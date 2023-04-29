【國際新聞圖輯】環保人士搜集65萬根菸蒂堆成山、沙烏地海軍化身奶媽照顧蘇丹嬰兒
我們想讓你知道的是
環保人士將搜集了一週，共65萬根菸蒂聚集成一座小山，放置於葡萄牙首都里斯本的市中心，希望喚起人們對長期被忽略的菸蒂污染問題的關注。活動主辦人，德國氣候人士諾艾表示：「我們呼籲葡萄牙的每個人都能參與這項社區計畫，提高對塑膠污染的關注，許多人並不知道菸蒂中也藏有塑膠。」
過去這一週，中國外交動作不斷，中國駐法大使盧沙野於4月21日接受媒體訪問，除了否定烏克蘭對克里米亞的主權，也連帶否定了所有蘇聯加盟共和國的主權。4月26日，中共領導人習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）電話會談，習近平在談話中除了強調中方堅持勸和促談，也將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，盼解決「烏克蘭危機」。
此外，紐西蘭、澳洲、以色列及全球穆斯林本週皆迎來節慶。印度穆斯林於本週慶祝開齋節、紐澳舉行紐澳軍團紀念日，以色列則迎來國慶日。本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握。
4月22日，印度穆斯林舉行開齋節祈禱，用盛宴慶祝開齋節的到來及齋戒月的結束。開齋節是全球穆斯林慶祝齋戒月結束的日子，重要性等同於華人的農曆新年。
在這一天，穆斯林的晚輩起床後必須向長輩下跪請罪，接著前往清真寺誦經，再去祖墳祭祖。祭祖返家後，長輩會向孩童發放「綠包」，相當於華人文化的紅包。
4月23日，環保人士將搜集了一週，共65萬根菸蒂聚集成一座小山，放置於葡萄牙首都里斯本的市中心，希望喚起人們對長期被忽略的菸蒂污染問題的關注。
活動主辦人，德國氣候人士諾艾（Andreas Noe），在活動中戴著防毒面具爬上菸蒂山，並表示：「我們呼籲葡萄牙的每個人都能參與這項社區計畫，提高對塑膠污染的關注，許多人並不知道菸蒂中也藏有塑膠。」他補充，對抗廢棄物、海洋污染以及氣候危機，一根小小的菸蒂就是「人們展開行動的最佳典範」。
4月24日，韓國總統尹錫悅前往美國，展開為期六天的國是訪問，並於4月26日與美國總統拜登（Joe Biden）進行雙邊會談。雙方除了確認將擴大對北韓核威脅的嚇阻外，也表示將共同促進台海和平穩定，確保南海與其他地區的航行自由。此外，會談也觸及經濟、投資與量子科技等領域合作。
拜登指出，美韓正在共同努力，包括透過與日本的三邊合作以確保印太地區未來自由、開放、繁榮與安全。他也肯定韓國日前提出的新印太戰略，肯定美韓兩國的一致性。
4月25日，第103屆「紐澳軍團節」（ANZAC Day）在紐西蘭與澳洲展開。紐澳軍團節，是為了紀念在二戰加利波里登陸戰役中，遭土耳其抵抗、犧牲的士兵。除了紐澳以外，土耳其、英國、法國都有相關的紀念儀式。
在節慶這天，紐澳不僅全國放假，商店也必須停業半天。澳洲各大城市會舉行紀念儀式，包括現役軍人、退役老兵、家屬和一般民眾皆會上街遊行，向參戰的紐澳軍團前輩致意。澳洲官方強調，「紐澳軍團節」並非歌頌戰爭，而是紀念「勇氣、團結、決心與合作」的「紐澳軍團精神」，進而讓現在的人們了解過去歷史，邁向未來。
4月25日，以色列迎來第75週年獨立紀念日。每年國慶日，以色列政府會在耶路撒冷的赫茨爾（Theodor Herzl）墓園，舉行盛大的官方慶典。自1950年以來，儀式過程的其中一項高潮，是點燃象徵以色列12支派的12支火炬。這個儀式象徵陣亡將士紀念日的結束、及獨立紀念日的開端。
然而，由於以國政府司法改革爭議持續，今（2023）年國慶日有許多民眾聚集在以色列特拉維夫街頭，揮舞國旗並使用煙霧彈向政府抗議，希望政府停止司法改革計畫。
4月26日，一艘載有來自50個國家，共1687名逃離蘇丹的難民船隻抵達沙烏地阿拉伯，其中包括許多孩童，船上的沙國海軍也充當奶爸奶媽，照顧並懷抱嬰兒下船。
蘇丹內戰從4月15日爆發至今，已造成超過500人死亡、3700人受傷。隨著交戰雙方暫時停火，許多民眾紛紛逃離蘇丹。沙烏地阿拉伯政府指出，目前沙國已營救了2148名難民，包括114名沙國人，以及來自62個國家的2000多名民眾。其中，人數最多的是印尼，有550人獲救。除了沙國以外，美國、德國、英國、法國等國，皆一起使用軍用貨機營救公民。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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