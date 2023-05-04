只要三步驟！SurveyCake 協助你輕鬆掌握問卷流量密碼！

根據 Deloitte的研究「以客戶為中心的公司相比於沒有專注於顧客的公司營收高出60%」。不管是新成立的公司或是經營有年的企業，皆需要持續透過系統性的方式去蒐集市場和顧客的資訊，不斷優化自身的品牌和產品，或是強化差異化，與競品區隔找到企業自身的定位。

要快速蒐集資訊和掌握市場一般首先會想到的是執行市場調查，但在進行市場調查時，你是否遇到過以下問題：預算不足無法雇用專業調研機構、找不到目標族群發送調查，或是不知道怎麼優化問卷設計提升填答率。

本篇將以「問卷三階段」帶你了解SurveyCake能如何協助解決上述的問題點，守住你的市場調查成效！

第一階段：找到對的人

進行市場調查的第一步除了設定目標之外，再來就是找到對的受眾，讓你的調查更有效率、 更有價值。但往往這也是在進行調查的痛點之一，很多時候品牌在建完問卷後卻沒有受眾填寫名單；蒐集回來的樣本總是跟預期的目標族群相去甚遠；又或者是即使大量曝光問卷表單，回覆率依舊低迷。

SurveyCake Audience提供問卷代發、樣本尋找的服務，可以針對以上的問題提供解方，協助你進行快速直接的市場調查。

SurveyCake Audience可以提供怎樣的協助？

發放問卷調查：SurveyCake問卷上線後，由我們協助擴散問卷、取得精準樣本。 設定樣本輪廓與數量：依照市調需求，你可以彈性設定目標受眾輪廓與樣本數量。 專業團隊一手操刀：樣本搜集完畢即發送完成通知，我們將TA掌握與樣本搜集！

使用SurveyCake Audience針對TA輪廓抽樣進行市場調查時，除了能深入了解自身在市場上的定位和針對即將推出的產品/服務做調研外，更能及早發現TA是否符合原先的設定與期望，進而避免浪費預算在不對的受眾身上。

舉例來說，某間房地產代銷公司一開始先設定出了首購族的輪廓來作為新建案的TA，再用SurveyCake Audience蒐集首購族的需求及名單，但後來發現首購族的年齡區間跟需求與原先預設的不同，最終運用這些數據優化後續的行銷策略。

Photo Credit：SurveyCake

「找到對的受眾」絕對是調查要成功的關鍵第一步，如果想了解更多關於SurveyCake Audience能如何協助你的調查，歡迎與我們聯繫！

第二階段：問對的問題

「問出對的問題」是從調查中得到有效數據的關鍵。不管是問句用語或是題型都會影響填答體驗，更有可能會影響調查回覆的品質。那麼什麼樣的調查問題才是「對」的呢？這裡提供在建立問卷題目時應該審視的四個關鍵點：

（一）我的問題是否清楚？

一個問題的措辭與描述應該要很明確且易懂。以下三種情況要記得避免：

1. 避免在描述中使用複合式問題

例如：你認為車子是否要開發更快和更安全的型號？

這裡是指在一個問題中組合了多個子問題，卻只允許「是或否」的答案。 填答者可能只認同題目中的其中一項，這時如果填答者只能回答是或否，將導致結果不精準。

2. 避免在字句中使用雙重否定

例如：你是否不認為這個產品價格不合理？

這樣的文字使用方式易讓填答者產生混淆會錯意，進而增加錯答的機會。

3. 避免在問題中使用專業行話術語

例如：你認為星巴克是否為「高品牌權益」的品牌？

太過艱澀難懂的問題，容易讓填答者不知如何回答而跳出或是因此隨意填答，導致問卷結果的準確性降低。

（二）我的問題是否是中性的且沒有帶有歧見的？

問問題的方式對於回覆品質有很大的影響，要盡量避免引導性問題、有既定觀點的問題。

（三）我使用的題型是否符合問題需求？

問卷的題型有非常多種，挑選適合的題型是一大挑戰，但當你運用得宜時，可以提供填答者良好的問卷體驗，進一步清晰地呈現出你的問題，並蒐集正確的相關資訊。

（四）問卷設計是否適合我當前的問卷題目？

在建立一份調查問卷時，除了注重措辭與字句的描述，一份好的問卷也需要將「問卷設計」考量進去，包含跳接的邏輯、答案的隨機分配、以及如何使用必填答問題等。

第三階段：做對的下一步

當你完成問卷的製作與發送後，最後一步便是進行分析，取得對於你的產品或是品牌有幫助的洞察。但除此之外，其實還能趁這個機會進行額外的加分動作！以下兩個方法，讓你的問卷調查效能最大化：

1. 運用感謝頁banner＆轉址，延續問卷影響力

不管是募資前的調查、新品上市的前測、又或是購買體驗調查，當你已經花費成本吸引受眾填寫，絕不能讓流量在問卷填寫完的瞬間流失。你可以運用問卷最後一步的感謝頁banner吸引關注、再自訂感謝頁CTA進行轉址，把因為填寫完問卷，已經對你的服務、產品或是品牌有一定認識的受眾導流至官網、LINE OA、粉絲專頁、或是導購頁面。運用感謝頁雖然是看似簡單的步驟，但它可以延續你的流量價值並提升轉換率！

Photo Credit：SurveyCake

2. 分眾貼標，歸納資料精準推廣

SurveyCake的標籤功能可以為各個題目與選項加上特定標籤。舉例來說，在進行市調問卷時，企業端可以藉由「從哪裡得知品牌／產品資訊」的題目選項，為消費者貼上不同的「標籤」，後續再運用這些標記資料，洞悉各消費族群喜好的行銷管道，並制定推播策略，達到後續分眾行銷的效果，讓進行調查後的成效更加乘！

Photo Credit：SurveyCake

以上藉由拆解問卷調查的三階段，希望能協助你更有效率地進行調查，並延續問卷的結果與流量，帶來更深度的價值！

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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若想了解更多問卷多元情境的應用，或是對我們的SurveyCake ENTERPRISE有興趣，歡迎與我們聯繫！填寫企業版體驗表單後，將會有專人和您聯絡，了解貴單位的需求和想法。

責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna