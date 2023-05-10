《心理專家的說話技巧》：比起在態度上表達不滿，當面吵一架反而好得多
我們想讓你知道的是
雙方起爭執，把想說的話說出來，也算是一種溝通方式。彼此都可以藉此了解對方的想法。在人際關係上，這是非常重要的事情。只用態度表達不滿，有很大的可能是拒絕溝通的意思。對方也被迫必須從你的態度來推測你內心的想法。而且不見得能夠正確地解讀出來。
文：津田秀樹、西村銳介
如果用不愉快的態度壓迫對方的話……
當我們心生不滿時，不一定會明確地說出口。
應該說，大多數人都是保持沉默。相對的，我們會將內心的不滿形諸態度。
譬如，沉默不語、別開臉、咚地一聲放置物品、用力甩門等……。
這就是用態度來傳達自己心中的不悅，藉以壓迫對方。
然而，這種作法反而會激怒對方。也有人會用歎氣或冰冷的眼神、咋舌等方式來刺傷對方。
不良的會話例：粗體字的部分是不良的重點所在。
B同居中的女性：「對不起，我跟C子去喝了兩杯，回來晚了一點。」
A同居中的男性：「……」（不發一語，把臉別開，不理會）
B：「還有啊，C子她超有趣的。」
A：（提高電視機的音量）
B：「幹嘛？你生氣了？人家只是偶爾這樣嘛。有時候也想跟朋友去喝杯小酒嘛。」
A：（故意將吃完的便利商店的便當容器留在桌子上，還把抽過的菸捻熄在上頭）
B：「因為我沒有做晚飯，所以你生氣了哦？自己做不就好了！」
A：（倏地站起身來，離開房間時，用力甩上門）
B（被關門聲嚇了一跳）：「真差勁！以後絕對不再做飯給你吃了！」
因為說不出口，所以就用態度表達
當我們露出不悅的態度，有時候會激怒對方，對方會覺得「有話要說，就清楚說出來嘛！」
聽起來很理所當然，有時事情並非如我們想像的簡單。
如果說得出口，就不會用態度來表達了。
舉例來說，「因為太過驚訝，連口都不想開了」或「反正說了你也不會懂」、「不想說出不滿的理由何在」、「自己也說不出來到底哪裡不順眼」、「不能抱怨，但心裡不悅」、「嘴巴說不過人家」、「希望對方自己發現，而不是我這邊說了才懂」等等……。
隨便一舉，就有這麼多的例子。
所以，才會有那麼多人用態度來表達內心的不滿。
但是，還是要建議「最好不要用態度來表達不滿的情緒」。
感覺不滿時的四種應對模式
用態度來表達不滿，稱之為【間接性的攻擊反應】。
不是透過言辭明確說出來，而是以態度間接來表達。這種作法也變成了對對方的一種攻擊。
舉例來說，下班後在公司的衣帽間更衣時，同事突然跑來請託你「幫我加班」。
此時，如果你一邊說「是哦」，給對方一個不明確的答覆，還露出不悅的表情，看也不看對方，仍然快速地更衣，那就是一種【間接性的攻擊反應】。你的用意是想透過態度讓對方知道「這個人不想接受我的請託」，進而主動放棄。
除了這種應對方式之外，另外還大致可區分為三種對應模式。
明明不想，卻犧牲自己，接受對方的請託。這種方式稱為【非主張性的反應】。
生氣回答：「開什麼玩笑！我也有我的事啊，別這麼任性！」這叫【攻擊性的反應】。
告訴對方：「今天不方便」，明確地拒絕，但不忘詢問對方「怎麼了？」，幫忙找其他人幫忙，協助考量對方的需求，這叫【主張性的反應】。
你認為最不好的模式是哪一種？
「不好」的定義是指對人際關係有不良的影響。
應該有很多人會認為是【攻擊性的反應】吧？
事實並不然。【非主張性的反應】才是最糟的模式。在前面「拒絕請託」的部分也提到過，犧牲自己，成全別人，結果會阻礙了人際關係的發展。
那麼，第二糟的模式應該是【攻擊性的反應】吧？
也不盡然。其實第二糟的模式是【間接性的攻擊反應】。
比起在態度上表達不滿，當面吵一架反而好得多。
溝通才是人際關係的重點
也許有很多人難以理解，為什麼將內心的不悅表現於態度，會比明確說出不滿更容易導致人際關係的惡化。
照理說，只在態度上表現不滿應該比面對面爭執，譬如大罵「少胡說八道！」要來得緩和，比較不會得罪他人才對。
忍住想說的話，只透過態度來發洩，應該是一般人可以忍受的程度。
可是，【攻擊性的反應】和【間接性的攻擊反應】兩者之間有著決定性的差異。
關鍵在於是否明確達到了溝通的目的。
雙方起爭執，把想說的話說出來，也算是一種溝通方式。彼此都可以藉此了解對方的想法。
在人際關係上，這是非常重要的事情。
只用態度表達不滿，有很大的可能是拒絕溝通的意思。對方也被迫必須從你的態度來推測你內心的想法。而且不見得能夠正確地解讀出來。
比激烈的口角，莫名的芥蒂更難修復關係，原因就出在是否達到了溝通。
雖然有難度，卻是最好的方法
那麼，是不是不用態度表現不滿，只要大吵一架就好呢？話說如此，還是有更好的方法。
那就是【主張性的反應】。
避免攻擊，明確地進行溝通。把自己的想法確實傳達給對方，同時耐心聆聽對方的說法，相互溝通。
這是最能增進人際關係的方法。和第二糟的對應模式【以態度來表達不滿】相比，結果截然不同。
實行起來雖然有點難，還是請儘量採用【主張性的反應】。
優質的會話例
畫線的部分是優質的重點所在，（）內則是說明優質的理由。
B同居中的女性：「對不起，我跟C子去喝了兩杯，回來時晚了一點。」
A同居中的男性：「妳也通知我一聲，我會擔心耶。」
（不以默不作聲代表憤怒，而是確實地發牢騷。明確傳達自己生氣的理由）
B ：「可是，現場氣氛很high 啊，C子她超有趣的。」
A ：「我的晚餐可是用便利商店的便當隨便打發的耶！」（容器已經丟掉了）
（沒有刻意丟著容器不處理，完全透過交談來表達不滿）
B：「幹嘛？你生氣了？自己做不就好了！」
A ：「不是說好這個星期妳負責做晚飯的嗎？」
（即使對方耍任性，也要盡可能冷靜地指出對方的問題點所在）
B：「話是這麼說沒錯。只是偶爾一次有什麼關係？人家有時候也會想喝杯小酒嘛！」
A ：「這個我懂。可是，總得跟我講一聲嘛。我還以為妳會回來。」
（用力甩門，或用聲音或動作來威嚇對方並不是好事。用言辭來傳達意思，讓對方了解其本身的問題點所在和自己的心情，同時也要懂得體諒對方的心情）
B： 「抱歉抱歉！從明天開始，我會做好該做的事。今天就原諒我一次吧。」
書籍介紹
本文摘錄自《心理專家的說話技巧：拯救玻璃心！教你不毒舌、不傷人，好好說出真心話》，高寶出版
作者：津田秀樹、西村銳介
譯者：陳惠莉
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。