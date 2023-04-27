周邊鄰國與緬甸舉行秘密會議，期望緩和軍政府的暴力行動

據《路透社》報導，兩名不願公開身分的消息來源人士表示，東南亞國家協會（ASEAN，以下簡稱東協）部分國家針對緬甸目前局勢舉行了秘密會談。

兩名消息人士稱，緬甸及其鄰國（包括印度和中國）的政府與智庫代表於本週二（25）在新德里舉行了秘密會談，目的是為了緩和緬甸軍方統治的血腥危機。

2021 年，緬甸軍方推翻了諾貝爾獎得主翁山蘇姬的民選政府後，軍方以暴力手段鎮壓民眾的示威與抗議活動，社會情勢陷入了衝突和經濟混亂。

由於會議全程保密，消息人士拒絕透露各國代表的身份，僅表示緬甸、印度、中國、泰國、柬埔寨、寮國及東協現任輪值主席國印尼等國代表皆出席了週二的會議。

Photo Credit:GettyImages 東南亞國家協會各國國旗。

其中一位消息人士稱，與會者有意將緬甸的「民族團結政府（National Unity Government，以下簡稱NUG）」納入會議進程，NUG是為了抵抗軍政府而成立的影子政府，而軍政府則宣稱為NUG為破壞家秩序的「恐怖組織」。

「與會者希望能在某個時間點正式與NUG開啟對話，因為NUG和緬甸軍隊目前根本沒有打過照面，這是與會者的希望。」參與會議的消息人士如此表示。

對此，NUG發言人Kyaw Zaw則表示，NUG十分樂意與鄰國和地區國家進行對話。

「我們歡迎國際社會為結束緬甸軍政府暴行所做的一切努力。」他表示。

而第二位消息人士稱，這次會議由一家印度智庫主辦，討論內容包括如何使緬甸軍政府減少暴力行動、為各方對話創造空間和提供人道主義援助，並補充說下次會議將在寮國舉行。

「對與會的各國代表來說，這場會議的首要任務是緩和軍政府的暴力行動。」消息人士說，並補充：「此會議並不會取代東盟協的努力，只會起到協助作用。」

緬甸軍政府長期受西方國家制裁，近期增加與俄羅斯的接觸，最近也接待來自泰國的官員，包括該國軍事首腦和外交部長。

此外，前聯合國秘書長潘基文於本週一（24）會見了軍政府領導人敏昂萊和其他高級官員，主要敦促軍方立即停止暴力，並開始與各方之間的建設性對話，潘基文形容此次會面是「探索性質的」，並強調緬甸應遵守由東協10國制定的和平協議。

Photo Credit:GettyImages 前聯合國秘書長潘基文。

和平協議又稱為「5點共識」，由緬甸與東協於2021年4月召開緊急會議並協商，內容包含緬甸軍政府應終止暴力、衝突各方應展開建設性對話，以及由東協指派特使前往調解等。然而，東協各國代表於2022年8月舉行會議後，共同譴責緬甸軍方未落實上述共識，並根據《東協憲章》，同意在緬甸軍政府落實和平協議與結束該國動盪之前，禁止緬甸軍政府派員出席所有東協相關會議。

而《美聯社》報導，針對潘基文的與軍方的會面，NUG另外一位發言人Nay Phone Latt表示，各國領導人應該要知道，當他們與「恐怖主義軍隊」的領導人握手時，他們的手便會沾滿鮮血。

「如果想要解決緬甸的問題，最重要的是不要忽視緬甸人民的意願。」Nay Phone Latt 說。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒