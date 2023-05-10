《如何認識世界與自我》：想了解「桶中之腦」是什麼概念，可以看看《駭客任務》

文：譚家博

身心二元論、唯心論與唯物論

討論：外在世界存在嗎？為什麼？

由古希臘開始，西方哲學家已經追問何為宇宙最基本的元素。他們皆假設宇宙由某單一元素構成，如地、水、火、風等等。這種主張，可以稱之為一元論（Monism）。

然而，一元論的假設在柏拉圖時代已經受到挑戰。柏拉圖將世界一分為二為共相世界與可見世界，言則兩個世界成分各異，不可能由相同元素所組成。視世界由兩個互相獨立構成的元素組成的學說，稱之為二元論（Dualism）。

在近代西方哲學裡，笛卡兒被視為心物二元論的代表人物。正如上一章所言，在《第一哲學沉思》裡，笛卡兒提出「我思故我在」一說，認為思考的自我，即心靈的存在無容置疑。那麼身體的存在呢？在第二章裡，他如此論證：

因為心靈是思考中的自我，所以我無法懷疑我的心靈存在。 因為身體不是思考中的自我，所以我可以懷疑我的身體存在。 故此，我的心靈與我的身體不是同一東西。

當然，從生物學角度來說，我們立即可以質疑命題2：大腦不就是身體的一部分，而且是思考活動進行的場所嗎？怎能說身體是不思考的東西呢？因此，物理主義（physicism）者會否定獨立於身體的心靈存在，認為只有身體，而思考活動也完全受制於生理與心理機制，沒有自由意志。

但笛卡兒的切入點是由身體和心靈的本質定義入手，而不是由醫學或生物學角度切入。受亞里士多德影響，笛卡兒亦接受實體作為獨立自存的事物（例如上帝），而實體之間的區別在乎其本質。由於心靈的本質是思考主體（而思考不占空間），而身體的本質卻是空間延伸（即占有空間），因此心靈與身體本質不同，心靈與身體實為兩個獨立的實體。因此心物二元論亦被稱為實體二元論。

問題在於：如果心靈和身體互相獨立，那麼兩者如何互動？因此笛卡兒馬上面對心身互動的問題，後來亦成為當代分析哲學的難題之一。若然哲學家選擇放棄二元論以避免無法解釋心身互動，回到一元論，只承認一個實體，那就得作出選擇：到底精神還是物質才是唯一實體。

唯心論（Idealism）認為，只有心靈才是唯一的實體。上一章我們學過柏克萊的「存在即被感知」一說；柏克萊否定客觀世界獨立自存，認為存有是依附於人類及上帝的心靈。反之，唯物論（Materialism）主張只有物質才是唯一的實體。馬克思主義（Marxism）正是其中的代表，認定一切皆由社會經濟條件決定。

東亞哲學有唯心和唯物論嗎？

由於政治意識形態問題，部分國家非常喜歡套用唯心論、唯物論和二元論簡單區分中國哲學甚至整個東亞哲學。故然，東亞哲學亦有觸及唯心及唯物的立場，然而我們在區分時應小心留意東亞哲學所關注的內容跟西方哲學的區別。

例如，由於周易主張陰陽（「一陰一陽謂之道」），道家的老子主張無與有生成萬物，所以人們或會斷言周易及道家主張二元論。然而，西方所說的二元論，是指兩個獨立自存、性質相反的實體對立地同時存在，但周易的陰陽或道家的有無卻不是二元對立，而是互相轉化與共存，所以根本不是西方所說的二元論。

又例如，由於佛教否定實體存在，認為一切事物只是感知（六入）所產生的意識（識），故很容易被視之為唯心論。這學說被唯識宗發揚光大。但視佛教為唯心論實為誤判。因為唯心論主張一切皆依附心靈而存在，然而主張「無我」的佛教連心靈也否定之，視之為緣起緣滅的偶然存有。既無心靈，何來唯心？「唯識」既非唯物，亦非唯心，更非二元，根本無法用西方哲學的框架簡單分類。

故然，東西比較哲學是當代東亞哲學研究的大勢所趨，可是無論你是哲學業餘愛好者，還是被迫讀中學倫理科或是大學哲學通識科的本科生，或是被迫讀哲學概論的神學生或修生，還是主修或副修哲學的本科生或研究生，甚至已是講師、教授或研究員等，在借用西方的概念去解釋東方的概念，或是引用東方的概念解釋西方的概念時，也要小心謹慎，留意雙方的處境差異以及哲學關懷的差異，不要隨便把一些黨八股套用在對方的理論上，就以為自己成功比較了兩套不同的哲學。

懷疑主義

討論：你肯定外在世界存在嗎？為什麼？

之前我們學習過莊周夢蝶及笛卡兒懷疑論，質疑我們是否身處夢境之中，也就是質疑客觀世界是否真實存在，還是只是南柯一夢，甚至是幻影，是騙局。然而，莊子對此知識論問題漠不關心，沒有深究；笛卡兒則透過證明善良的上帝存在，證明上帝不是個欺騙人類的「天才惡魔」，而證明了客觀世界存在。在經驗主義，柏克萊亦是利用上帝的心靈保證客觀世界持續存在。但如果上帝不存在呢？

在當代分析哲學，有桶中之腦（brain in a vat）的思想實驗，去質疑外在世界的存在。假設有個邪惡的科學家、AI機械人、外星人或其他人，把一個人的大腦放入營養液維持其生命，並用超級電腦通過神經末梢向大腦傳達各樣神經訊息，令大腦擁有相同的感知經驗。在這情況下，大腦能夠知道自己所感知的「真實世界」其實只是模擬實境？

經典電影《駭客任務》正是以桶中之腦為題創作的電影。在電影中，男主角上班時是個網路工程師，下班後卻是個代號為里奧（Leo）的駭客。里奧對世界產生懷疑，在女主角，另一駭客珍妮蒂（Trinity）的引導下，找到駭客摩菲士（Morpheus），摩菲士便告訴他真相：里奧所生活的世界只是電腦母體（Matrix）建構出來的虛擬世界。人工智能電腦控制世界後，把人類當成生物電池，囚禁在營養液裡發電，並以連接器欺騙人類大腦，使視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺及思想感知彷如真實一樣傳送至大腦。