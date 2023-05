中國進入眾多勢力交錯的中東，新轉變是「永恆」還是「剎那的光輝」？

自從3月上旬,沙烏地和伊朗在北京宣布將行復交以來,中東局勢大變。4月,沙伊兩國再次在北京簽訂復交聲明,葉門戰爭有望停火,沙烏地也有望和敘利亞阿薩德(Bashar al-Assad)政權恢復關係。眾多勢力犬牙交錯的中東,再次進入十字路口。中東局勢如何發展令人關注。

沙烏地和伊朗之間有非常嚴重的宗教矛盾。沙烏地是伊斯蘭聖城麥加所在地,沙烏地信奉的遜尼派是最多人信仰的教派,伊朗信奉的什葉派是少數派。兩派的最主要差異在於,什葉派認為,穆罕默德的繼承者「四大哈里發」中的最後一個,即阿里(阿里・賓・阿比・塔利卜〔Ali〕,他是穆罕默德的堂弟和女婿)才是唯一的合法繼承人,前面三個都是「篡位」;遜尼派則認為「四大哈里發」都是正統的合法繼承者。

由此還衍生出很多複雜的差異,包括宗教、歷史、法律、習俗等方方面面。可以說,這兩個教派的分歧歷史久遠(從七世紀就開始),裂痕極深。

在伊朗伊斯蘭革命之後,伊朗變成一個神權國家。沙烏地雖然算是世俗國家,但屬於世襲君主國,宗教色彩一直很濃厚,遜尼派裡面比較保守極端的瓦哈比教派,一直是沙烏地的立國之本,勢力很大。在90年代後,沙烏地更在全球推廣瓦哈比主義,標誌著伊斯蘭教保守主義的回歸。由此,兩國都被宗教所主導,以致矛盾越來越大。

在什葉派 vs 遜尼派、神權 vs 世俗等矛盾之外,伊朗和沙烏地之間還有「民主 vs 世襲」的矛盾,伊朗雖然是神權國家,但還有相當程度的民主(伊朗有民主選舉),它們也有支持恐怖主義 vs 非恐怖主義的矛盾,更有民族矛盾,伊朗是波斯人,沙烏地是阿拉伯人。

它們的經濟支柱也有一定的對立,近年來(大疫情和烏克蘭戰爭之前),沙烏地盛產的石油面臨伊朗盛產的天然氣的激烈競爭,低碳排的天然氣更受青睞。由此可見,兩國的矛盾共至少有六組,可謂相當複雜。

如果再加上其他國家,那麼伊朗和以色列是死對頭,沙烏地近年和以色列友好;伊朗是美國的死對頭,沙烏地一向是美國的盟國。這些矛盾加起來,更是重重纏繞,複雜異常。