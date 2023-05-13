《新手媽媽的第一本哺育照護全書》：「泌乳素」與「催產素」如何影響奶水分泌？

文：毛心潔、洪進昇

為寶寶的到來做好準備：奶水分泌的多寡

臨床上常聽到新手媽媽煩惱奶水不足，特別是胸部比較小的產婦，更常有這樣的擔心。事實上，女性的奶水並不是在生完孩子後才分泌，而是早在懷孕四、五個月時，就已經慢慢醞釀，這也是為什麼女性懷孕期間胸部都會變大。

有些媽媽的乳房變化幅度比較明顯，有些則只會稍微變大，這都屬於正常現象。孕期乳房變化的大小，無法預測日後的泌乳量，但若完全沒有變化，會建議找醫師或泌乳顧問討論可能的原因。

因此，即將成為媽媽的女性要對自己有信心，別再焦慮自己生產完會沒有奶水，要很自信地告訴自己，「我已經為孩子準備好初乳了！」

奶水分泌的不同階段

泌乳第一期

從懷孕中期大約十六至二十二週開始，乳房中的乳腺組織就會開始產生奶水，因此從懷孕中期到生產這個階段，便可算是泌乳的第一期。大部分孕婦在孕期的乳房都會增大，甚至有些孕婦臨盆前已經有泌乳的現象；有的孕婦會發現乳頭上有像皮屑的奶垢，或是碰觸到乳房時就有奶水可以擠出，也有孕婦發現內衣上有少許分泌物，這些都是正常的狀況，通常不需要特別處理，保持乳頭皮膚的乾燥涼爽即可。如果內衣太緊造成壓迫或悶熱，就暫時少穿內衣，或是更換大一點的尺寸。如果出現罕見的脹痛不適或硬塊，則建議就醫檢查。

因此，寶寶出生後所喝到的初乳（colostrum），早在懷孕中期就開始於母體內製造，量少但富含抗體，提供初生嬰兒前幾天最需要的保護。除了提供保護力，初乳也有輕瀉作用，能夠幫助初生嬰兒排出胎便，降低黃疸，對剛出生的寶寶非常重要。

TIPS 建議孕婦選擇合身舒適的內衣，同時可以考慮選購比原先尺寸大兩個罩杯的胸罩，避免壓迫逐漸脹大的乳房。當乳房感到腫脹，不建議刻意按摩乳房，以免過於用力導致乳房受傷，如果有產前手擠奶的需求，或是因為孕期脹奶造成不適，應該請婦產科醫師或泌乳顧問評估協助。

泌乳第二期

產後二至三天，算是泌乳的第二期。相較於第一期，這時產婦的乳汁會開始變多。那是因為隨著寶寶出生、胎盤娩出，體內賀爾蒙改變，身體開始製造大量的奶水。

生產完約三十至四十個小時後，媽媽會感到乳房脹脹熱熱的，奶量也會明顯增加。有些媽媽會因為乳房突然過於腫脹，覺得乳房快要脹破了，這是泌乳初期的正常變化，有人稱這種現象為「石頭奶」。

要預防石頭奶，最重要的是產後盡快練習如何哺乳或擠奶，在乳房脹起來前盡量讓奶水暢通。如此一來，當奶水變多時，就能藉由寶寶的頻繁吸吮，緩解乳房腫脹的不適感。度過第一週的腫脹期，就會舒服很多。

TIPS 為了順利排出奶水，這個時期請媽媽頻繁哺乳或以手擠奶，保持乳腺通暢。可以使用一些緩解乳房與乳暈腫脹的按摩方式，務必輕柔地對待乳房。在哺乳、擠奶的空檔多冷敷乳房或是敷高麗菜葉，大約兩、三天後，腫脹會逐漸消退。生的高麗菜葉內含酵素，在乳房腫脹時敷上高麗菜葉有消腫的效果，在一些冷敷材料不容易取得的地區，是很好用的方式。當然若冷敷材料容易取得時，直接用冷毛巾或冷敷墊敷在乳房上也是很好的消腫方法。

泌乳第一期與第二期均是受賀爾蒙影響所引發的自然泌乳生理機制，與媽媽是否有意願哺乳或產後寶寶是否吸吮乳房都無關。也就是說，只要是一般的懷孕分娩，並未進行特殊醫療行為，如產後大出血或產後立刻給予退奶藥物等，乳房都會在懷孕中期開始分泌初乳，也會在產後頭兩、三天開始變脹，提供寶寶所需的奶水。所以建議每位孕婦都應該在孕期就先瞭解這些可能的變化，產後盡早開始哺乳、擠奶，把握關鍵時期建立奶量，也要學會觀察乳房與手擠奶，好在乳房腫脹時緩解脹痛。

泌乳第三期

接著，身體很快地就會進入泌乳第三期。從這一階段開始到離乳之前的整個泌乳期間，泌乳量都是由供需機制所調控，稱為「腺體自我調控」。意思是移出多少奶水，乳腺就會分泌相對應的奶水量，逐漸達成供需平衡的狀態。

同時，這個階段有兩種對泌乳狀態有關鍵作用的賀爾蒙，分別是「泌乳素」（Prolactin）與「催產素」（Oxytocin）。泌乳素決定泌乳量，催產素決定奶水是否能順暢地流出，兩者相輔相成，讓媽媽的身體製造出符合寶寶需求的奶量，使寶寶喝到足夠奶水。就算是多胞胎的媽媽，也能分泌足夠的奶水滿足每位寶寶的需求。

泌乳量自我調控的關鍵成分是「抑制素」 （FIL，Feedback inhibitor of lactation），這是奶水裡的一種蛋白質。當乳房中奶水累積得較多，抑制素含量也會提高，以抑制接下來的奶水製造。反之，若乳房中的奶水被移出了，抑制素含量則會降低，加快奶水的製造速度。要注意的是，有些媽媽習慣等到脹奶才擠奶或餵奶，這會使奶水製造的速度下降，奶量也將漸漸減少。

TIPS 產後如果沒有擠奶或哺乳，乳房大約會在第十四天停止泌乳。若媽媽在寶寶出生後就開始哺乳或擠奶，過了乳房的腫脹期就會轉為泌乳第三期，也就是供需平衡的時期。而「泌乳素」（Prolactin）與「催產素」（Oxytocin）無法用食物補充，頻繁哺乳或擠奶才能有助於增加泌乳量。

Photo Credit: 臺灣商務出版

若以工廠製造產品的供需狀態為比喻：收到越多的訂單，工廠就會努力增加產量，這時工廠會消耗儲存的原料，也會訂購原料以應付未來的訂單。當寶寶吸吮越多，移出越多奶量，就像對媽媽的身體下了許多訂單，媽媽的泌乳量就會增加到符合寶寶的需求。

在大量泌乳的狀況下，媽媽會消耗懷孕時儲存在身上的熱量，也會容易感覺口渴或肚子餓，建議媽媽依照身體的需求補充食物，讓努力泌乳的身體有充足的能量補充。

臨床上常有人問我要吃什麼或是喝什麼增加奶量，其實缺少訂單，就算送再多原料進工廠，只會存在倉庫裡，並不會增加產量。所以單純依靠產後發奶飲食很難有效增加奶量。依照寶寶需求頻繁餵奶或擠奶，讓身體知道寶寶所需的泌乳量，才是增加奶量的關鍵，建議媽媽「餓了就吃，渴了就喝」，身體會自然調節，更有助於產後身材恢復。

此外，有些媽媽以為軟奶就是奶水不足，擔心寶寶喝不飽。其實軟奶也是有奶水的，而且奶水分泌速度更快，新手媽媽在追奶時若是經常感覺軟奶，是很正常的現象。所以，要是希望奶量增加，請依照寶寶的需求頻繁哺乳或擠奶。要是希望奶量減少，就在依照寶寶需求哺乳或擠奶之餘，避免過度擠奶，以免持續軟奶，反而讓奶水分泌得更快更多。