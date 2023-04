肥胖型態有四種！ 5成肥胖民眾合併「飢餓大腦」、「情緒飢餓」為主流，雙機轉介入從源頭擊退食慾 可望在「想瘦」中「享瘦」

根據國外最新研究指出,肥胖型態可分為四種,而有5成肥胖民眾為合併「飢餓大腦」、「情緒飢餓」兩種型態的混合型*4,難以單靠意志力達到減重成效。台灣肥胖醫學會林文元理事長進一步解釋,民眾首先要「認知」到自己的肥胖型態,了解型態之後,遵循「醫療」用藥建議,再透過飲食、運動等「行為」落實全面的體重管理策略。

最新肥胖研究出爐:肥胖竟有四種型態!

醫籲:減重最忌亂槍打鳥!根據型態對症下藥者98%受試者可減去5%體重

「肥胖是進食與代謝的拉鋸戰,當熱量攝取大於消耗,就會讓體重上升!」內分泌新陳代謝專科 蔡明劼醫師說明,而最新的研究針對「進食行為」與「能量消耗」將肥胖劃分出四種型態*4:

飢餓大腦:必須吃下總熱量比別人多62%的食物,才能獲得飽足感,經常克制不了「嘴饞」。

情緒飢餓:焦慮感特別高,是其他族群的2.8倍,情緒進食是此型態肥胖的主因。

飢餓腸道:胃排空的速度比別人快31%,容易多量多餐。

代謝異常:基礎代謝率比別人低12%,造成熱量囤積。

「揪出肥胖型態之後,研究更證實藥物減重的重要性。」蔡明劼醫師表示,根據型態精準用藥的受試者,在長達一年的治療後,減去5%體重者98%!總體而言,精準用藥的肥胖者一年平均可減去15.9%體重!而研究中的對照組在一年後僅減去9%*4。「相較於亂槍打鳥、使用錯誤的方式,找出肥胖型態並對症下藥才是成功減重的關鍵!」

「飢餓大腦」+「情緒飢餓」合併型態成主流!

腦饞剋星 雙機轉口服減重藥物同時降低飢餓感與進食渴望

然而,肥胖型態非單一可能,「飢餓大腦」約佔3成、「情緒飢餓」約佔2成,包含重疊的部分,兩型態約佔5成以上*4,是目前主流的混合型態之一!「合併此二型態者,就像腦中住了食慾怪獸,總是控制不了進食渴望」蔡明劼醫師補充,「飢餓大腦」型態者,最常受外在刺激影響,如:最愛Buffet吃到飽,不知不覺吃得比別人多,才感到飽足;而「情緒飢餓」型態者,經常依賴吃東西釋放負面情緒,為了獲得滿足感、愉悅感而進食。合併這兩型態的肥胖患者,靠意志力減重、克服食慾是非常困難的。

「所幸,現在有了雙機轉口服減重藥物,解決飢餓大腦、情緒飢餓的『餓』夢!」嘉義基督教醫院家醫科 安欣瑜醫師表示,雙機轉口服減重藥物顧名思義擁有雙重功效,作用於大腦食慾中樞,可同時降低飢餓感、降低食物渴望,幫助民眾從源頭解決肥胖問題。「減重最怕徒勞無功,但雙機轉口服減重藥物不僅效果快速、且可長期維持。」經實證,肥胖者在服藥第二周即可見效,第16週體重下降5%者,1年後平均可減去11.7%體重,若搭配飲食、運動等行為改善,減重成效可望維持長達4年不復胖*5,6,7!

幸福體重管理旅程始於專業醫療團隊 藥物更改善飲食習慣

搭配幸福減重管理計畫H.O.P.E.可望瘦得更幸福有希望!

50歲的王先生是合併三高、肥胖的患者,尤其喜歡吃到飽餐廳,動輒吃下比別人高出兩倍的熱量,他總是非常無奈的表示:「沒辦法,我就是要吃這麼多才會飽」,是「飢餓大腦」的典型案例;40歲的林小姐育有兩子,身兼公司主管與母親的角色,蠟燭兩頭燒,上班忙碌下班更累,體重像吹氣球般,褲子尺寸越買越大,是「情緒飢餓」型態的表現。兩位民眾透過醫療團隊協助,使用雙機轉口服減重藥物,再搭配均衡飲食、運動習慣,現在不用吃那麼多也可以感到飽足。隨著體重管理有成,王先生的血糖、血壓、血脂也明顯改善,而林小姐終於能夠穿回過去的衣服。

解決肥胖問題急不可待,但找對正確的方式才不會走上冤枉路,安欣瑜醫師分享:「減重第一步即是尋求專業醫療協助,在找到自己的肥胖型態後精準投藥,踏上幸福體重管理旅程。」此外,生活中也要落實「幸福減重管理計畫H.O.P.E.」,意即建立健康的生活型態 (Healthy life)、保持正向的減重態度(Open mind)、與專業醫療團隊合作,保持意志力 (Partner&Persist),重拾幸福有希望的人生 (Easy)。

