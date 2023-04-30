美國商會：克服螢幕上那排一寸高的字幕障礙，台灣影視產業如何接軌國際市場？

文：Neil Armstrong

譯：張瑞邦

對於海外製片公司而言，全世界皆可成為取景場域，然而要在眾多的潛在拍攝地中脫穎而出也相當不易。所幸台灣擁有政府的財政支持、具成本效益且充滿才華的在地劇組，以及國內諸多知名的風景名勝，越來越多的國外公司選擇台灣作為電影及商業影集的拍攝地。

總部設於台北的磊動媒體有限公司（Stone Soup Productions）負責人卡邁龍（Luke Cameron）:「在台灣，大眾對於影像紀錄一直深感興趣，在COVID-19肆虐期間，人們對攝影的愛好甚至不減反增，因為我們從未停止攝影。現在台灣國門重啟，我們看到更多的電影製片人、導演不用再受限於遠端工作，而是能實際來到台灣與我們一同拍片。」

磊動媒體公司在台灣深根迄今已有10年，這期間該影像製作公司為HBO、NBC環球集團（NBC Universal）、索尼（Sony）以及Subway等眾多跨國企業拍攝紀錄片、劇情片或與商業領域相關的影片。磊動公司更於2021年及2022年備受加拿大以企業對企業（B2B）全球數位出版集團為模式所管理的「媒體創新獎」（Media Innovator Awards）肯定，並在當中獲頒無國界影像製作獎，這也證明台灣的影像創意公司有能力在國際舞台上爭雄並獲得獎項。

卡邁龍指出：「我們觀察到台灣的電影及影視公司數量在不斷增加，由於用戶訂閱的網路影音串流平台需要更多本土影劇內容，預計該趨勢將持續成長。Netflix目前已在台灣成立辦事處，迪士尼（Disney）甚至是CNN也都有於台灣開設分社，廣電類商業廣告及企業影視製作的增幅也不會間斷，因為台灣是亞洲經濟成長的要角，這之中當然也包括台灣的電子業及製造業。」

成為電影產製的東道國擁有眾多潛在的好處，除了能為電影人才提供創作平台，產出的電影還有機會為在地景點帶來國際知名度。結合浪漫愛情與音樂的台灣電影《海角七號》於2008年上映後，作為主要拍攝地的恆春半島隨即迎來一波觀光熱潮。

電影場景全取自台灣南部、由台灣導演兼編劇魏德聖執導的《海角七號》，是台灣電影史上票房最高的本土電影作品，累積票房收入高達1400萬美元。除了擠身最賣座的台灣電影外，《海角七號》更在享有「華語的奧斯卡金像獎」美譽的金馬獎中奪下六座獎項，同時也讓台灣的電影製作人才站穩世界舞台。

其它在亞洲取景而帶起在地知名度的電影還包括《古墓奇兵》（Tomb Raider），該作品以柬埔寨的暹粒（Siam Reap）作為拍攝地點。自從《古墓奇兵》上映後，吳哥窟古城及遺址群的旅遊人潮便大幅增加，讓這個聯合國教科文組織（UNESCO）認定的世界遺產得以更好的保存

卡邁龍表示，他的團隊注意到越來越多的國外公司，偏好在台灣而非中國拍攝影視作品，這種趨勢與中國嚴格的法律規範、應對疫情時所執行的清零政策，以及須花費更高昂的成本聘用電影從業人員有關。相較之下，卡邁龍認為台灣是個擁有多樣自然景觀及氣候的民主寶地，他稱：「這裡與英語世界有很強的連結，在地的電影攝製團隊能掌握北美及其他地區所使用的最新拍攝手法。」

成本效益亦是台灣成為熱門拍攝地的因素之一。卡邁龍說：「在台灣影視工作人員身上所需支出的成本，略低於美國及加拿大，你所投入經費更能有效的用於電影拍攝上。」

儘管台灣存在優勢，卡邁龍認為，台灣政府可以做更多努力來吸引製作團隊到台灣。卡邁龍認為：「政府可以考慮減免相關稅收，讓在台灣製作電影更具吸引力，但同時也應在規範上讓申請者更容易釐清。台灣官方現階段確實有祭出一些優惠措施，但其中的規定艱澀難以理解，而且相關部會在官網上提供的資訊也不夠充足。」

Photo Credit: 中央社 公視戲劇《天橋上的魔術師》還原中華商場場景

資金、拍攝團隊和在地知識

與香港相比，台灣電影產業過去一直難以發揮國際影響力，部分原因是過往的政府對於國內電影製作缺乏投資意願。國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚表示，1980年代至1990年代，台灣的電影資金贊助並非用於本土電影，反倒多以香港電影為資助目標，例如王家衛導演於1994年執導的香港經典電影《重慶森林》。

藍祖蔚強調：「香港電影比台灣電影更具優勢。港片更商業化，他們的製片人知道如何與觀眾對話，在這當中，王家衛尤其有能力組織各類型影星出演他的電影。」

舉例來說，《重慶森林》的主演群包括被譽為全亞洲最成功、亦是國際知名港星之一的梁朝偉，以及台灣影星林青霞、中國歌手王菲、台裔日本演員金城武，這樣出色的演員陣容自然能博得多國觀眾的關注。

然而，隨著台灣政府近年來建構完善的文化內容創作支持系統，過往資金的運用模式正在發生轉變。最顯明的例子為台灣文化部於2019年成立的文化內容策進院（TAICCA，以下簡稱文策院），該行政法人機構設置的初衷在於支持台灣影視等文化作品的產製及國際化發展，藉此提升台灣國內文化創意產業發展的力度。

為使台灣製作的影視作品有機會授權至海外市場，文策院每年參與多達20場國際節慶與貿易博覽會，同時也提供有意願來台拍攝電影、聘用台灣影視從業人員和攝影人才的國外文化創意企業實質的協助，以此支持台灣文化內容產製。