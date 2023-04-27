肥胖型態有四種！ 5成肥胖民眾合併「飢餓大腦」、「情緒飢餓」為主流，雙機轉介入從源頭擊退食慾 可望在「想瘦」中「享瘦」

根據國外最新研究指出，肥胖型態可分為四種，而有5成肥胖民眾為合併「飢餓大腦」、「情緒飢餓」兩種型態的混合型*4，難以單靠意志力達到減重成效。台灣肥胖醫學會林文元理事長進一步解釋，民眾首先要「認知」到自己的肥胖型態，了解型態之後，遵循「醫療」用藥建議，再透過飲食、運動等「行為」落實全面的體重管理策略。

最新肥胖研究出爐：肥胖竟有四種型態！

醫籲：減重最忌亂槍打鳥！根據型態對症下藥者98%受試者可減去5%體重

「肥胖是進食與代謝的拉鋸戰，當熱量攝取大於消耗，就會讓體重上升！」內分泌新陳代謝專科 蔡明劼醫師說明，而最新的研究針對「進食行為」與「能量消耗」將肥胖劃分出四種型態*4：

飢餓大腦：必須吃下總熱量比別人多62%的食物，才能獲得飽足感，經常克制不了「嘴饞」。

情緒飢餓：焦慮感特別高，是其他族群的2.8倍，情緒進食是此型態肥胖的主因。

飢餓腸道：胃排空的速度比別人快31%，容易多量多餐。

代謝異常：基礎代謝率比別人低12%，造成熱量囤積。

「揪出肥胖型態之後，研究更證實藥物減重的重要性。」蔡明劼醫師表示，根據型態精準用藥的受試者，在長達一年的治療後，減去5%體重者98%！總體而言，精準用藥的肥胖者一年平均可減去15.9%體重！而研究中的對照組在一年後僅減去9%*4。「相較於亂槍打鳥、使用錯誤的方式，找出肥胖型態並對症下藥才是成功減重的關鍵！」

「飢餓大腦」+「情緒飢餓」合併型態成主流！

腦饞剋星 雙機轉口服減重藥物同時降低飢餓感與進食渴望

然而，肥胖型態非單一可能，「飢餓大腦」約佔3成、「情緒飢餓」約佔2成，包含重疊的部分，兩型態約佔5成以上*4，是目前主流的混合型態之一！「合併此二型態者，就像腦中住了食慾怪獸，總是控制不了進食渴望」蔡明劼醫師補充，「飢餓大腦」型態者，最常受外在刺激影響，如：最愛Buffet吃到飽，不知不覺吃得比別人多，才感到飽足；而「情緒飢餓」型態者，經常依賴吃東西釋放負面情緒，為了獲得滿足感、愉悅感而進食。合併這兩型態的肥胖患者，靠意志力減重、克服食慾是非常困難的。

「所幸，現在有了雙機轉口服減重藥物，解決飢餓大腦、情緒飢餓的『餓』夢！」嘉義基督教醫院家醫科 安欣瑜醫師表示，雙機轉口服減重藥物顧名思義擁有雙重功效，作用於大腦食慾中樞，可同時降低飢餓感、降低食物渴望，幫助民眾從源頭解決肥胖問題。「減重最怕徒勞無功，但雙機轉口服減重藥物不僅效果快速、且可長期維持。」經實證，肥胖者在服藥第二周即可見效，第16週體重下降5%者，1年後平均可減去11.7%體重，若搭配飲食、運動等行為改善，減重成效可望維持長達4年不復胖*5,6,7！

幸福體重管理旅程始於專業醫療團隊 藥物更改善飲食習慣

搭配幸福減重管理計畫H.O.P.E.可望瘦得更幸福有希望！

50歲的王先生是合併三高、肥胖的患者，尤其喜歡吃到飽餐廳，動輒吃下比別人高出兩倍的熱量，他總是非常無奈的表示：「沒辦法，我就是要吃這麼多才會飽」，是「飢餓大腦」的典型案例；40歲的林小姐育有兩子，身兼公司主管與母親的角色，蠟燭兩頭燒，上班忙碌下班更累，體重像吹氣球般，褲子尺寸越買越大，是「情緒飢餓」型態的表現。兩位民眾透過醫療團隊協助，使用雙機轉口服減重藥物，再搭配均衡飲食、運動習慣，現在不用吃那麼多也可以感到飽足。隨著體重管理有成，王先生的血糖、血壓、血脂也明顯改善，而林小姐終於能夠穿回過去的衣服。

解決肥胖問題急不可待，但找對正確的方式才不會走上冤枉路，安欣瑜醫師分享：「減重第一步即是尋求專業醫療協助，在找到自己的肥胖型態後精準投藥，踏上幸福體重管理旅程。」此外，生活中也要落實「幸福減重管理計畫H.O.P.E.」，意即建立健康的生活型態 (Healthy life)、保持正向的減重態度(Open mind)、與專業醫療團隊合作，保持意志力 (Partner&Persist)，重拾幸福有希望的人生 (Easy)。

參考資料：

1. Institute for Health Metrics and Evaluation -Global Burden of Disease (2019)

2. 國健署-2017-2020國民營養健康狀況變遷調查成果報告

3. World Obesity Federation -World_Obesity_Atlas_2023_Report

4. Obesity (Silver Spring). 2021 Apr;29(4):662-671

5. Halseth A, et al. Obesity (Silver Spring).

6. Fujioka K, et al. IntJ Obes(Lond). 2016;40:1369-75

7. LE Roux CW, et al. EClinicalMedicine. 2022;49:101436