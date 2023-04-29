【小說】《鷺過滄海》選摘：要出關時，收了他美國護照的官員翻來翻去，竟拿了走了
我們想讓你知道的是
小說橫跨百年，細膩描繪昔日中西不同時代，不論是二十世紀初英國統治下的香港、充滿洋行的廈門、繁榮的紐約與二十世紀末戰爭陰影下的金門，歷歷在目。他結合建築專業與旅外經驗，將建築空間線條轉化為文學語言，堆疊出今昔建築的立體樣貌，描摹出紐約、台灣、金門、廈門等風景地貌，以及百年中西文化衝擊。
文：金光裕
界
二○二○年一月，在鮮見的冬日明亮陽光下，廈門五通碼頭建築反射刺眼的白光，它似乎就近在咫尺，但是眼前橫著十線的快速道路，完全沒有穿越的可能，他下榻的酒店距離碼頭直線距離不過幾百公尺，門口卻沒有一部計程車，問櫃檯說要等二十分鐘，他看距離應該五到十分鐘就走到了，沒想到竟有這一條不可跨越的鴻溝，打開手機地圖，也找不到十字路口或是天橋，再走回酒店又覺得浪費時間，竟搞成了進退兩難。
向潮雄想起酒店大廳牆上，有五通碼頭的老照片，廈門是一座獨立島，在古代不論由哪個方向來，都要靠船舶來往，五通就是往北方的碼頭。對來自中原或是江南的古人，比如被分派到廈門的官員，由杭州經過寧波台州溫州，就已經像到了異國，再經過無數崎嶇的山嶺，碎片似的海岸到了福州，像是洪荒中再見到文明之地，再往南走，所見都是服飾怪異口操蠻語的異人，走過多少瘴癘蟲蛇充斥的窮山惡水才到了泉州，像是《鏡花緣》書寫的古怪國度，幾乎是世界的邊緣了吧？ 再往前走到山窮水盡，布鞋麻鞋不知磨破了幾雙，看到莽莽蒼蒼的大海，還要坐了渡船在船上再吐一回，才終於能在五通碼頭上岸。酒店牆上的照片還有魯迅在一九二六年到廈門大學教書的留影，難道就連那時的魯迅，也是在這裡踏上廈門島的嗎？
與古人和魯迅有了連繫，向潮雄突然覺得眼前的難題不大了，看著手機上的地圖，以前資訊不發達的時代，加上敵對狀況，很多事情以訛傳訛，一九八○年在金門服役的時候，曾到馬山喊話站去做修繕工程，趁機會用碉堡軍事望遠鏡去看對岸，有位預官排長很熱心地告訴他：「沿海岸有排圓拱的房子，就是廈門大學，現在應該都是軍營了，還有衛兵在站崗。」
另一個同僚所見卻大不同：「全世界的衛兵都一樣，都在打瞌睡！」
現在他知道，廈門大學卻是在廈門島的西南邊，根本不是在正東方的金門島望得到的，由馬山喊話站看到的應該是大嶝或小嶝島，如今從衛星地圖上看，那裡沿海的也沒有圓拱的房子，究竟是被拆掉了，還是他的記憶完全失真？ 算算看，四十年前的他與魯迅在廈門的年代差了五十四年，那時覺得魯迅屬於不可及的歷史，那麼年輕的自己如今也算是歷史人物了吧？
快速道路的分隔島上種了好幾排的椰子樹，顯然是要經營出熱帶風光。他想起在金門服役時，冬天簡直冷到骨子裡去，在紐約住了三十多年之後，現在簡直有些燠熱難耐。冷戰末期金廈之間的一水之隔，像是不可跨越的陰陽兩界，如今大三通小三通已實施多年，未料他又自找了一座奈何橋！
環顧四下，竟有一隻隻白色的大鳥由他頭上飛過，這才發現幾十公尺外有一台除草車轟轟地在剪人行道旁的草地，後面跟著一隻又一隻的鷺鷥，撿食除草車翻出作了土壤中的蟲，附近的同類也都迢迢趕赴而來，後到的幾乎撞上向潮雄的頭，鳥類竟有自己的秩序，全不會爭先恐後，落地以後一排兩隻像排隊一樣邁步啄食，那些鷺鷥也不怕人，和他速度差不多地亦步亦趨，他突然覺得有些荒謬，好像他也在一起找蟲吃，就三步併作兩步趕上除草車，問駕駛哪裡有天橋，那人卻一臉不耐煩全然不理會他。
還好此時一部計程車施施然地開過來，他連忙攔住了。那師傅推託道：「你再走一走就有天橋了，我在找地方打個盹呢。」言語中也沒有堅持拒絕，他硬是擠進車裡半強迫半拜託，果然還是繞了一大圈才到，也沒看到天橋在何方，他連忙丟下一張整鈔衝進大廳去。
五通碼頭可能比威尼斯的國際機場還大，造型屬於女性建築大師札哈哈迪的波浪曲面的山寨版，大廳用的材料和裝修並不便宜，只怕美國的地方機場都比不上，但細節不夠準確細緻，引發他的職業病臧否高下，地板牆面天花的分割線都沒有對齊，天花板上的燈都沒加防眩罩，映在光滑的石材地板上，地上也出現一片燈海，似乎要審問所有的過客。
要出關時，收了他美國護照的官員翻來翻去，竟拿了走了，他一時不知所以。不久一道門打開了叫他進去，他被領到一個小房間，坐下來後門就關了起來，良久沒有人理他，只剩下兩盞日光燈，似乎真的在審問他了，他看看時間，原來打算坐的那班船已經來不及了。
他百無聊賴，桌上有個壓克力架子，裡面插著些旅遊訊息小冊子，其中有一份金門的，他拿起來翻了翻，金門竟然有這麼多古名，浯江、仙洲、滄海……
終於進來了一位女官員說：「你用的是美國護照，你的中文名字怎麼寫？」
「向上的向，海潮的潮，英雄的雄。」
「你的普通話說得很好嘛，在哪裡出生的？」
「台北。」
「中國台北嗎？向先生，你為什麼不用台胞證呢？」
「我在美國住了三十多年，已經入了美國籍，自從父母過世，也很少回台灣，所以沒有辦過台胞證，這次是因為業務從紐約直飛到廈門，我是建築師，是這裡著名的廣廈集團請我來的，辦完事就直接回紐約了。」
對那位女官員似乎只是耳邊風，他連忙拿出自己的名片遞過去，還好他有中英對照的版本：「我是這間歐本海默父子事務所Oppenheimer & Sons的總經理，事務所是一九○○年就成立了，現在已經是第三代了，因為在九十年前就在廈門設計些經典之作，廣廈公司就邀請我們設計他們的寫字樓。」
講到這裡他突然想起，歐本海默二世在一九三○年到廈門，其實和魯迅只差四年，陰錯陽差差一點就可以碰上呢！那位女官員問：「你為什麼要去金門呢？」
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/