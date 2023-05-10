《心理專家的說話技巧》：比起在態度上表達不滿，當面吵一架反而好得多

文：津田秀樹、西村銳介

如果用不愉快的態度壓迫對方的話……

當我們心生不滿時，不一定會明確地說出口。

應該說，大多數人都是保持沉默。相對的，我們會將內心的不滿形諸態度。

譬如，沉默不語、別開臉、咚地一聲放置物品、用力甩門等……。

這就是用態度來傳達自己心中的不悅，藉以壓迫對方。

然而，這種作法反而會激怒對方。也有人會用歎氣或冰冷的眼神、咋舌等方式來刺傷對方。

不良的會話例：粗體字的部分是不良的重點所在。

B同居中的女性：「對不起，我跟C子去喝了兩杯，回來晚了一點。」 A同居中的男性：「……」（不發一語，把臉別開，不理會） B：「還有啊，C子她超有趣的。」 A：（提高電視機的音量） B：「幹嘛？你生氣了？人家只是偶爾這樣嘛。有時候也想跟朋友去喝杯小酒嘛。」 A：（故意將吃完的便利商店的便當容器留在桌子上，還把抽過的菸捻熄在上頭） B：「因為我沒有做晚飯，所以你生氣了哦？自己做不就好了！」 A：（倏地站起身來，離開房間時，用力甩上門） B（被關門聲嚇了一跳）：「真差勁！以後絕對不再做飯給你吃了！」

因為說不出口，所以就用態度表達

當我們露出不悅的態度，有時候會激怒對方，對方會覺得「有話要說，就清楚說出來嘛！」

聽起來很理所當然，有時事情並非如我們想像的簡單。

如果說得出口，就不會用態度來表達了。

舉例來說，「因為太過驚訝，連口都不想開了」或「反正說了你也不會懂」、「不想說出不滿的理由何在」、「自己也說不出來到底哪裡不順眼」、「不能抱怨，但心裡不悅」、「嘴巴說不過人家」、「希望對方自己發現，而不是我這邊說了才懂」等等……。

隨便一舉，就有這麼多的例子。

所以，才會有那麼多人用態度來表達內心的不滿。

但是，還是要建議「最好不要用態度來表達不滿的情緒」。

感覺不滿時的四種應對模式

用態度來表達不滿，稱之為【間接性的攻擊反應】。

不是透過言辭明確說出來，而是以態度間接來表達。這種作法也變成了對對方的一種攻擊。

舉例來說，下班後在公司的衣帽間更衣時，同事突然跑來請託你「幫我加班」。

此時，如果你一邊說「是哦」，給對方一個不明確的答覆，還露出不悅的表情，看也不看對方，仍然快速地更衣，那就是一種【間接性的攻擊反應】。你的用意是想透過態度讓對方知道「這個人不想接受我的請託」，進而主動放棄。

除了這種應對方式之外，另外還大致可區分為三種對應模式。

明明不想，卻犧牲自己，接受對方的請託。這種方式稱為【非主張性的反應】。

生氣回答：「開什麼玩笑！我也有我的事啊，別這麼任性！」這叫【攻擊性的反應】。

告訴對方：「今天不方便」，明確地拒絕，但不忘詢問對方「怎麼了？」，幫忙找其他人幫忙，協助考量對方的需求，這叫【主張性的反應】。

你認為最不好的模式是哪一種？

「不好」的定義是指對人際關係有不良的影響。

應該有很多人會認為是【攻擊性的反應】吧？

事實並不然。【非主張性的反應】才是最糟的模式。在前面「拒絕請託」的部分也提到過，犧牲自己，成全別人，結果會阻礙了人際關係的發展。

那麼，第二糟的模式應該是【攻擊性的反應】吧？

也不盡然。其實第二糟的模式是【間接性的攻擊反應】。

比起在態度上表達不滿，當面吵一架反而好得多。

溝通才是人際關係的重點

也許有很多人難以理解，為什麼將內心的不悅表現於態度，會比明確說出不滿更容易導致人際關係的惡化。

照理說，只在態度上表現不滿應該比面對面爭執，譬如大罵「少胡說八道！」要來得緩和，比較不會得罪他人才對。

忍住想說的話，只透過態度來發洩，應該是一般人可以忍受的程度。

可是，【攻擊性的反應】和【間接性的攻擊反應】兩者之間有著決定性的差異。

關鍵在於是否明確達到了溝通的目的。

雙方起爭執，把想說的話說出來，也算是一種溝通方式。彼此都可以藉此了解對方的想法。

在人際關係上，這是非常重要的事情。

只用態度表達不滿，有很大的可能是拒絕溝通的意思。對方也被迫必須從你的態度來推測你內心的想法。而且不見得能夠正確地解讀出來。

比激烈的口角，莫名的芥蒂更難修復關係，原因就出在是否達到了溝通。

雖然有難度，卻是最好的方法

那麼，是不是不用態度表現不滿，只要大吵一架就好呢？話說如此，還是有更好的方法。

那就是【主張性的反應】。

避免攻擊，明確地進行溝通。把自己的想法確實傳達給對方，同時耐心聆聽對方的說法，相互溝通。

這是最能增進人際關係的方法。和第二糟的對應模式【以態度來表達不滿】相比，結果截然不同。

實行起來雖然有點難，還是請儘量採用【主張性的反應】。

優質的會話例

畫線的部分是優質的重點所在，（）內則是說明優質的理由。

B同居中的女性：「對不起，我跟C子去喝了兩杯，回來時晚了一點。」 A同居中的男性： 「妳也通知我一聲，我會擔心耶。」 （不以默不作聲代表憤怒，而是確實地發牢騷。明確傳達自己生氣的理由） B ：「可是，現場氣氛很high 啊，C子她超有趣的。」 A ：「我的晚餐可是用便利商店的便當隨便打發的耶！」（ 容器已經丟掉了 ） （沒有刻意丟著容器不處理，完全透過交談來表達不滿） B：「幹嘛？你生氣了？自己做不就好了！」 A ： 「不是說好這個星期妳負責做晚飯的嗎？」 （即使對方耍任性，也要盡可能冷靜地指出對方的問題點所在） B：「話是這麼說沒錯。只是偶爾一次有什麼關係？人家有時候也會想喝杯小酒嘛！」 A ： 「這個我懂。可是，總得跟我講一聲嘛。我還以為妳會回來。」 （用力甩門，或用聲音或動作來威嚇對方並不是好事。用言辭來傳達意思，讓對方了解其本身的問題點所在和自己的心情，同時也要懂得體諒對方的心情） B： 「抱歉抱歉！從明天開始，我會做好該做的事。今天就原諒我一次吧。」

書籍介紹

本文摘錄自《心理專家的說話技巧：拯救玻璃心！教你不毒舌、不傷人，好好說出真心話》，高寶出版

作者：津田秀樹、西村銳介

譯者：陳惠莉

這本書會讓你做人比泥鰍更滑溜！明明沒有惡意，卻總是惹人不開心？別再用「我說話直」當藉口！52個對話案例，教你了解人的心理，哪些無心之話不該說、如何將真心話換句話說，從此說話不踩雷，輕鬆維持人際關係。

心理專家調查發現，高達93%的人曾被別人說的話刺傷。你我可能都曾說話傷人，卻渾然不覺。遇上同事老扯後腿、顧客抱怨連連、朋友愛發牢騷……即將說出口的實話、不敢說出口的真話，其實都可以換句話說！

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Photo Credit: 高寶

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航