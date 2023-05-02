2023/05/02,
商業

【一圖看懂】從雲端POS機到送餐機器人，一覽台灣「餐飲科技」產業布局

【一圖看懂】從雲端POS機到送餐機器人，一覽台灣「餐飲科技」產業布局
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

隨著雲端POS、接單與數據分析系統，成為餐飲科技發展箭頭，訂候位與數位點餐系統也逐漸成為餐飲業勞動力不足的解方，而越來越普遍的自動送餐機器人和智慧販賣機，更描繪了無人化餐飲服務的未來藍圖......

疫情大幅扭轉企業營運環境與消費者餐飲型態，構成台灣餐飲科技加速應用的關鍵轉捩點：例如2020年台灣餐飲業者導入POS系統比例達75.6%的歷史新高，建置線上點餐系統業者的比例亦自2019年的16.2%大幅成長至2022年達34.8%。

餐飲產業已成為繼零售產業後，各項數位科技在實體經濟應用中的最大實驗場域之一。主要推進動能在於對餐飲產業而言，有助於降低成本、提升營運效率、增進獲客／留客機會、輔助管理的科技應用不僅是業者短期應對疫情的選項，在疫情後更已轉化成為企業長期優化獲利結構與保持競爭力的「基礎設施」。

未來流通研究所調查台灣「餐飲科技」產業情報與企業動向，繪製「餐飲科技」產業地圖，以呈現主要業者經營數據與競合關聯。此外，餐飲科技持續朝向具複合功能的SaaS（Software as a Service）模式發展，惟為區分呈現各企業佈局，本次地圖以各家業者核心服務進行分類呈現。

台灣「餐飲科技」產業地圖
Photo Credit: 未來流通研究所

雲端POS／接單系統與數據分析：SaaS服務成為餐飲科技發展箭頭

2008年EZTABLE創立、2011年益欣資訊成立、2012年iCHEF創立、2015年inline成立、2016年Ocard成立、2019年Eats365來台營運、2020與2022年LINE SPOT推出點餐外帶及線上訂位服務、2020年Google預訂服務上線、2022年新零售解決方案SaaS服務業者91APP跨足餐飲業，推出餐飲電商OMO解決方案。

短短十餘年間，新創企業、大型集團、資本市場紛紛投入餐飲科技領域，使餐飲產業成為台灣繼零售產業後，各項數位科技在實體經濟應用中的最大實驗場域之一。

而拉動餐飲科技持續發展最重要的產業火車頭，為貫穿供應鏈採購、訂位候位、點餐支付、後場作業、外送平台、POS服務、電子集點、總部管理、CRM與數據分析等環節的餐飲科技SaaS（Software as a Service）模式。

例如自雲端POS系統出發的iCHEF，為採用SaaS模式的代表性企業之一，目前海內外導入餐廳數已突破1萬3000家。成立初期以中小型餐廳為主要目標客戶群的iCHEF，近年積極擴大整合服務範疇，強化對於規模較大的連鎖型餐廳服務能力。除核心雲端POS服務外，亦陸續推出線上點餐、銷售分析、會員集點、成本控管、結帳支付、電子發票、人流分析、總部系統等功能。

明基佳世達集團旗下益欣資訊，提供雲端POS、自動化餐廳、雲端廚房、會員票券行銷等服務，在台累計客戶數達1.5萬家（含餐飲與零售）。2021年益欣資訊一站式服務LaaS平台（LaFresh as a Service）上線，以SaaS模式整合實體與線上點餐、外送平台、交易金流、會員行銷、總部管理等超過10項雲端數位工具。

由鴻海與王品集團共同投資的肚肚，提供SaaS架構的餐飲科技解決方案。自鴻海內部孵化的肚肚，成立後透過具擴展性的雲端特性快速打入市場。2022年肚肚以智慧POS系統為基礎，整合你訂、快一點、LINE、inline、Ocard、UberEats等第三方訂單/金流/會員社群相關的20家業者及逾6000家餐飲門店，打造肚肚AppStore智慧餐飲生態系平台。

本土企業外，香港iPad POS系統市佔率第一的Eats365，2019年正式來台營運。Eats365採取獨特的POS+模組+第三方整合架構，服務範圍橫跨全球19個國家/地區，導入餐廳數量超過2000家。

訂候位／CRM／會員點數與數位點餐系統：迎戰勞動力不足的餐飲產業危機

台灣採全年無休營運型態的餐廳業者比例高達56.6%，形成餐飲業人力需求高漲的背景，加上疫情的推波助瀾，越來越多餐飲業者開始加速導入自動化系統，以彌補持續擴張的人力缺口。其中訂位、點餐等外場作業，為自動化系統／無人化設備取代速度最快的領域之一。

例如提供線上預訂候位等餐飲流程管理的inline，在台合作餐廳數逾6000家、全球超過7000家。2021年營業額突破新台幣3億元、觸及亞太區使用者超過2億，2022年與OpenTable達成業務與投資合作；2008年即投入網路預訂服務的EZTABLE，主要提供線上訂位及餐廳溫度計社群口碑聲量代營運服務，以操作餐飲品牌通路策略的「經銷商」定位做為下個10年發展方向。

成立於2016年的串串創意，主要提供預約候位、取餐叫號、空桌偵測等智慧餐飲與零售解決方案，2021年營業額達700萬美元，代表性餐飲客戶包括麥當勞、漢堡王、Coco都可、快樂檸檬、壽司郎等知名品牌。

內圖2_APP點餐
Photo Credit: 遠傳

數位點餐與自助點餐系統在疫情下普及應用速度亦大幅提升，主要涵蓋桌邊掃碼點餐、LINE線上行動點餐/掃碼點餐、KIOSK/平板自助點餐設備等方式。

其中，LINE點餐服務以高達2200萬的每月活躍用戶數為基礎，加上低導入門檻優勢，獲得大量中小型餐飲店家青睞。例如點點全球推出的快一點點餐系統，提供LINE線上點餐、雲端自動接單出單服務，在台服務餐飲業者已超過1萬家、會員數突破百萬，並與台灣大哥大、益欣資訊、LINE SPOT、Uber等業者展開策略合作；雲仲資訊推出的你訂LINE點餐模組，全台合作餐廳已超過4000家。


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