設施接受治療，病況也獲得改善，但現在我的家人全都再次染上疥瘡；4歲大的兒子去年12月染病至今，一開始的症狀是手上出現紅疹，然後擴散到全身。我們花錢帶他就醫、買藥，最後病情好轉，但很快地又再次復發。他現在睡得很少，常痛得不斷哭泣且全身發癢，症狀到夜晚更嚴重。另外兩個兒子現在也染上疥瘡，甚至我和妻子也再次出現疥瘡症狀。這簡直是我們全家人的夢魘。」他說。

MSF設施內的疥瘡病患不斷增加

Photo Credit: 無國界醫生＠Farah Tanjee/MSF 無國界醫生醫療工作人員向疥瘡病患進行藥物說明。

一年多來，MSF和其他營區內的醫療組織一直試圖控制疥瘡疫情，然而疥瘡病患的數量已超過MSF所能負荷；隨著疥瘡病例數飆升，MSF自2022年3月起便擴大疥瘡治療規模，並完成約13萬5000次與疥瘡相關的問診。

MSF在賈姆托利（Jamtoli）診所的醫療助理主任考薩（Md Kawsar）說：「每天的病患大約為750到800人，但我們單日收治極限是600到700人。」

治療疥瘡病患的一年來，病例數起起伏伏，MSF的量能已到達極限；2023年2月1日起，賈姆托利及哈欽帕拉（Hakimpara）的醫療設施不得不祭出限制，僅收治原本診所服務涵蓋範圍的病患（第14及第15營區）。

在MSF的醫療設施裡，病患們前來尋求疥瘡診療，同時也透露無法在其他醫療設施獲得妥善治療的挫折感。許多病患說，自己是被轉診過來的。

營區內惡劣的生活環境

疥瘡病例的暴增與營區內的生活環境直接相關。在營區內，人們只能棲身於狹小擁擠的空間，有些人甚至無法取得足夠的每日用水。

「一旦有人染上具有高度傳染性的疾病，疾病會迅速傳播，也更容易重複感染。要將疥瘡從人滿為患的羅興亞難民營中根除是一大考驗。這些人的處境已相當艱難，疾病更嚴重影響他們的生活品質。」考薩說道。

營區內的衛生難題

18歲的塔赫（Taher）是馬德拉沙（Madrasa，一所宗教學校）的學生，在過去一個半月飽受疥瘡所苦。他多數時間都待在馬德拉沙，並和我們分享在校內維持清潔衛生的困難。

「我知道一旦感染疥瘡，我們就不能共穿衣物，也必須保持良好的衛生習慣；但在馬德拉沙，六個男孩共用一個房間和床舖，我們沒有足夠的生活空間。儘管我盡力保持整潔衛生，但太難了，因為我們必須共用床鋪、衣物和所有東西。現在，我們也共同患上了疥瘡。」他說。

16歲的納瓦絲（Dil Nawas）和母親一同來到MSF的醫療設施尋求疥瘡治療。她去年曾染上疥瘡，今年又再度感染。她也提到了要在擁擠不堪的營區內保持良好衛生，是多麼地挑戰。

「我知道疥瘡是如何在人與人之間傳播的，我也知道我們必須保持良好的衛生，並維持衣物整潔，但擁擠的生活空間及供水不足讓一切變得艱難；雖然附近有供水站，但水量不足以供給所有人使用，所以我們必須到很遙遠的地方取水，每天光為了取水就得拚搏一番。」納瓦絲說。

受援助者和團隊成員的心理健康傷害

阿默特和家人一起來到賈姆托利診所時面露疲態。他們正在等待醫師看診。「身為一名父親，我感到很無助，因為我沒錢看正規醫生。我們從營區附近的人聽說MSF提供免費醫療服務，所以來這裡尋求治療。」

Photo Credit: 無國界醫生＠Farah Tanjee/MSF 阿默特和他的三個兒子。

阿默特的兩個小兒子，2歲半的阿亞特（Ayat）和6個月大的哈米德努爾（Hamid Noor），被他的長子阿卜杜拉（Abdullah）傳染疥瘡，而阿卜杜拉已染病超過6個月。

「哈米德努爾經常大哭，而且變得很躁動，所以我晚上也睡不好，我無法忍受聽到他整天在哭。」阿默特說。

其他人也分享了他們對重複感染的擔憂，以及對心理健康造成的負面影響。「我曾在不同的醫療中心接受治療，病情總是會在經過一段時間治療後好轉。這樣的情況已經持續一年。」納瓦絲說：「我開始在白天睡覺、變得容易焦慮。後來我得以在MSF就醫，醫師開的藥幫助很大，讓我不再像先前那麼焦慮。我相信自己會沒事的。」

MSF位於賈姆托利及哈欽帕拉的醫療設施，共有6位醫療助理在治療疥瘡的專責中心工作。根據MSF評估，一位醫療助理每天可為100名病人看診。這些團隊成員與病患面對面接觸，親眼目睹病患的痛苦和悲傷情緒。「我們無法治療所有病人。」哈費沙．阿克特（Hafiza Akhte）是服務於賈姆托利中心的MSF醫療助理，與疥瘡治療團隊共事。