孟加拉境內羅興亞難民營生活環境惡劣，飲用水不足、疥瘡疫情不斷爆發
我們想讓你知道的是
疥瘡病例的暴增與營區內的生活環境直接相關。在營區內，人們只能棲身於狹小擁擠的空間，有些人甚至無法取得足夠的每日用水。「一旦有人染上具有高度傳染性的疾病，疾病會迅速傳播，也更容易重複感染。要將疥瘡從人滿為患的羅興亞難民營中根除是一大考驗。這些人的處境已相當艱難，疾病更嚴重影響他們的生活品質。」
在這個位於孟加拉境內、全球規模最大的難民營，無國界醫生（MSF）團隊正疲於應付不斷爆發的疥瘡疫情，並呼籲其他衛生醫療組織出面共同承擔。
26歲的阿默特．烏拉（Ajmot Ullah）是一名羅興亞難民，自2017年起就住在位於孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的營區，這也是世上規模最大的難民營。
由於羅興亞難民無法在孟加拉合法工作，阿默特幾乎只能仰賴人道救援過活，其他生活在營區內的近百萬名羅興亞難民也是如此。
然而，光靠援助本身是不夠的。「尤其是爆發嚴重疾病的時候，因為我們無法自行前往營區外的醫療設施就醫。」阿默特說。
落腳在科克斯巴扎爾的羅興亞難民，已在過度擁擠的營區內生活將近六年，他們無法取得合法身分、缺乏就業機會，僅能享有非常有限的教育跟必要的生活設施，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的爆發，讓他們的處境遭遇更多限制和壓力。
「不只是COVID-19，只要有任何疾病在營區內爆發，都會讓我們的處境更加艱難，連基本的生存都變得棘手。」
「我的妻子多年前曾感染疥瘡，當時她在MSF的設施接受治療，病況也獲得改善，但現在我的家人全都再次染上疥瘡；4歲大的兒子去年12月染病至今，一開始的症狀是手上出現紅疹，然後擴散到全身。我們花錢帶他就醫、買藥，最後病情好轉，但很快地又再次復發。他現在睡得很少，常痛得不斷哭泣且全身發癢，症狀到夜晚更嚴重。另外兩個兒子現在也染上疥瘡，甚至我和妻子也再次出現疥瘡症狀。這簡直是我們全家人的夢魘。」他說。
MSF設施內的疥瘡病患不斷增加
一年多來，MSF和其他營區內的醫療組織一直試圖控制疥瘡疫情，然而疥瘡病患的數量已超過MSF所能負荷；隨著疥瘡病例數飆升，MSF自2022年3月起便擴大疥瘡治療規模，並完成約13萬5000次與疥瘡相關的問診。
MSF在賈姆托利（Jamtoli）診所的醫療助理主任考薩（Md Kawsar）說：「每天的病患大約為750到800人，但我們單日收治極限是600到700人。」
治療疥瘡病患的一年來，病例數起起伏伏，MSF的量能已到達極限；2023年2月1日起，賈姆托利及哈欽帕拉（Hakimpara）的醫療設施不得不祭出限制，僅收治原本診所服務涵蓋範圍的病患（第14及第15營區）。
在MSF的醫療設施裡，病患們前來尋求疥瘡診療，同時也透露無法在其他醫療設施獲得妥善治療的挫折感。許多病患說，自己是被轉診過來的。
營區內惡劣的生活環境
疥瘡病例的暴增與營區內的生活環境直接相關。在營區內，人們只能棲身於狹小擁擠的空間，有些人甚至無法取得足夠的每日用水。
「一旦有人染上具有高度傳染性的疾病，疾病會迅速傳播，也更容易重複感染。要將疥瘡從人滿為患的羅興亞難民營中根除是一大考驗。這些人的處境已相當艱難，疾病更嚴重影響他們的生活品質。」考薩說道。
營區內的衛生難題
18歲的塔赫（Taher）是馬德拉沙（Madrasa，一所宗教學校）的學生，在過去一個半月飽受疥瘡所苦。他多數時間都待在馬德拉沙，並和我們分享在校內維持清潔衛生的困難。
「我知道一旦感染疥瘡，我們就不能共穿衣物，也必須保持良好的衛生習慣；但在馬德拉沙，六個男孩共用一個房間和床舖，我們沒有足夠的生活空間。儘管我盡力保持整潔衛生，但太難了，因為我們必須共用床鋪、衣物和所有東西。現在，我們也共同患上了疥瘡。」他說。
16歲的納瓦絲（Dil Nawas）和母親一同來到MSF的醫療設施尋求疥瘡治療。她去年曾染上疥瘡，今年又再度感染。她也提到了要在擁擠不堪的營區內保持良好衛生，是多麼地挑戰。
「我知道疥瘡是如何在人與人之間傳播的，我也知道我們必須保持良好的衛生，並維持衣物整潔，但擁擠的生活空間及供水不足讓一切變得艱難；雖然附近有供水站，但水量不足以供給所有人使用，所以我們必須到很遙遠的地方取水，每天光為了取水就得拚搏一番。」納瓦絲說。
受援助者和團隊成員的心理健康傷害
阿默特和家人一起來到賈姆托利診所時面露疲態。他們正在等待醫師看診。「身為一名父親，我感到很無助，因為我沒錢看正規醫生。我們從營區附近的人聽說MSF提供免費醫療服務，所以來這裡尋求治療。」
阿默特的兩個小兒子，2歲半的阿亞特（Ayat）和6個月大的哈米德努爾（Hamid Noor），被他的長子阿卜杜拉（Abdullah）傳染疥瘡，而阿卜杜拉已染病超過6個月。
「哈米德努爾經常大哭，而且變得很躁動，所以我晚上也睡不好，我無法忍受聽到他整天在哭。」阿默特說。
其他人也分享了他們對重複感染的擔憂，以及對心理健康造成的負面影響。「我曾在不同的醫療中心接受治療，病情總是會在經過一段時間治療後好轉。這樣的情況已經持續一年。」納瓦絲說：「我開始在白天睡覺、變得容易焦慮。後來我得以在MSF就醫，醫師開的藥幫助很大，讓我不再像先前那麼焦慮。我相信自己會沒事的。」
MSF位於賈姆托利及哈欽帕拉的醫療設施，共有6位醫療助理在治療疥瘡的專責中心工作。根據MSF評估，一位醫療助理每天可為100名病人看診。這些團隊成員與病患面對面接觸，親眼目睹病患的痛苦和悲傷情緒。「我們無法治療所有病人。」哈費沙．阿克特（Hafiza Akhte）是服務於賈姆托利中心的MSF醫療助理，與疥瘡治療團隊共事。
Tags：
2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。