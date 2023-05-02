【一圖看懂】從雲端POS機到送餐機器人，一覽台灣「餐飲科技」產業布局
我們想讓你知道的是
隨著雲端POS、接單與數據分析系統，成為餐飲科技發展箭頭，訂候位與數位點餐系統也逐漸成為餐飲業勞動力不足的解方，而越來越普遍的自動送餐機器人和智慧販賣機，更描繪了無人化餐飲服務的未來藍圖......
疫情大幅扭轉企業營運環境與消費者餐飲型態，構成台灣餐飲科技加速應用的關鍵轉捩點：例如2020年台灣餐飲業者導入POS系統比例達75.6%的歷史新高，建置線上點餐系統業者的比例亦自2019年的16.2%大幅成長至2022年達34.8%。
餐飲產業已成為繼零售產業後，各項數位科技在實體經濟應用中的最大實驗場域之一。主要推進動能在於對餐飲產業而言，有助於降低成本、提升營運效率、增進獲客／留客機會、輔助管理的科技應用不僅是業者短期應對疫情的選項，在疫情後更已轉化成為企業長期優化獲利結構與保持競爭力的「基礎設施」。
未來流通研究所調查台灣「餐飲科技」產業情報與企業動向，繪製「餐飲科技」產業地圖，以呈現主要業者經營數據與競合關聯。此外，餐飲科技持續朝向具複合功能的SaaS（Software as a Service）模式發展，惟為區分呈現各企業佈局，本次地圖以各家業者核心服務進行分類呈現。
雲端POS／接單系統與數據分析：SaaS服務成為餐飲科技發展箭頭
2008年EZTABLE創立、2011年益欣資訊成立、2012年iCHEF創立、2015年inline成立、2016年Ocard成立、2019年Eats365來台營運、2020與2022年LINE SPOT推出點餐外帶及線上訂位服務、2020年Google預訂服務上線、2022年新零售解決方案SaaS服務業者91APP跨足餐飲業，推出餐飲電商OMO解決方案。
短短十餘年間，新創企業、大型集團、資本市場紛紛投入餐飲科技領域，使餐飲產業成為台灣繼零售產業後，各項數位科技在實體經濟應用中的最大實驗場域之一。
而拉動餐飲科技持續發展最重要的產業火車頭，為貫穿供應鏈採購、訂位候位、點餐支付、後場作業、外送平台、POS服務、電子集點、總部管理、CRM與數據分析等環節的餐飲科技SaaS（Software as a Service）模式。
例如自雲端POS系統出發的iCHEF，為採用SaaS模式的代表性企業之一，目前海內外導入餐廳數已突破1萬3000家。成立初期以中小型餐廳為主要目標客戶群的iCHEF，近年積極擴大整合服務範疇，強化對於規模較大的連鎖型餐廳服務能力。除核心雲端POS服務外，亦陸續推出線上點餐、銷售分析、會員集點、成本控管、結帳支付、電子發票、人流分析、總部系統等功能。
明基佳世達集團旗下益欣資訊，提供雲端POS、自動化餐廳、雲端廚房、會員票券行銷等服務，在台累計客戶數達1.5萬家（含餐飲與零售）。2021年益欣資訊一站式服務LaaS平台（LaFresh as a Service）上線，以SaaS模式整合實體與線上點餐、外送平台、交易金流、會員行銷、總部管理等超過10項雲端數位工具。
由鴻海與王品集團共同投資的肚肚，提供SaaS架構的餐飲科技解決方案。自鴻海內部孵化的肚肚，成立後透過具擴展性的雲端特性快速打入市場。2022年肚肚以智慧POS系統為基礎，整合你訂、快一點、LINE、inline、Ocard、UberEats等第三方訂單/金流/會員社群相關的20家業者及逾6000家餐飲門店，打造肚肚AppStore智慧餐飲生態系平台。
本土企業外，香港iPad POS系統市佔率第一的Eats365，2019年正式來台營運。Eats365採取獨特的POS+模組+第三方整合架構，服務範圍橫跨全球19個國家/地區，導入餐廳數量超過2000家。
訂候位／CRM／會員點數與數位點餐系統：迎戰勞動力不足的餐飲產業危機
台灣採全年無休營運型態的餐廳業者比例高達56.6%，形成餐飲業人力需求高漲的背景，加上疫情的推波助瀾，越來越多餐飲業者開始加速導入自動化系統，以彌補持續擴張的人力缺口。其中訂位、點餐等外場作業，為自動化系統／無人化設備取代速度最快的領域之一。
例如提供線上預訂候位等餐飲流程管理的inline，在台合作餐廳數逾6000家、全球超過7000家。2021年營業額突破新台幣3億元、觸及亞太區使用者超過2億，2022年與OpenTable達成業務與投資合作；2008年即投入網路預訂服務的EZTABLE，主要提供線上訂位及餐廳溫度計社群口碑聲量代營運服務，以操作餐飲品牌通路策略的「經銷商」定位做為下個10年發展方向。
成立於2016年的串串創意，主要提供預約候位、取餐叫號、空桌偵測等智慧餐飲與零售解決方案，2021年營業額達700萬美元，代表性餐飲客戶包括麥當勞、漢堡王、Coco都可、快樂檸檬、壽司郎等知名品牌。
數位點餐與自助點餐系統在疫情下普及應用速度亦大幅提升，主要涵蓋桌邊掃碼點餐、LINE線上行動點餐/掃碼點餐、KIOSK/平板自助點餐設備等方式。
其中，LINE點餐服務以高達2200萬的每月活躍用戶數為基礎，加上低導入門檻優勢，獲得大量中小型餐飲店家青睞。例如點點全球推出的快一點點餐系統，提供LINE線上點餐、雲端自動接單出單服務，在台服務餐飲業者已超過1萬家、會員數突破百萬，並與台灣大哥大、益欣資訊、LINE SPOT、Uber等業者展開策略合作；雲仲資訊推出的你訂LINE點餐模組，全台合作餐廳已超過4000家。
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當這個世界越轉越快，心態和腳步的調整也要加緊跟上， 擁抱千禧世代精神，迎接世界變化！
我們想讓你知道的是
誕生於1980年到2000年之間的千禧世代在出生、成長直到成年的過程中，面對了許多獨特的挑戰。
千禧世代生活在網路、全球化、創新科技的時代，在他們出生、成長直到成年的過程中，其實面對了許多上一代人沒有經歷過的獨特挑戰！而面對殘酷的世界，更需要留給自己多一些時間，好好陪伴自己與自己對話。
樂當斜槓青年！他人眼中的缺點，也是致勝關鍵
在生活中、工作上，越來越頻繁的與各種文化、人種接觸交流，地球村早已不是口號，而是發生在身邊的日常。千禧世代的人們，是這波文化浪潮中首當其衝的一群人，也因爲這樣，千禧世代需要能夠靈活地面對挑戰和轉變；「斜槓青年」是許多千禧世代的工作選擇，也是他們嚮往的人生，他們之所以選擇斜槓，是爲了追求更自由的、現代的、多元的、自我風格的生活型態！
千禧世代擁有較高的自我意識，因為他們知道自己想要的是什麼，所以會更主動跨領域學習，對收到的任務也會提出許多不同的見解，發揮獨有的個人特質與專長。
面對上一世代的舊標準看待現在的年輕人，千禧世代要學會善用創新思維，把他人認爲的「缺點」，轉化爲自己獨有的價值，不斷成長和進步。
當虛擬社交成日常，更要把時間留給自己！
生長於高度數位化的時代，千禧世代的他們享受到了科技進步帶來的種種好處，例如網路的興起、便利的交通、更多元快速的金融或教育服務等等，每天上網、打開社交媒體APP已經成了他們生活中不可或缺的一部分。
當然，社交媒體給了他們更多的便利，讓他們可以輕鬆地與朋友、家人和同事保持聯繫，分享生活的點滴，地域的限制也就此打破。在社交媒體上分享是他們表達自己和展示自己的方式之一！但是，你知道嗎？社交媒體也有可能會讓他們產生焦慮、比較心理和時間浪費等問題，這些都會對自己的生活產生負面影響。過度使用社交媒體可能會影響自己的睡眠質量，而不良的飲食習慣也會對身體和心理健康產生負面影響。因此需要學會保持良好的作息和飲食習慣，這樣才能夠讓自己的身體和心理健康保持良好的狀態。
在眼花繚亂的社群貼文面前，他們意識到自己的真實感受和需要，開始學會尊重和優先滿足自己的需求，不一味地取悅他人，甚至犧牲自己。給自己正向的評價和鼓勵，不要過分自責或自我批評，學會給自己獎勵，可以是一個小小的禮物、一個放鬆的假期、一個美食晚餐等，讓自己感受到被重視和愛。
對投資理財抱持保守觀念沒關係，先投資自己吧！
在現代經濟環境中，千禧世代面臨著越來越多的經濟挑戰。為了克服這些挑戰，投資自己是一個非常重要的策略。
投資自己並不一定意味著必須投入大量的金錢。相反，透過進修、學習新技能和知識、培訓以及建立人脈關係等方式，激發你的創造力和想像力。嘗試建立積極的思維方式可以讓自己更樂觀、自信和充滿希望，從而激勵自己追求夢想和目標。有意識地培養自我管理和自我控制能力可以更好地掌握自己的情緒和行為，從而更好地應對挑戰和壓力。
選擇投資自己的時間和精力，往更好的自己邁進，不僅滿足當前職場的要求，在競爭激烈的市場中更具競爭力，也能保持自己的獨立性和自主性。
接踵而來的挑戰，重視使命感，共好是願景！
環境的變化往往是不可逆的，在地球資源即將用盡、自然破壞規模越來越大的今天，千禧世代的他們必須正視問題，並且積極找出面對氣候變遷、自然災害和生態破壞的解決方案。
隨著公衆的期望在改變，比起其他世代，千禧世代不會選擇對文化差異、性別平等和族群歧視等社會議題視而不見，而是勇於表現自己的社會價值觀，他們更在意環保，更有社會責任感。
利己也利他的時代正在來臨，根據一項名為《全球千禧研究》的調查，該研究採訪了全球數萬名年輕人，結果顯示千禧世代希望對社會產生積極影響，並且他們普遍傾向於支持與自己價值觀一致的企業。
千禧世代的他們需要面對許多複雜的挑戰，也因此發展出許多正向的特質，比起坐在辦公室抱怨，千禧世代更願意起身改變。屬於千禧世代的你，其實並不孤單，中國人壽早已做好萬全準備，隨時接住你的目標和需求，並希望能夠陪伴著你們一起實現這些夢想，你的願望，我來陪練。