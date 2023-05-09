《她所承載的一切》導論：艾緒莉的布包帶著情感承諾的力量，保證母愛矢志不渝
我們想讓你知道的是
艾緒莉將這個來自母親的寶物，傳給了她的外孫女、蘿絲的曾孫女茹思，並由茹思擔負起母系家族的血脈，在布包上繡下這段家族故事。這段跨越百年的母愛，穿越了時間與空間的波瀾，陪伴著三代女性見證了動盪的歷史與社會、體驗了毫無尊嚴的深淵，讓她們在身心靈各方面得以存活。
文：緹雅．邁爾斯（Tiya Miles）
【導論】以愛為己任
作為一項文物
艾緒莉的布包擁有多重意義，也是非裔美國女性的文化與手工藝品中的一件特殊文物。我們不曾在世界各處的行李箱、衣櫃或博物館中看見類似物品。這個布包不僅是一件物品，更是一項文物，由不同的材料與訊息組合而成，是容器、載體、織品、藝術品，也是過往事件之紀錄。
就像其他文物一樣，我們不能假定這個布包承載著直截了當、無庸置疑的事實。若要透過這項文物進行歷史調查，負責任的作法是提出疑問，並且願意指認其上的瑕疵——儘管這可能會令人不太舒服。和其他文物比對，並將各種歷史脈絡納入考量，使我們得以測試可信度以增進歷史知識，並尋找超越實質證據的象徵性事實（symbolic truths）——這樣的事實承載著人類集體生活中的抽象意義。
若要細心處理這個單一而幾乎沒有任何紀錄的物品，我們得謹慎詮釋不完整的紀錄，有時得打斷自己的敘事去檢視重建此文物的元素，我們也得釐清一些常見的故事線——關於布包、南方，甚至關於這個國家的故事線，以便建構出另一些故事線。
本書將提出奠基於證據、比較和脈絡之上的解釋，但也容納假設與想像，並承認有太多過往之事是我們無法確定的，特別是有關那些人生少有紀錄而常遭誤解的族群的事。在這份共同研究、閱讀和書寫的努力之中，黑人女性主義歷史方法是可運用的工具，其中歷史學家瑪莉莎．富恩特斯（Marisa Fuentes）所使用的文物研究方法足稱典範。
富恩特斯指出傳統文物檔案中的「暴力」與「扭曲」，她拒絕把黑奴女性遺棄在這個沒有重點的深淵中。她使用嚴謹的文獻收集與分析方法，在奴隸主、奴隸販子和巴貝多（Barbados）的奴隸看守者的紀錄中尋找黑奴女性的蹤影，並沿著歷史與地理領土尋找線索，彷彿在尋找麵包屑般。富恩特斯以織物為隱喻，稱其文物研究策略是「沿著偏見的紋理」閱讀。這也是我在這場探索之旅中採用的方法，在第二章中尤其如此——尋找蘿絲的旅程便始於該章。
我還採用了文化理論家莎迪亞．哈特曼（Saidiya Hartman）的寫作方法：在敘事時將奴隸制年代當作我們身處的時代。哈特曼主張，對奴隸制做出歷史詮釋時，應將當時與今日時代仍未能確保黑人享有充分自由的事實融入其中，藉此說明「我們與逝者的人生經驗之相近」。哈特曼堅信，「針對奴隸制度做出反對式歷史（counter-histories）敘事的作者」和當代繼承了奴隸制遺緒之人，有責任牢記我們與前人的密切關係。文物無法忠實地揭示或紀念為奴之人，所以我們需要新的方法來處理這份我們與前人的密切關係，包括跨時空的意識與克制的想像力。
我也使用了哈特曼所提出的概念：過去與現在的毗連、特許的想像力，以及承認文物檔案永遠無法完整。在一些文物有所闕漏的時刻，我在書頁中寫下對於蘿絲、艾緒莉和茹思之樣貌的想像。也有些時候，我採取完全相反的方法，在紀錄中標明她們的缺席，如此我們才能意識到真實的困境是如何猝不及防地帶來身體與心理上的創傷，甚至連物品紀錄都來不及留下。
在這趟探索之旅中，我試著將過去與現在，甚至是未來連在一起，盡力讓這幾位女性在我們的腦海裡栩栩如生，同時將她們的處境與得來不易的智慧連結至我們當前急迫的重大問題，如聯邦政府不當對待移民孩童、人們在文化上忽略非裔美國人的珍貴傳家物品、美國政治悖離民主原則、貧富之間的經濟鴻溝，以及全球面臨的生存危機——對這些女性而言，危機是動產奴隸制；對我們而言，危機是氣候變遷。要應對這場危機，需要長期的、視野遠大的合作行動。
最後，我在本書中採用的第三種方法是藝術史學家與考古學家的專業方法。除了盡可能挖掘歷史文件的意義、彎曲時間，以及想像出另一種現實以填補文物闕漏處之外，我也希望能尋找真實的材料（為奴之人所接觸、製造、使用和攜帶的物品），以助我們了解過往。正如專攻加勒比海研究的學者米歇爾－羅爾夫．特魯洛（Michel-Rolph Trouillot）在談到一切生命最基本的物質基礎以及對此的探究時所說的：「第一刻的物質性是如此明顯，以至於有些人認為此事理所當然......歷史始於身體與物品。」
所以，我們也從手工製成的、如今已故之人曾久久擁在懷中的一項文物著手。在本書中，這趟探詢黑人女性之物品的旅程是環狀之旅，從茹思的年代開始，進入蘿絲的年代，再到艾緒莉的年代，然後再回來。往日時光得以存續，被包裹在有故事的被子中、裝進我們的棉布袋裡、銘刻在我們的回憶之中。往日即為今日，也將繼續流傳。
創造愛
米朵頓基金會莊園的導覽員稱艾緒莉的布包為一份「啟發」，因其訴說著黑奴女性的經歷、她們生存所需的情感、她們生存所需的物品、她們珍視而傳承之物。如果沒有這些物品，黑人女性（正如世間其他人一般）便無法存活下去，無法表達其生命。雖然乍看之下也許違反直覺，但對於實質物品的關注，尤其是對於附有文字或圖像解釋的物品之關注，確實能開啟一條通往無形情感與欲望的道路，文獻常難以忠實記錄這些情感。
人是複合式的存在，由物質構成並注入了靈魂。我們總是在收集物品、製造物品、用物品妝點自身，以表達我們無可言喻的內在。正如一位環境史學家所說的：「與我們產生互動之物也無可避免地成為我們自身的一部分。」因此，物品成了我們人生中的「旅伴」。前人留下的物質痕跡，使我們能夠得知他們覺得什麼值得製作與保存，也藉此得以揣測他們覺得什麼值得珍惜。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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