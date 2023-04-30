【專訪】台灣奧美集團創意長龔大中：我相信創意可以改變世界，而我的工具就是廣告
我們想讓你知道的是
談起創意，龔大中有一種由衷而生的自在，事實上，他也曾經歷不管是身體、生活、感情，都因為太過於執著工作之中而失衡，這也是很多創意人的困境，只是他現在學會輕重緩急的調適。他說：「我常常和辦公室同事講，試著排出生活中五項重要的事情，不要把工作放第一順位，然後再去面對生活，有輕重緩急就不會失序。」
文：詹凱琦
此刻是疫後時代與AI新時代的開啟，與龔大中的相約，本來想聊聊過去三年歷經疫情衝擊與重整的過程，但這一趟訪問，卻更像見證一個浪頭上的廣告人對「創意」最堅定不移的熱愛。
龔大中是台灣奧美集團的創意長，也是作詞人、導演、作家、助理教授，彷彿任何與靈感有關的工作，都是他悠然自得的領域。別人眼裡的大中關鍵詞有：廣告狂熱份子、令人羨慕嫉妒恨的同行、奇才，但對於本人而言，或許自始至終，純粹僅是熱愛創意能迸發改變世界的不思議光芒。
勇於挑戰與眾不同的創意
踏進龔大中在奧美的辦公室，很難不被座位前方的大衛奧格威肖像吸引目光，上面寫著：「成功的開始是勇於與眾不同」。龔大中不僅將這句話視為圭臬，他主導的廣告也很「敢」也很「不一樣」。
在2019年，台灣性別平權正激盪討論時，板橋高中學生會號召鼓勵男生也能穿裙上學，引發部分家長強烈抗議。龔大中與團隊看見新聞，決定回應時代議題，遂以「無限制服」概念與新銳設計師Angus合作，推出史上第一套中性制服，甚至將全新主張帶上台北時裝週，以第一線行動爲年輕世代翻轉既有性別框架。
而寫於訪問的此刻，龔大中領銜年輕團隊打造的公益計劃「REmemory回回憶」甫榮獲2023年Clio Awards金獎的殊榮，這項計畫與萬秀洗衣店、台灣失智症協會攜手，由攝影師與時尚造型師操刀，讓失智症患者身著洗衣店被遺忘的衣物，重回生命中最想記住的榮光。
有別於一般公益廣告呈現患者的弱勢與悲情，反而選擇以精湛的視覺，重新打造失智症患者生命記憶的迷人風采，讓他們的故事被更多人聽見，帶來理解與包容的可能。
如果說無限制服敢於挑戰既有框架、為社會示範全新主張，REmemory回回憶就是利用創意力讓議題變得不一樣，吸引更多關注目光。
「不像廣告」是兩者的共同點，或許也是龔大中作品的最大特色，許多內容甚至早已超出廣告銷售的範疇，進一步成為與社會大眾對話的載體了。
創意嫁接社會是終極理想，也是廣告人的高度
「創意人要相信自己在做的事情，要有自尊和堅持，廣告要有這個高度。」龔大中言談之間帶有一種期許，這也是他深深引以為誡的信念。
廣告為了品牌而說話，可以策略性地擄獲大眾目光，可以形塑深植人心的話語，可以聚焦在銷售數字，更能以上皆是，懷抱一個更大的目的，不只為廣告主服務，還為社會大眾服務，走向雙贏和利他。
廣告淹沒在銷售數字之中太可惜了，「賣車可以是保護路上生命、販售寵物食品也能是宣揚保護動物觀念，做創意應該是共好、雙贏的機會。」龔大中如是說道。
秉持這樣的信念，早在2016年他為遠傳電信打造品牌形象時，即推出「#我的未來我來救」，在台灣空汙最嚴重地區，讓小學生用廢棄物做防毒面具控訴空氣污染的嚴重性。
當然，以兒童做的面具防範污染是無效的，但明知不可為而為之，這種孩童天真的創意正傳達最嚴肅的抗議，不僅為他拿下The One Show公共關係類金鉛筆獎的榮耀肯定，更讓龔大中確立廣告可以像一個社會運動，成為嫁接社會的方式。
龔大中引領的廣告創意也持續在台灣發揮影響力。蘭嶼沒辦法消化太多垃圾，大量寶特瓶便堆積在美麗的島嶼上，於是他與團隊在原本堆滿垃圾的地方，創了一個神秘景點「Kasiboan咖希部灣」，用垃圾瓶罐取材創造出壯觀地景，並與在地居民合作宣傳，讓被引領至此的遊客受景象震懾。
咖希部灣彷彿海島上的新部落，實際卻是達悟族語「堆垃圾的地方」，在沒有太多資源的情況下，龔大中展現了廣告創意能發揮的驚人力量，讓地方問題被看見、被解決，直至今日，咖希部灣仍被當地居民維護運作，持續喚起觀光客隨手帶走垃圾的意識，守護著蘭嶼環境。
「我相信創意可以改變世界，只是我的工具是廣告」，無論是失智症、性別平權、空汙或環保議題，龔大中秉持Marketing for people理念，從品牌價值的根本出發與社會對話，不僅能為客戶帶來更多收益，也為廣告創造更高層次的價值。
AI時代，重新正視你的真正熱愛
大疫之後的此刻，世界急遽改變，面對AI來勢洶洶，從畫面到文字的自動生成，龔大中反而認為是創作者檢驗信念的時機，與其擔心創意會被取代，不如從另一個角度思考：「有了AI之後，未來你選擇去取代的，是那些你沒有成就感的工作，是那些你不享受的工作。即使未來AI可以接手創意的工作，甚至做得比我好，我也無法放棄享受創作的快樂。」
對龔大中而言，AI與人力之間的反思，也回歸到做創意的樂趣，正是全心全意投入思考的過程，那是專屬自己的成就感，即使有朝一日人工智慧高度發展，仍不會改變生而為創意魂的自我本質，那是「我思故我在」的意義。因此，在人工智慧迸發的當前，創意工作者得以重新正視，你到底有多喜歡你做的事情？又為什麼要做這件事情呢？
現在談起創意，龔大中有一種由衷而生的自在，事實上，他也曾經歷不管是身體、生活、感情，都因為太過於執著工作之中而失衡，這也是很多創意人的困境，只是他現在學會輕重緩急的調適。
他說：「我常常和辦公室同事講，試著排出生活中五項重要的事情，不要把工作放第一順位，然後再去面對生活，有輕重緩急就不會失序。」對工作要求的標準仍在，但樹立規則、學習用更多方法讓自己心情上的舒緩，這也是他給許多燃燒生活的創意人一點忠告。
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網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
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