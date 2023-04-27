2023/04/27,
醫療

指揮中心5/1退場，陳時中現身最後記者會「百感交集」，期許民眾邁入疫後新生活

指揮中心5/1退場，陳時中現身最後記者會「百感交集」，期許民眾邁入疫後新生活
Photo Credit: 記者會影片截圖

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在設立1197天、開了960場記者會後，指揮中心日前宣布，自5月1日起解編，今天為指揮中心最後一場疫情記者會。王必勝表示，這3年來的感想，以指揮中心來說就是很辛苦，也很光榮。前指揮官陳時中也表示自己重新回到這個場地，感觸很深。

指揮中心今（27）日下午舉行解編前最後一場記者會，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情開始以來，指揮中心共設立1197天。會後包含前指揮官陳時中、疫情中心各組組長與合作疫情記者會的重要長官也出席特別活動，發表自身感想。

上週平均每日新增99例COVID-19本土個案，「疫苗接種假」退場

指揮中心表示，上週（4/21－4/27）每日平均新增99例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週每日平均新增93例略升。上週平均每日新增13例死亡，死亡個案中，98％具慢性病史、74％未打滿3劑疫苗、94％為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點。

指揮中心指出，全國COVID-19疫情近3週緩升，惟尚屬穩定。併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

另外王必勝指揮官表示，自5月1日起取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家定期快篩措施；一般護理之家及老人福利機構服務對象維持快篩頻率為每週一次，定期篩檢措施至5月31日止。而「疫苗接種假」亦隨指揮中心解編退場，回歸一般性請假規定。

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Photo Credit: 指揮中心

王必勝：百年大疫能替民眾服務很光榮，陳時中稱百感交集

在設立1197天、開了960場記者會後，指揮中心日前宣布，自5月1日起解編，今天為指揮中心最後一場疫情記者會。疫情消息發布完畢後，指揮中心長官也應記者提問回覆自身感想。

羅一鈞發言人表示，很多人經歷疫情的影響，想謝謝大家不管什麼時候都很盡力配合政府宣布的防疫措施，幫助守住家園。「我特別要感謝中央、地方和民間的防疫人員及防疫夥伴，他們是我們最堅實的依靠。」羅一鈞說，3年來只要疫情襲來，他們經常都是沒日沒夜地在工作，但不會在螢光幕前被媒體捕捉到，因此今天要特別感謝他們，以及其親人和朋友對防疫夥伴的支持。

疾管署署長莊人祥也表示，感謝民眾充分的配合，從一開始的登機檢疫，到後續的防疫過程，都需要大家的配合才能有這樣的成果。莊人祥指出，這次疫情讓各級單位都動起來，也特別感謝。

王必勝表示，這3年來的感想，以指揮中心來說就是很辛苦，3年多時間很長，事情、責任也很多。但同時也感到很光榮，能夠在百年大疫的時候由指揮中心出來替民眾服務，是一件很光榮的事。

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Photo Credit: 記者會影片截圖
前指揮官陳時中提醒，未來的疫情只會多不會少，大家還是要有這樣的心理準備。

前指揮官陳時中也出席這場解編前最後的疫情記者會，並表示自己重新回到這個場地，感觸很深，「打了很多的仗，跟大家站在一起，度過艱辛的時候。」陳時中說，疫情記者會看起來好像很輕鬆，其實背後包含很多決策。

陳時中表示，自己今天站在這裡，還是感到百感交集，一方面覺得在疫情期間不免有很多遺憾，雖然這麼努力，想要盡量避免一些傷亡，但還是避免不了。「這些都已經過去了，未來的疫情只會多不會少，大家還是要有這樣的心理準備。」陳時中表示，要邁入疫後新生活，也期許能對環境保護更努力，減少病毒對人類的危害。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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