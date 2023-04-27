香港「五一」遊行申請告吹，申辦人稱曾收滋擾訊息

（中央社）香港前職工盟成員黃迺元及杜振豪申請五一遊行，昨早（26日）黃一度失蹤，更傳被當局帶走，其後宣布取消遊行。杜振豪今天（27日）表示，近日與黃迺元收到很多滋擾電話及訊息，取消遊行不是自由的決定。

已解散的香港職工盟主席黃迺元及總幹事杜振豪9日以個人名義向香港警方申請舉辦五一遊行，21日下午與警方開會討論申請遊行事宜，會上警方詢問了幾方面問題，包括如何識別遊行參與者、如何避免暴力團伙「騎劫」遊行等，但沒答覆會否批准遊行。

杜振豪26日在為申請遊行而開設的臉書專頁表示，黃迺元26日早上約7時半在住所休息期間「無故失去蹤影」，「親友懷疑，黃被當局要求協助調查甚或拘捕」。

其後杜振豪發帖文表示，26日約11時半黃迺元恢復人身自由，未有被拘捕，「但情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力」，並引述黃表示已剛剛取消遊行申請，但限於香港國安法第63條，無辦法透露詳情。第63條是指辦理國安案件的執法人員及辯護律師等要對案件保密。

綜合《明報》及《香港01》今天報導，杜振豪今早接受電台訪時表示，26日早上約11時半收到黃迺元來電，形容黃說話語調壓抑，「說話有些震」，估計他有些不愉快經歷，作出不由自主的決定，「有時候做人面對的處境，你不能say no。」

被問到是否因受到壓力而取消遊行，杜振豪猜想是，「黃迺元（取消申請）應該不是一個自由的決定」。

杜振豪表示，近日與黃迺元收到很多滋擾電話，包括有人以香港市民名義，着他們不要再搞遊行，「說遊行很高風險、很易被人騎劫。」

對於保安局長鄧炳強昨稱遊行取消原因「要問組織者」，杜振豪回應，相信「社會大眾心中有數」，又強調本來一直都不想自行取消活動。

杜振豪又說，以個人名義申請遊行是為了作出「復常的試探」，今次事件釋出很差的訊息，顯示香港社會未完全復常，估計短中期都難再像以往出現很多遊行示威，「整個環境對遊行集會權利都相當不友善」。

連同前職工盟成員取消遊行的申請，香港兩個月內有3個勞工團體取消遊行。

香港婦女勞工協會原獲港警發出不反對通知書，在3月5日舉行遊行，爭取婦女權益，但遊行前一日協會突然取消遊行。

協會其後表示，支持該會的團體及市民都遭到壓力及警告，令工作感到憤怒及洩氣，對取消遊行感遺憾及無奈。

中國國務院港澳辦主任夏寶龍本月中到香港考察時表示，「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，環保民生等訴求易被騎劫。之後親中團體港九勞工社團聯會自行撤回五一勞動節前的遊行申請。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex