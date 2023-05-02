TNL+ 2023/05/02,
中東

中國進入眾多勢力交錯的中東，新轉變是「永恆」還是「剎那的光輝」？

中國進入眾多勢力交錯的中東，新轉變是「永恆」還是「剎那的光輝」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中東這個區域的政治要點就是矛盾太多，而且每個國家都想成為地區霸主，於是不可避免地存在利益衝突。在中東歷史上，沒有出現過不爭霸的局面。中國宣傳的「對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路」能否行得通，還需要接受歷史的驗證。

自從3月上旬，沙烏地和伊朗在北京宣布將行復交以來，中東局勢大變。4月，沙伊兩國再次在北京簽訂復交聲明，葉門戰爭有望停火，沙烏地也有望和敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權恢復關係。眾多勢力犬牙交錯的中東，再次進入十字路口。中東局勢如何發展令人關注。

沙烏地和伊朗之間有非常嚴重的宗教矛盾。沙烏地是伊斯蘭聖城麥加所在地，沙烏地信奉的遜尼派是最多人信仰的教派，伊朗信奉的什葉派是少數派。兩派的最主要差異在於，什葉派認為，穆罕默德的繼承者「四大哈里發」中的最後一個，即阿里（阿里・賓・阿比・塔利卜〔Ali〕，他是穆罕默德的堂弟和女婿）才是唯一的合法繼承人，前面三個都是「篡位」；遜尼派則認為「四大哈里發」都是正統的合法繼承者。

由此還衍生出很多複雜的差異，包括宗教、歷史、法律、習俗等方方面面。可以說，這兩個教派的分歧歷史久遠（從七世紀就開始），裂痕極深。

在伊朗伊斯蘭革命之後，伊朗變成一個神權國家。沙烏地雖然算是世俗國家，但屬於世襲君主國，宗教色彩一直很濃厚，遜尼派裡面比較保守極端的瓦哈比教派，一直是沙烏地的立國之本，勢力很大。在90年代後，沙烏地更在全球推廣瓦哈比主義，標誌著伊斯蘭教保守主義的回歸。由此，兩國都被宗教所主導，以致矛盾越來越大。

在什葉派 vs 遜尼派、神權 vs 世俗等矛盾之外，伊朗和沙烏地之間還有「民主 vs 世襲」的矛盾，伊朗雖然是神權國家，但還有相當程度的民主（伊朗有民主選舉），它們也有支持恐怖主義 vs 非恐怖主義的矛盾，更有民族矛盾，伊朗是波斯人，沙烏地是阿拉伯人。

它們的經濟支柱也有一定的對立，近年來（大疫情和烏克蘭戰爭之前），沙烏地盛產的石油面臨伊朗盛產的天然氣的激烈競爭，低碳排的天然氣更受青睞。由此可見，兩國的矛盾共至少有六組，可謂相當複雜。

如果再加上其他國家，那麼伊朗和以色列是死對頭，沙烏地近年和以色列友好；伊朗是美國的死對頭，沙烏地一向是美國的盟國。這些矛盾加起來，更是重重纏繞，複雜異常。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。