【影評】《疫起》：罷工醫護怎就成了反派？帶著疑惑，我訪問了導演及監製
我們想讓你知道的是
對於國片《疫起》的技術團隊無話可說。不過，對我而言，這部片子唯獨有一部分過不去——「醫護人員的反派化」。嚴重一點說，在《疫起》當中若真有「反派」存在，就是「醫護人員」，「真正的反派」倒是消失散去——而某程度上這是一部致敬醫護的電影。帶著這樣的困惑，有機會於一場專訪，探問導演林君陽以及監製李耀華對此設定的看法。
對於國片《疫起》，其技術團隊無話可說。不過，對我而言，這部片子唯獨有一部分過不去——「醫護人員的反派化」。
檢視《疫起》的技術團隊，會發現幾乎都是業界一線人才，執導類型電影有目共睹的導演林君陽、攝影包軒鳴、剪輯解孟儒、視效嚴振欽、配樂盧律銘、藝術指導黃美清等人，交織成一部誠意十足，光是技術表現就值回票價的作品。
事實上，光從許多攝影機視角／打光的變化、運動方式、鏡位擺放等細節，就能看出導演林君陽以及攝影包軒鳴，對於整部電影的思考路徑、調度能量以及整合能力。
而在一部以寫實為基底的作品當中，大量採用了視效鏡頭，嚴振欽的處理也相當精湛，幾乎沒有破綻，這也是為什麼，我認為在技術端的呈現，《疫起》幾乎無從挑惕，也值得一看。
但是，倘若忽略技術，從文本觀之，《疫起》行徑中後段的設計，對我來說是難以接受的。因為，顯然觀眾的憤怒情緒，很大一部份被拋向擁有正常動能的罷工醫護人員。
嚴重一點說，在《疫起》當中若真有「反派」存在，就是「醫護人員」，「真正的反派」倒是消失散去——而某程度上這是一部致敬醫護的電影。
首先，必須說明的是，我從不認為在《疫起》之中，「醫護人員產生罷工的行為」就是不好的，就會是反派。對我來說，這群醫護人員，從片中的敘事邏輯進而在當下做出的罷工決定，是正常、自然且合理的角色行動。
我也不會僅因角色出現「罷工」行為，或是展現較為「護己」的行動，甚至是「沒有散發出義憤填膺的聖光」，就將他們稱之為反派。
我會將這群「罷工的醫護人員」稱之為反派，最重要的是，片中前後設計的因果關係以及角色的行動線。
無論是片子還是現實，包含罷工的醫護人員在內，所有圍困於院內的人物都是「受害者」，這部分沒問題。但這是後設地抽離來看，因爲在《疫起》之中，當「真正的加害者」幾乎完全消失，「受害者」（罷工的醫護人員）就有可能變成「加害者」，對我來說就會是問題。
為什麼「受害者」（罷工的醫護人員）有可能變成「加害者」？
《疫起》後續的戲劇設計，很大一部份將上吊等悲劇，歸因於「醫護能量」的不足，當然，上吊在片中呈現了諸多複雜原因，其中涵蓋病患不斷求死的鋪墊以及封院的高張壓力。
但是，病患上吊之後，「醫護人員未能即時發現（罷工之後人手不足），導致搶救不及」，這件事被明顯放大了，因為前面出現過項婕如的大聲責罵，以及醫護人員嚴重不足的鋪陳。
敘事至此，倘若當片中完全看不見「真正的加害者」的狀況下，這起「上吊悲劇」，幾乎就顯而易見地將歸因導向了「人手不足」，也就是「罷工的醫護人員」，而不是「決策者草率的封院」——該負起責任的藏鏡人消失了，去哪了？被罷工的醫護人員取代了。
而這就會產生，將這個「搶救不及導致死亡」的負面情緒，加諸於這群罷工的醫護人員，可是，明明這些角色的罷工行為，其實是那麼合理的，那麼——真正該擔負這起死亡責任的人，到底又去哪了？這就是問題。
至此，「受害者」（罷工的護理人員）就會變成這起死亡的「加害者」。
片中的項婕如，不斷強調救人是醫護天職，而罷工導致天職折翼的這些移情作用，會讓觀眾淺移默化地將「罷工的醫護人員」，視作這起上吊悲劇的元兇。
換句話說，就會是這起死亡以及後續悲劇的「反派」，片中這樣做，絕對是危險的。
最後，歸結而言，在「真正的加害者」（政府決策者）全面消失的狀況，這樣的前因後果，幾乎就暗示了觀眾，「是那群罷工的醫護人員，導致醫療能量不足，才會產生這樣的悲劇」。
接著，進一步說，甚至這樣的戲劇安排，也體現在最後——這群罷工者「知錯能改」的回歸。
也就是說，《疫起》讓這群罷工者，因自己的罷工導致的悲劇，亦或是對於聖光同事的「義行」——感到內疚，同時間接「認錯」，然後返回天職職務。
這件事情，就表現出、強化了這種「認錯」的「反派性」，群體罷工的醫護人員，因為「真正的加害者」消失的狀況，在片中後段幾乎承擔了觀眾所有的負面情緒——這是我要說的「反派」。
於是，在電影上映之前，帶著這樣的困惑，有機會於一場專訪，探問導演林君陽以及監製李耀華對此設定的看法，以下內容是4月10日的訪談節錄，提供和我對這部片子有相同困惑的人參考。
我：「想和導演談談片中醫護人員的『反派』設定。故事行進中段，開始將醫護人員呈現罷工與持續勞動的二元對立，項婕如的角色甚至大聲疾呼指責、大罵罷工的醫護人員，這麼做確實成功讓觀眾投射、挑起一定的激昂情緒。
但後續的病人上吊等悲劇慘案，似乎就讓這種巨大的矛頭，指向這群醫護罷工者，也讓觀眾潛移默化，將這群罷工的醫護人員視作片中的反派角色。
但事實上，和平醫院封院的政治狀況，當代也已經訴求於時任台北市長馬英九，甚至是時任行政院長游錫堃，在片中這兩者（高層）的責任幾乎消失，反倒是讓『罷工的醫護人員』（小人物）承接觀眾的負面情緒，甚至遭致責罵，想請問導演這麼做的原因為何？又是怎麼思考這件事情？」
導演林君陽：「我會滿抗拒將這些醫護人員歸類在『反派』，覺得這件事情會一刀黑白切掉。而你的問題滿有趣的，我其實一直都在想，也一直都沒有結論。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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