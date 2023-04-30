【專訪】台灣奧美集團創意長龔大中：我相信創意可以改變世界，而我的工具就是廣告

文：詹凱琦

此刻是疫後時代與AI新時代的開啟，與龔大中的相約，本來想聊聊過去三年歷經疫情衝擊與重整的過程，但這一趟訪問，卻更像見證一個浪頭上的廣告人對「創意」最堅定不移的熱愛。

龔大中是台灣奧美集團的創意長，也是作詞人、導演、作家、助理教授，彷彿任何與靈感有關的工作，都是他悠然自得的領域。別人眼裡的大中關鍵詞有：廣告狂熱份子、令人羨慕嫉妒恨的同行、奇才，但對於本人而言，或許自始至終，純粹僅是熱愛創意能迸發改變世界的不思議光芒。

勇於挑戰與眾不同的創意

踏進龔大中在奧美的辦公室，很難不被座位前方的大衛奧格威肖像吸引目光，上面寫著：「成功的開始是勇於與眾不同」。龔大中不僅將這句話視為圭臬，他主導的廣告也很「敢」也很「不一樣」。

在2019年，台灣性別平權正激盪討論時，板橋高中學生會號召鼓勵男生也能穿裙上學，引發部分家長強烈抗議。龔大中與團隊看見新聞，決定回應時代議題，遂以「無限制服」概念與新銳設計師Angus合作，推出史上第一套中性制服，甚至將全新主張帶上台北時裝週，以第一線行動爲年輕世代翻轉既有性別框架。

而寫於訪問的此刻，龔大中領銜年輕團隊打造的公益計劃「REmemory回回憶」甫榮獲2023年Clio Awards金獎的殊榮，這項計畫與萬秀洗衣店、台灣失智症協會攜手，由攝影師與時尚造型師操刀，讓失智症患者身著洗衣店被遺忘的衣物，重回生命中最想記住的榮光。

有別於一般公益廣告呈現患者的弱勢與悲情，反而選擇以精湛的視覺，重新打造失智症患者生命記憶的迷人風采，讓他們的故事被更多人聽見，帶來理解與包容的可能。

如果說無限制服敢於挑戰既有框架、為社會示範全新主張，REmemory回回憶就是利用創意力讓議題變得不一樣，吸引更多關注目光。

「不像廣告」是兩者的共同點，或許也是龔大中作品的最大特色，許多內容甚至早已超出廣告銷售的範疇，進一步成為與社會大眾對話的載體了。

Photo Credit: 龔大中提供 「PROJECT UNI-FORM無限制服」打破學生制服的性別意識，獲得坎城國際創意獎1銀2銅

Photo Credit: 龔大中提供 「REmemory回回憶」與品牌聯手關心失智症議題，獲得 2023年Clio Awards金獎榮耀

創意嫁接社會是終極理想，也是廣告人的高度

「創意人要相信自己在做的事情，要有自尊和堅持，廣告要有這個高度。」龔大中言談之間帶有一種期許，這也是他深深引以為誡的信念。

廣告為了品牌而說話，可以策略性地擄獲大眾目光，可以形塑深植人心的話語，可以聚焦在銷售數字，更能以上皆是，懷抱一個更大的目的，不只為廣告主服務，還為社會大眾服務，走向雙贏和利他。

廣告淹沒在銷售數字之中太可惜了，「賣車可以是保護路上生命、販售寵物食品也能是宣揚保護動物觀念，做創意應該是共好、雙贏的機會。」龔大中如是說道。

秉持這樣的信念，早在2016年他為遠傳電信打造品牌形象時，即推出「#我的未來我來救」，在台灣空汙最嚴重地區，讓小學生用廢棄物做防毒面具控訴空氣污染的嚴重性。

當然，以兒童做的面具防範污染是無效的，但明知不可為而為之，這種孩童天真的創意正傳達最嚴肅的抗議，不僅為他拿下The One Show公共關係類金鉛筆獎的榮耀肯定，更讓龔大中確立廣告可以像一個社會運動，成為嫁接社會的方式。

龔大中引領的廣告創意也持續在台灣發揮影響力。蘭嶼沒辦法消化太多垃圾，大量寶特瓶便堆積在美麗的島嶼上，於是他與團隊在原本堆滿垃圾的地方，創了一個神秘景點「Kasiboan咖希部灣」，用垃圾瓶罐取材創造出壯觀地景，並與在地居民合作宣傳，讓被引領至此的遊客受景象震懾。

咖希部灣彷彿海島上的新部落，實際卻是達悟族語「堆垃圾的地方」，在沒有太多資源的情況下，龔大中展現了廣告創意能發揮的驚人力量，讓地方問題被看見、被解決，直至今日，咖希部灣仍被當地居民維護運作，持續喚起觀光客隨手帶走垃圾的意識，守護著蘭嶼環境。

「我相信創意可以改變世界，只是我的工具是廣告」，無論是失智症、性別平權、空汙或環保議題，龔大中秉持Marketing for people理念，從品牌價值的根本出發與社會對話，不僅能為客戶帶來更多收益，也為廣告創造更高層次的價值。

Photo Credit: 龔大中提供 奧美廣告與蘭嶼島民共同策劃Kasiboan咖希部灣，喚起遊客維護環境的意識

AI時代，重新正視你的真正熱愛

大疫之後的此刻，世界急遽改變，面對AI來勢洶洶，從畫面到文字的自動生成，龔大中反而認為是創作者檢驗信念的時機，與其擔心創意會被取代，不如從另一個角度思考：「有了AI之後，未來你選擇去取代的，是那些你沒有成就感的工作，是那些你不享受的工作。即使未來AI可以接手創意的工作，甚至做得比我好，我也無法放棄享受創作的快樂。」

對龔大中而言，AI與人力之間的反思，也回歸到做創意的樂趣，正是全心全意投入思考的過程，那是專屬自己的成就感，即使有朝一日人工智慧高度發展，仍不會改變生而為創意魂的自我本質，那是「我思故我在」的意義。因此，在人工智慧迸發的當前，創意工作者得以重新正視，你到底有多喜歡你做的事情？又為什麼要做這件事情呢？

現在談起創意，龔大中有一種由衷而生的自在，事實上，他也曾經歷不管是身體、生活、感情，都因為太過於執著工作之中而失衡，這也是很多創意人的困境，只是他現在學會輕重緩急的調適。

他說：「我常常和辦公室同事講，試著排出生活中五項重要的事情，不要把工作放第一順位，然後再去面對生活，有輕重緩急就不會失序。」對工作要求的標準仍在，但樹立規則、學習用更多方法讓自己心情上的舒緩，這也是他給許多燃燒生活的創意人一點忠告。