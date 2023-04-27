民進黨立委初選：新北三重由李坤城勝出、桃園一選區鄭運鵬出線爭取連任

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民進黨新北市立委第三選區黨內初選由去年就放棄連任議員、積極備戰立委的李坤城出線。由於自己沒有在議員任內「落跑」，他也對疑似為選總統更改新北市議會議程的侯友宜作出質疑。桃園市立委第一選區則由鄭運鵬競選連任，相較於其他候選人的積極掃街拜票，鄭運鵬充滿信心，被對手黃適卓說這次初選是「天龍鬥地虎」。
民進黨今（27）日公布新北市立委第三選區及桃園市立委第一選區的初選民調結果。
新北市第三選區由前新北市議員李坤城以將近過半的46.55％支持度，大勝現任新北市議員李余典及彭佳芸，拿下三重立委候選人門票。而桃園市第一選區方面，則由現任立委鄭運鵬出線競選連任，擊敗挑戰者前桃園市議員郭麗華，及桃園航空城前董事長黃適卓。
李坤城「破釜沈舟」只為參選立委
李坤城自去（2022）年3月21日民進黨市議員黨內初選登記的第一天，就宣布放棄競選議員連任，表明要直攻今年的立委選舉，因為他認為「不應該吃碗內看碗外，才不會辜負選民的支持」。而現任三重區立委余天更鼎力支持李坤城，表示：「如果要參選立委，就不要參選議員，大家才能夠團結。」在今年民進黨立委初選競選活動開跑後，余天也陪著李坤城掃街拜票。
由於日前爆出新北市議會為市長侯友宜變更議程，讓侯友宜提前總質詢，而侯友宜在質詢完就「落跑」一事，令外界質疑侯友宜是否要拋下新北市民去選總統。李坤城對此也了發表意見，說自己是先放棄了議員連任才來參選立委，不僅是對人民守信用，也更有資格質疑侯友宜。而李坤城表示這件事的重點不僅在於侯友宜是否「落跑」，也更突顯了民進黨在新北市議會席次居於弱勢的問題。
有人說李坤城太老實，應該先選議員再選立委，這樣初選沒過一樣回去當議員，如果像他這樣，有可能最後什麼都沒有，而李坤城笑笑的回應：「我知道聰明的作法當然是先選議員，這樣才保險，但是為了不佔議員位置，民進黨也不會少一席議員，我願意這樣做。」
李坤城在今日公布初選結果後也發表了感言，希望能與民進黨主席賴清德一起達成2024總統勝選、國會過半的目標，他也會盡力守住三重這一席。
而獲民進黨台北市議員王世堅二度站台的彭佳芸，則沒有延續王世堅於黨內初選逆轉現任立委何志偉的氣勢，在支持度方面更是3位同黨候選人中最低的，僅拿下16.25％，比李余典的22.45％還低了6個百分點。
彭佳芸表示，雖然結果與預期有落差，還是會更積極的繼續為三重、蘆洲地區的鄉親來打拼服務，也在結果公布的第一時間就發文向勝選者賀喜，展現氣度。
鄭運鵬「天龍鬥地虎」以平常心看待初選
相較於李坤城自去年開始就積極備戰，甚至破釜沈舟放棄議員連任為自己留後路，現任立委鄭運鵬反而以平常心看待初選，個人臉書關於初選拜票的貼文更是只有唯一一則，顯得老神在在。
鄭運鵬表示，他希望讓桃園市民在一個較少紛爭及安定平和的環境中去做決定。且過去8年，他與前桃園市長鄭文燦一起在選區內發展，針對選區內長年的建設問題，以及弱勢市民的照顧，在各方面都有相當的成果，因此他很有信心。
除此之外，鄭運鵬更發下豪語，表達自己除了會繼續照顧原本的選區以外，未來也會以桃園市立委的身分爭取成為國會領袖，要令桃園市配得上升格後的城市地位。
而同樣也獲余天輔選的黃適卓，也沒有延續李坤城的好運勝出黨內初選。黃適卓曾表示，和鄭運鵬的競爭如同「天龍鬥地虎」。他認為，鄭運鵬的資歷豐富且勤走基層，應該要擔任不分區立委，但可能因為鄭運鵬太客氣，才繼續待在地方選舉。
同樣敗給鄭運鵬的郭麗華是首次參加立委初選。在這次民調中，郭麗華拿下了23.42％的支持度，與鄭運鵬的30.52％相差不大，因此她也深深感謝蘆竹鄉親的肯定。而郭麗華也表示，她參加初選的初衷，就是為了使民進黨更團結，雖然初選失敗，但她接下來也會全力輔選2024的總統與立委大選。
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核稿編輯：翁世航
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