美國商會：克服螢幕上那排一寸高的字幕障礙，台灣影視產業如何接軌國際市場？
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憑藉才華橫溢的影視產業人才及創作人士、陽光明媚的亞熱帶島嶼、充足多樣的自然地貌及攝影棚、優渥的文化內容獎勵措施，台灣正快速發展為全球首屈一指的電影拍攝點，但要怎麼做，海外影視公司才會更具規模的運用台灣電影產業優勢呢？
文：Neil Armstrong
譯：張瑞邦
對於海外製片公司而言，全世界皆可成為取景場域，然而要在眾多的潛在拍攝地中脫穎而出也相當不易。所幸台灣擁有政府的財政支持、具成本效益且充滿才華的在地劇組，以及國內諸多知名的風景名勝，越來越多的國外公司選擇台灣作為電影及商業影集的拍攝地。
總部設於台北的磊動媒體有限公司（Stone Soup Productions）負責人卡邁龍（Luke Cameron）:「在台灣，大眾對於影像紀錄一直深感興趣，在COVID-19肆虐期間，人們對攝影的愛好甚至不減反增，因為我們從未停止攝影。現在台灣國門重啟，我們看到更多的電影製片人、導演不用再受限於遠端工作，而是能實際來到台灣與我們一同拍片。」
磊動媒體公司在台灣深根迄今已有10年，這期間該影像製作公司為HBO、NBC環球集團（NBC Universal）、索尼（Sony）以及Subway等眾多跨國企業拍攝紀錄片、劇情片或與商業領域相關的影片。磊動公司更於2021年及2022年備受加拿大以企業對企業（B2B）全球數位出版集團為模式所管理的「媒體創新獎」（Media Innovator Awards）肯定，並在當中獲頒無國界影像製作獎，這也證明台灣的影像創意公司有能力在國際舞台上爭雄並獲得獎項。
卡邁龍指出：「我們觀察到台灣的電影及影視公司數量在不斷增加，由於用戶訂閱的網路影音串流平台需要更多本土影劇內容，預計該趨勢將持續成長。Netflix目前已在台灣成立辦事處，迪士尼（Disney）甚至是CNN也都有於台灣開設分社，廣電類商業廣告及企業影視製作的增幅也不會間斷，因為台灣是亞洲經濟成長的要角，這之中當然也包括台灣的電子業及製造業。」
成為電影產製的東道國擁有眾多潛在的好處，除了能為電影人才提供創作平台，產出的電影還有機會為在地景點帶來國際知名度。結合浪漫愛情與音樂的台灣電影《海角七號》於2008年上映後，作為主要拍攝地的恆春半島隨即迎來一波觀光熱潮。
電影場景全取自台灣南部、由台灣導演兼編劇魏德聖執導的《海角七號》，是台灣電影史上票房最高的本土電影作品，累積票房收入高達1400萬美元。除了擠身最賣座的台灣電影外，《海角七號》更在享有「華語的奧斯卡金像獎」美譽的金馬獎中奪下六座獎項，同時也讓台灣的電影製作人才站穩世界舞台。
其它在亞洲取景而帶起在地知名度的電影還包括《古墓奇兵》（Tomb Raider），該作品以柬埔寨的暹粒（Siam Reap）作為拍攝地點。自從《古墓奇兵》上映後，吳哥窟古城及遺址群的旅遊人潮便大幅增加，讓這個聯合國教科文組織（UNESCO）認定的世界遺產得以更好的保存
卡邁龍表示，他的團隊注意到越來越多的國外公司，偏好在台灣而非中國拍攝影視作品，這種趨勢與中國嚴格的法律規範、應對疫情時所執行的清零政策，以及須花費更高昂的成本聘用電影從業人員有關。相較之下，卡邁龍認為台灣是個擁有多樣自然景觀及氣候的民主寶地，他稱：「這裡與英語世界有很強的連結，在地的電影攝製團隊能掌握北美及其他地區所使用的最新拍攝手法。」
成本效益亦是台灣成為熱門拍攝地的因素之一。卡邁龍說：「在台灣影視工作人員身上所需支出的成本，略低於美國及加拿大，你所投入經費更能有效的用於電影拍攝上。」
儘管台灣存在優勢，卡邁龍認為，台灣政府可以做更多努力來吸引製作團隊到台灣。卡邁龍認為：「政府可以考慮減免相關稅收，讓在台灣製作電影更具吸引力，但同時也應在規範上讓申請者更容易釐清。台灣官方現階段確實有祭出一些優惠措施，但其中的規定艱澀難以理解，而且相關部會在官網上提供的資訊也不夠充足。」
資金、拍攝團隊和在地知識
與香港相比，台灣電影產業過去一直難以發揮國際影響力，部分原因是過往的政府對於國內電影製作缺乏投資意願。國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚表示，1980年代至1990年代，台灣的電影資金贊助並非用於本土電影，反倒多以香港電影為資助目標，例如王家衛導演於1994年執導的香港經典電影《重慶森林》。
藍祖蔚強調：「香港電影比台灣電影更具優勢。港片更商業化，他們的製片人知道如何與觀眾對話，在這當中，王家衛尤其有能力組織各類型影星出演他的電影。」
舉例來說，《重慶森林》的主演群包括被譽為全亞洲最成功、亦是國際知名港星之一的梁朝偉，以及台灣影星林青霞、中國歌手王菲、台裔日本演員金城武，這樣出色的演員陣容自然能博得多國觀眾的關注。
然而，隨著台灣政府近年來建構完善的文化內容創作支持系統，過往資金的運用模式正在發生轉變。最顯明的例子為台灣文化部於2019年成立的文化內容策進院（TAICCA，以下簡稱文策院），該行政法人機構設置的初衷在於支持台灣影視等文化作品的產製及國際化發展，藉此提升台灣國內文化創意產業發展的力度。
為使台灣製作的影視作品有機會授權至海外市場，文策院每年參與多達20場國際節慶與貿易博覽會，同時也提供有意願來台拍攝電影、聘用台灣影視從業人員和攝影人才的國外文化創意企業實質的協助，以此支持台灣文化內容產製。
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
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每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud