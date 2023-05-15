2023/05/15,
生活

《塔羅教典》：塔羅做為占卜諮商工具，不必然與魔法和神祕學掛勾

《塔羅教典》：塔羅做為占卜諮商工具，不必然與魔法和神祕學掛勾
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

要說明的是，塔羅做為一個占卜諮商的工具，它不必然需要跟魔法和神祕學掛勾，你不需要祈禱或做結界、魔法陣就能使用塔羅，對我來說，塔羅更多的是自我對話的工具，幫助我在決策時更有參考基點，以獲得最佳答案的過程。

文：子玄

塔羅的功能與效用

一、問事功能：當占卜者對未來尚未發生的事情有所疑慮，則可以透過占卜來判定可能的吉凶，提早做出因應對策。比如，同一個季度，只能花費時間在一個客戶上，如果同時有三個客戶的提案，藉由占卜可能可以拿到最有利於工作的提案，減少浪費時間或試誤的可能性。

二、心理分析：占卜對於當事人來說，有如一次心理對談，牌卡出現的哲學觀會和問卜者之間產生一種討論式的互動，我們可以藉由牌來更了解我們自己。比如，當你問一段戀情，理當出現代表感情的聖杯牌，卻一直出現代表財富的錢幣牌，象徵當事人對這段關係的定義更多是物質的或世俗的。在此沒有批判，只是說明情況，讓當事人對在進行中的事有自我價值觀的思考與理解。

三、靈修功能：塔羅的每一張圖有其色彩和圖案，有一些靈修和神祕學者，可以藉由觀看牌或冥想牌，進入牌的意象中，藉此得到作者想要說明和提供的哲學。東方古代也有觀畫冥想的修練法，西方則是用塔羅牌，提升自己的意識層次。

四、遊戲功能：塔羅的結構其實與撲克類似，塔羅中的56張小阿爾克納牌拿掉4張騎士，正好可以跟52張撲克相對應，兩種之間明顯有著傳承關係，但誰發明的更早，目前沒有確切的文獻支持，一般來說，撲克流行的比較早，也可能是塔羅的創作者們延伸了撲克的結構發明了塔羅。而既然撲克主要做為遊戲使用，那麼塔羅也有此功能，近代也有台灣人發明塔羅桌遊。而西方也有發明類似於用塔羅說故事的遊戲，如愚人之旅。

五、觀賞收藏：以目前世界各國發行的塔羅種類的量，少說有千種，雖然以教學神祕學和傳播密教文化為目標的，仍以金色曙光協會（Golden Dawn）傳承的萊德偉特牌（Rider Waite）和克勞力托特牌（Tarot）兩副為主，但其他如貓咪塔羅、魔戒塔羅、史奴比塔羅等，雖並不強調占卜功能，但仍有許多人願意收集各式各樣的塔羅，擺起陣來琳瑯滿目。

最後，要說明的是，塔羅做為一個占卜諮商的工具，它不必然需要跟魔法和神祕學掛勾，你不需要祈禱或做結界、魔法陣就能使用塔羅，對我來說，塔羅更多的是自我對話的工具，幫助我在決策時更有參考基點，以獲得最佳答案的過程。

相關書摘 ▶《塔羅教典》：「潛意識」幫助我們預測未來，但塔羅牌為什麼會準？

書籍介紹

本文摘錄自《塔羅教典：逐張解密，分項解答，按圖索驥學會塔羅牌》，時報文化出版

作者：子玄

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塔羅教典(立封)
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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