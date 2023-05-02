中國進入眾多勢力交錯的中東，新轉變是「永恆」還是「剎那的光輝」？

自從3月上旬，沙烏地和伊朗在北京宣布將行復交以來，中東局勢大變。4月，沙伊兩國再次在北京簽訂復交聲明，葉門戰爭有望停火，沙烏地也有望和敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權恢復關係。眾多勢力犬牙交錯的中東，再次進入十字路口。中東局勢如何發展令人關注。

沙烏地和伊朗之間有非常嚴重的宗教矛盾。沙烏地是伊斯蘭聖城麥加所在地，沙烏地信奉的遜尼派是最多人信仰的教派，伊朗信奉的什葉派是少數派。兩派的最主要差異在於，什葉派認為，穆罕默德的繼承者「四大哈里發」中的最後一個，即阿里（阿里・賓・阿比・塔利卜〔Ali〕，他是穆罕默德的堂弟和女婿）才是唯一的合法繼承人，前面三個都是「篡位」；遜尼派則認為「四大哈里發」都是正統的合法繼承者。

由此還衍生出很多複雜的差異，包括宗教、歷史、法律、習俗等方方面面。可以說，這兩個教派的分歧歷史久遠（從七世紀就開始），裂痕極深。

在伊朗伊斯蘭革命之後，伊朗變成一個神權國家。沙烏地雖然算是世俗國家，但屬於世襲君主國，宗教色彩一直很濃厚，遜尼派裡面比較保守極端的瓦哈比教派，一直是沙烏地的立國之本，勢力很大。在90年代後，沙烏地更在全球推廣瓦哈比主義，標誌著伊斯蘭教保守主義的回歸。由此，兩國都被宗教所主導，以致矛盾越來越大。

在什葉派 vs 遜尼派、神權 vs 世俗等矛盾之外，伊朗和沙烏地之間還有「民主 vs 世襲」的矛盾，伊朗雖然是神權國家，但還有相當程度的民主（伊朗有民主選舉），它們也有支持恐怖主義 vs 非恐怖主義的矛盾，更有民族矛盾，伊朗是波斯人，沙烏地是阿拉伯人。

它們的經濟支柱也有一定的對立，近年來（大疫情和烏克蘭戰爭之前），沙烏地盛產的石油面臨伊朗盛產的天然氣的激烈競爭，低碳排的天然氣更受青睞。由此可見，兩國的矛盾共至少有六組，可謂相當複雜。

如果再加上其他國家，那麼伊朗和以色列是死對頭，沙烏地近年和以色列友好；伊朗是美國的死對頭，沙烏地一向是美國的盟國。這些矛盾加起來，更是重重纏繞，複雜異常。