《如何認識世界與自我》：想了解「桶中之腦」是什麼概念，可以看看《駭客任務》

我們想讓你知道的是
在當代分析哲學，有「桶中之腦」的思想實驗，去質疑外在世界的存在。假設有個邪惡的科學家、AI機械人、外星人或其他人，把一個人的大腦放入營養液維持其生命，並用超級電腦通過神經末梢向大腦傳達各樣神經訊息，令大腦擁有相同的感知經驗。在這情況下，大腦能夠知道自己所感知的「真實世界」其實只是模擬實境？
文：譚家博
身心二元論、唯心論與唯物論
- 討論：外在世界存在嗎？為什麼？
由古希臘開始，西方哲學家已經追問何為宇宙最基本的元素。他們皆假設宇宙由某單一元素構成，如地、水、火、風等等。這種主張，可以稱之為一元論（Monism）。
然而，一元論的假設在柏拉圖時代已經受到挑戰。柏拉圖將世界一分為二為共相世界與可見世界，言則兩個世界成分各異，不可能由相同元素所組成。視世界由兩個互相獨立構成的元素組成的學說，稱之為二元論（Dualism）。
在近代西方哲學裡，笛卡兒被視為心物二元論的代表人物。正如上一章所言，在《第一哲學沉思》裡，笛卡兒提出「我思故我在」一說，認為思考的自我，即心靈的存在無容置疑。那麼身體的存在呢？在第二章裡，他如此論證：
- 因為心靈是思考中的自我，所以我無法懷疑我的心靈存在。
- 因為身體不是思考中的自我，所以我可以懷疑我的身體存在。
- 故此，我的心靈與我的身體不是同一東西。
當然，從生物學角度來說，我們立即可以質疑命題2：大腦不就是身體的一部分，而且是思考活動進行的場所嗎？怎能說身體是不思考的東西呢？因此，物理主義（physicism）者會否定獨立於身體的心靈存在，認為只有身體，而思考活動也完全受制於生理與心理機制，沒有自由意志。
但笛卡兒的切入點是由身體和心靈的本質定義入手，而不是由醫學或生物學角度切入。受亞里士多德影響，笛卡兒亦接受實體作為獨立自存的事物（例如上帝），而實體之間的區別在乎其本質。由於心靈的本質是思考主體（而思考不占空間），而身體的本質卻是空間延伸（即占有空間），因此心靈與身體本質不同，心靈與身體實為兩個獨立的實體。因此心物二元論亦被稱為實體二元論。
問題在於：如果心靈和身體互相獨立，那麼兩者如何互動？因此笛卡兒馬上面對心身互動的問題，後來亦成為當代分析哲學的難題之一。若然哲學家選擇放棄二元論以避免無法解釋心身互動，回到一元論，只承認一個實體，那就得作出選擇：到底精神還是物質才是唯一實體。
唯心論（Idealism）認為，只有心靈才是唯一的實體。上一章我們學過柏克萊的「存在即被感知」一說；柏克萊否定客觀世界獨立自存，認為存有是依附於人類及上帝的心靈。反之，唯物論（Materialism）主張只有物質才是唯一的實體。馬克思主義（Marxism）正是其中的代表，認定一切皆由社會經濟條件決定。
東亞哲學有唯心和唯物論嗎？
由於政治意識形態問題，部分國家非常喜歡套用唯心論、唯物論和二元論簡單區分中國哲學甚至整個東亞哲學。故然，東亞哲學亦有觸及唯心及唯物的立場，然而我們在區分時應小心留意東亞哲學所關注的內容跟西方哲學的區別。
例如，由於周易主張陰陽（「一陰一陽謂之道」），道家的老子主張無與有生成萬物，所以人們或會斷言周易及道家主張二元論。然而，西方所說的二元論，是指兩個獨立自存、性質相反的實體對立地同時存在，但周易的陰陽或道家的有無卻不是二元對立，而是互相轉化與共存，所以根本不是西方所說的二元論。
又例如，由於佛教否定實體存在，認為一切事物只是感知（六入）所產生的意識（識），故很容易被視之為唯心論。這學說被唯識宗發揚光大。但視佛教為唯心論實為誤判。因為唯心論主張一切皆依附心靈而存在，然而主張「無我」的佛教連心靈也否定之，視之為緣起緣滅的偶然存有。既無心靈，何來唯心？「唯識」既非唯物，亦非唯心，更非二元，根本無法用西方哲學的框架簡單分類。
故然，東西比較哲學是當代東亞哲學研究的大勢所趨，可是無論你是哲學業餘愛好者，還是被迫讀中學倫理科或是大學哲學通識科的本科生，或是被迫讀哲學概論的神學生或修生，還是主修或副修哲學的本科生或研究生，甚至已是講師、教授或研究員等，在借用西方的概念去解釋東方的概念，或是引用東方的概念解釋西方的概念時，也要小心謹慎，留意雙方的處境差異以及哲學關懷的差異，不要隨便把一些黨八股套用在對方的理論上，就以為自己成功比較了兩套不同的哲學。
懷疑主義
- 討論：你肯定外在世界存在嗎？為什麼？
之前我們學習過莊周夢蝶及笛卡兒懷疑論，質疑我們是否身處夢境之中，也就是質疑客觀世界是否真實存在，還是只是南柯一夢，甚至是幻影，是騙局。然而，莊子對此知識論問題漠不關心，沒有深究；笛卡兒則透過證明善良的上帝存在，證明上帝不是個欺騙人類的「天才惡魔」，而證明了客觀世界存在。在經驗主義，柏克萊亦是利用上帝的心靈保證客觀世界持續存在。但如果上帝不存在呢？
在當代分析哲學，有桶中之腦（brain in a vat）的思想實驗，去質疑外在世界的存在。假設有個邪惡的科學家、AI機械人、外星人或其他人，把一個人的大腦放入營養液維持其生命，並用超級電腦通過神經末梢向大腦傳達各樣神經訊息，令大腦擁有相同的感知經驗。在這情況下，大腦能夠知道自己所感知的「真實世界」其實只是模擬實境？
經典電影《駭客任務》正是以桶中之腦為題創作的電影。在電影中，男主角上班時是個網路工程師，下班後卻是個代號為里奧（Leo）的駭客。里奧對世界產生懷疑，在女主角，另一駭客珍妮蒂（Trinity）的引導下，找到駭客摩菲士（Morpheus），摩菲士便告訴他真相：里奧所生活的世界只是電腦母體（Matrix）建構出來的虛擬世界。人工智能電腦控制世界後，把人類當成生物電池，囚禁在營養液裡發電，並以連接器欺騙人類大腦，使視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺及思想感知彷如真實一樣傳送至大腦。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。