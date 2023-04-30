當心陷入「基本歸因偏誤」：學生頂撞師長是原本品德不良，還是教育系統的問題？

文：穗波心理師

本文受網友迴饋而啟發，為未來可能談到的家族系統文章做概念準備。本文有點教學意味。

你怎麼看一個人的外在行為表現？如果你在百貨公司，看到一個5歲的小孩躺在地上不起來，他的爸爸對他叫了又叫，小孩仍然在地上躺著不起來，後來他的爸爸轉身離去，孩子哭了起來，還是躺著，看到這一幕，對於爸爸轉身離開，你會認為爸爸無情？還是他可能有其他因素？

多數人會直覺認為爸爸無情，甚至「好心人士」會撥打113，因為遺棄小孩是家庭暴力行為；但如果我告訴你，爸爸轉身離開，是因為去拿在車裡的小孩玩具，再告訴你前一刻時，小孩吵著說：「爸爸，怎麼忘了拿玩具下來？我要玩具才要繼續走。」接著小孩就躺在地上不肯走。

當你多了這些訊息之後，你可能會認為小孩的爸爸轉身離開，是因為他無計可施，迫於形勢回去車上拿玩具。這時我們心中的想法從「無情的爸爸」轉成「迫於情勢的無奈爸爸」。

心理學在描述觀察別人行為現象時，有一種稱之為基本歸因偏誤（Fundamental Attribution Error）的現象，也稱為錯誤歸因。是指人們在評估他人的行為時，總是傾向於高估內部或個人因素的影響（一定是他有這樣的人格，才做出這樣的行為），而非外在情境因素（也許是情勢所迫，或這個場所有特殊的潛規則）。

我們看見他人的行為，容易把行為如此表現的原因，歸咎於個人內在（內歸因），比如說上述例子，對於爸爸的轉身離去，歸咎是因為他有「無情」的特質，而不會歸咎他是外在情勢所逼（外歸因）。基本歸因偏誤提醒我們，在觀察一個人的外在行為表現，不一定是在反映他內心怎麼樣的狀況，而可能是迫於外在形勢。

在我讀研究所時期，還有一個類似的爭論，就是對人的行為觀察上，人的外在行為表現，究竟是來自他的個人特質（character，也可簡單地說是個性），還是來自他所置身系統（system）的反應？

比如說一位國中生行為偏差又頂撞師長？到底是他內在的品德不良？還是反射出他所置身的家庭系統或學校系統的問題？特質論者，認為孩子的外在行為表現來自內心，所以解決方法，就會是對孩子的個人嚴加管教；系統論者認為孩子的行為反射出家庭系統中，可能爸媽失和或在學校系統中有樣學樣，所以解決的方法，可能較聚焦於系統機制的情況。

再者，一個女友不斷但容易分手的男士，他到底是薄情的人，還是在關係處理上感到困難的人？我舉一個多年前發生的例子。

有一次我趕在郵局關門前去辦事情，我一踏入門的當下，就有一位男士，雙眼眼球上吊，伸出雙手拉住我的雙肩往內拉，然後口中吚吚呀呀的說不清楚。

在那一秒中，我心中判斷眼前這個人是不是精神症狀發作了，因為他的樣子，活像我的醫院中急性病房的精神病人，但在下一秒，我明白他怎麼了，我笑了起來，原來我走進郵局門口的時候，適逢郵局的鐵捲門緩緩拉下，那位男士怕我被鐵捲門夾到，當時情況緊急，所以雙眼看上面鐵捲門落下來的狀況，一邊雙手馬上拉著我進來郵局內部裡面，但又來不及說明造成這樣的狀況，所以發出咿咿呀呀的聲音。

我的第一個內心的判斷，就是基本歸因偏誤，就是特質論的表現。時至今日，我比較側重系統論，因為多年的臨床經驗讓我看到，那些行為偏差的孩子不見得總是行為偏差，採取系統論觀看時，讓我容易看到行為背後的部分（陰顯），所以我觀察到這些孩子在家中行為正常；而薄情的男子在和小三在一起時，卻顯得多情。而人總是活在關係之中，活在系統之中。

但是，別誤會我幫行為使壞的人士開脫，把人的行為原因都歸咎於系統情勢所逼，我還是非常信奉「每個人都要為自己的行為負責」的說法，家暴行為的加者，要為他的施暴行為負責，接受懲處。

而施暴的加害者，我的對待就比較寬容，認為他們有改變的彈性，我們要讓加害者們瞭解，為什麼他選擇了暴力手段？又有什麼其他的替代暴力的解決方法。文章一開始提到的這位爸爸要瞭解到，當他轉身離開孩子時，就可能會有人撥113，並且要能承擔遺棄孩子的誤會。

也就是說，驅動行為的原因，可能來自個人內在或外部系統情勢，但要表現出行為，大部分和個人選擇有關，除非是來不及判斷的緊急情況，如反射性的自我防衛行動。這涉及個人意志選擇力，換言之，你的行為表現多少程度由你自己自由決定。

然後，一個更大的行為背景是：個人知不知道自己的行為放在社會觀點、大眾的觀點如何？自己是否能接受？能否覺察得到？因為人總是活在社會中。

所以，當你在觀察一個人外在行為表現時，最好能多一個腦袋思考，問自己他身處於哪一種系統？對他行為是否會產生影響？他自身的意志選擇力又到什麼程度？可能的話去瞭解他對自己行為的察覺程度如何？就可以更加完整瞭解個人的行為原因。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九