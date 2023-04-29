【小說】《鷺過滄海》選摘：要出關時，收了他美國護照的官員翻來翻去，竟拿了走了

文：金光裕

界

二○二○年一月，在鮮見的冬日明亮陽光下，廈門五通碼頭建築反射刺眼的白光，它似乎就近在咫尺，但是眼前橫著十線的快速道路，完全沒有穿越的可能，他下榻的酒店距離碼頭直線距離不過幾百公尺，門口卻沒有一部計程車，問櫃檯說要等二十分鐘，他看距離應該五到十分鐘就走到了，沒想到竟有這一條不可跨越的鴻溝，打開手機地圖，也找不到十字路口或是天橋，再走回酒店又覺得浪費時間，竟搞成了進退兩難。

向潮雄想起酒店大廳牆上，有五通碼頭的老照片，廈門是一座獨立島，在古代不論由哪個方向來，都要靠船舶來往，五通就是往北方的碼頭。對來自中原或是江南的古人，比如被分派到廈門的官員，由杭州經過寧波台州溫州，就已經像到了異國，再經過無數崎嶇的山嶺，碎片似的海岸到了福州，像是洪荒中再見到文明之地，再往南走，所見都是服飾怪異口操蠻語的異人，走過多少瘴癘蟲蛇充斥的窮山惡水才到了泉州，像是《鏡花緣》書寫的古怪國度，幾乎是世界的邊緣了吧？ 再往前走到山窮水盡，布鞋麻鞋不知磨破了幾雙，看到莽莽蒼蒼的大海，還要坐了渡船在船上再吐一回，才終於能在五通碼頭上岸。酒店牆上的照片還有魯迅在一九二六年到廈門大學教書的留影，難道就連那時的魯迅，也是在這裡踏上廈門島的嗎？

與古人和魯迅有了連繫，向潮雄突然覺得眼前的難題不大了，看著手機上的地圖，以前資訊不發達的時代，加上敵對狀況，很多事情以訛傳訛，一九八○年在金門服役的時候，曾到馬山喊話站去做修繕工程，趁機會用碉堡軍事望遠鏡去看對岸，有位預官排長很熱心地告訴他：「沿海岸有排圓拱的房子，就是廈門大學，現在應該都是軍營了，還有衛兵在站崗。」

另一個同僚所見卻大不同：「全世界的衛兵都一樣，都在打瞌睡！」

現在他知道，廈門大學卻是在廈門島的西南邊，根本不是在正東方的金門島望得到的，由馬山喊話站看到的應該是大嶝或小嶝島，如今從衛星地圖上看，那裡沿海的也沒有圓拱的房子，究竟是被拆掉了，還是他的記憶完全失真？ 算算看，四十年前的他與魯迅在廈門的年代差了五十四年，那時覺得魯迅屬於不可及的歷史，那麼年輕的自己如今也算是歷史人物了吧？

快速道路的分隔島上種了好幾排的椰子樹，顯然是要經營出熱帶風光。他想起在金門服役時，冬天簡直冷到骨子裡去，在紐約住了三十多年之後，現在簡直有些燠熱難耐。冷戰末期金廈之間的一水之隔，像是不可跨越的陰陽兩界，如今大三通小三通已實施多年，未料他又自找了一座奈何橋！

環顧四下，竟有一隻隻白色的大鳥由他頭上飛過，這才發現幾十公尺外有一台除草車轟轟地在剪人行道旁的草地，後面跟著一隻又一隻的鷺鷥，撿食除草車翻出作了土壤中的蟲，附近的同類也都迢迢趕赴而來，後到的幾乎撞上向潮雄的頭，鳥類竟有自己的秩序，全不會爭先恐後，落地以後一排兩隻像排隊一樣邁步啄食，那些鷺鷥也不怕人，和他速度差不多地亦步亦趨，他突然覺得有些荒謬，好像他也在一起找蟲吃，就三步併作兩步趕上除草車，問駕駛哪裡有天橋，那人卻一臉不耐煩全然不理會他。

還好此時一部計程車施施然地開過來，他連忙攔住了。那師傅推託道：「你再走一走就有天橋了，我在找地方打個盹呢。」言語中也沒有堅持拒絕，他硬是擠進車裡半強迫半拜託，果然還是繞了一大圈才到，也沒看到天橋在何方，他連忙丟下一張整鈔衝進大廳去。

五通碼頭可能比威尼斯的國際機場還大，造型屬於女性建築大師札哈哈迪的波浪曲面的山寨版，大廳用的材料和裝修並不便宜，只怕美國的地方機場都比不上，但細節不夠準確細緻，引發他的職業病臧否高下，地板牆面天花的分割線都沒有對齊，天花板上的燈都沒加防眩罩，映在光滑的石材地板上，地上也出現一片燈海，似乎要審問所有的過客。

要出關時，收了他美國護照的官員翻來翻去，竟拿了走了，他一時不知所以。不久一道門打開了叫他進去，他被領到一個小房間，坐下來後門就關了起來，良久沒有人理他，只剩下兩盞日光燈，似乎真的在審問他了，他看看時間，原來打算坐的那班船已經來不及了。

他百無聊賴，桌上有個壓克力架子，裡面插著些旅遊訊息小冊子，其中有一份金門的，他拿起來翻了翻，金門竟然有這麼多古名，浯江、仙洲、滄海……

終於進來了一位女官員說：「你用的是美國護照，你的中文名字怎麼寫？」

「向上的向，海潮的潮，英雄的雄。」

「你的普通話說得很好嘛，在哪裡出生的？」

「台北。」

「中國台北嗎？向先生，你為什麼不用台胞證呢？」

「我在美國住了三十多年，已經入了美國籍，自從父母過世，也很少回台灣，所以沒有辦過台胞證，這次是因為業務從紐約直飛到廈門，我是建築師，是這裡著名的廣廈集團請我來的，辦完事就直接回紐約了。」

對那位女官員似乎只是耳邊風，他連忙拿出自己的名片遞過去，還好他有中英對照的版本：「我是這間歐本海默父子事務所Oppenheimer & Sons的總經理，事務所是一九○○年就成立了，現在已經是第三代了，因為在九十年前就在廈門設計些經典之作，廣廈公司就邀請我們設計他們的寫字樓。」

講到這裡他突然想起，歐本海默二世在一九三○年到廈門，其實和魯迅只差四年，陰錯陽差差一點就可以碰上呢！那位女官員問：「你為什麼要去金門呢？」