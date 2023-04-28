【影評】《疫起》：罷工醫護怎就成了反派？帶著疑惑，我訪問了導演及監製

對於國片《疫起》，其技術團隊無話可說。不過，對我而言，這部片子唯獨有一部分過不去——「醫護人員的反派化」。

檢視《疫起》的技術團隊，會發現幾乎都是業界一線人才，執導類型電影有目共睹的導演林君陽、攝影包軒鳴、剪輯解孟儒、視效嚴振欽、配樂盧律銘、藝術指導黃美清等人，交織成一部誠意十足，光是技術表現就值回票價的作品。

事實上，光從許多攝影機視角／打光的變化、運動方式、鏡位擺放等細節，就能看出導演林君陽以及攝影包軒鳴，對於整部電影的思考路徑、調度能量以及整合能力。

而在一部以寫實為基底的作品當中，大量採用了視效鏡頭，嚴振欽的處理也相當精湛，幾乎沒有破綻，這也是為什麼，我認為在技術端的呈現，《疫起》幾乎無從挑惕，也值得一看。

但是，倘若忽略技術，從文本觀之，《疫起》行徑中後段的設計，對我來說是難以接受的。因為，顯然觀眾的憤怒情緒，很大一部份被拋向擁有正常動能的罷工醫護人員。

嚴重一點說，在《疫起》當中若真有「反派」存在，就是「醫護人員」，「真正的反派」倒是消失散去——而某程度上這是一部致敬醫護的電影。

Photo Credit: 金馬執委會提供 《疫起》劇照

首先，必須說明的是，我從不認為在《疫起》之中，「醫護人員產生罷工的行為」就是不好的，就會是反派。對我來說，這群醫護人員，從片中的敘事邏輯進而在當下做出的罷工決定，是正常、自然且合理的角色行動。

我也不會僅因角色出現「罷工」行為，或是展現較為「護己」的行動，甚至是「沒有散發出義憤填膺的聖光」，就將他們稱之為反派。

我會將這群「罷工的醫護人員」稱之為反派，最重要的是，片中前後設計的因果關係以及角色的行動線。

無論是片子還是現實，包含罷工的醫護人員在內，所有圍困於院內的人物都是「受害者」，這部分沒問題。但這是後設地抽離來看，因爲在《疫起》之中，當「真正的加害者」幾乎完全消失，「受害者」（罷工的醫護人員）就有可能變成「加害者」，對我來說就會是問題。

為什麼「受害者」（罷工的醫護人員）有可能變成「加害者」？

《疫起》後續的戲劇設計，很大一部份將上吊等悲劇，歸因於「醫護能量」的不足，當然，上吊在片中呈現了諸多複雜原因，其中涵蓋病患不斷求死的鋪墊以及封院的高張壓力。

但是，病患上吊之後，「醫護人員未能即時發現（罷工之後人手不足），導致搶救不及」，這件事被明顯放大了，因為前面出現過項婕如的大聲責罵，以及醫護人員嚴重不足的鋪陳。

敘事至此，倘若當片中完全看不見「真正的加害者」的狀況下，這起「上吊悲劇」，幾乎就顯而易見地將歸因導向了「人手不足」，也就是「罷工的醫護人員」，而不是「決策者草率的封院」——該負起責任的藏鏡人消失了，去哪了？被罷工的醫護人員取代了。

而這就會產生，將這個「搶救不及導致死亡」的負面情緒，加諸於這群罷工的醫護人員，可是，明明這些角色的罷工行為，其實是那麼合理的，那麼——真正該擔負這起死亡責任的人，到底又去哪了？這就是問題。

至此，「受害者」（罷工的護理人員）就會變成這起死亡的「加害者」。

片中的項婕如，不斷強調救人是醫護天職，而罷工導致天職折翼的這些移情作用，會讓觀眾淺移默化地將「罷工的醫護人員」，視作這起上吊悲劇的元兇。

換句話說，就會是這起死亡以及後續悲劇的「反派」，片中這樣做，絕對是危險的。

最後，歸結而言，在「真正的加害者」（政府決策者）全面消失的狀況，這樣的前因後果，幾乎就暗示了觀眾，「是那群罷工的醫護人員，導致醫療能量不足，才會產生這樣的悲劇」。

接著，進一步說，甚至這樣的戲劇安排，也體現在最後——這群罷工者「知錯能改」的回歸。

也就是說，《疫起》讓這群罷工者，因自己的罷工導致的悲劇，亦或是對於聖光同事的「義行」——感到內疚，同時間接「認錯」，然後返回天職職務。

這件事情，就表現出、強化了這種「認錯」的「反派性」，群體罷工的醫護人員，因為「真正的加害者」消失的狀況，在片中後段幾乎承擔了觀眾所有的負面情緒——這是我要說的「反派」。

於是，在電影上映之前，帶著這樣的困惑，有機會於一場專訪，探問導演林君陽以及監製李耀華對此設定的看法，以下內容是4月10日的訪談節錄，提供和我對這部片子有相同困惑的人參考。

Photo Credit: 金馬執委會提供 《疫起》監製李耀華（左）、導演林君陽（右）

我：「想和導演談談片中醫護人員的『反派』設定。故事行進中段，開始將醫護人員呈現罷工與持續勞動的二元對立，項婕如的角色甚至大聲疾呼指責、大罵罷工的醫護人員，這麼做確實成功讓觀眾投射、挑起一定的激昂情緒。

但後續的病人上吊等悲劇慘案，似乎就讓這種巨大的矛頭，指向這群醫護罷工者，也讓觀眾潛移默化，將這群罷工的醫護人員視作片中的反派角色。

但事實上，和平醫院封院的政治狀況，當代也已經訴求於時任台北市長馬英九，甚至是時任行政院長游錫堃，在片中這兩者（高層）的責任幾乎消失，反倒是讓『罷工的醫護人員』（小人物）承接觀眾的負面情緒，甚至遭致責罵，想請問導演這麼做的原因為何？又是怎麼思考這件事情？」

導演林君陽：「我會滿抗拒將這些醫護人員歸類在『反派』，覺得這件事情會一刀黑白切掉。而你的問題滿有趣的，我其實一直都在想，也一直都沒有結論。