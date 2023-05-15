《塔羅教典》：塔羅做為占卜諮商工具，不必然與魔法和神祕學掛勾
我們想讓你知道的是
要說明的是，塔羅做為一個占卜諮商的工具，它不必然需要跟魔法和神祕學掛勾，你不需要祈禱或做結界、魔法陣就能使用塔羅，對我來說，塔羅更多的是自我對話的工具，幫助我在決策時更有參考基點，以獲得最佳答案的過程。
文：子玄
塔羅的功能與效用
一、問事功能：當占卜者對未來尚未發生的事情有所疑慮，則可以透過占卜來判定可能的吉凶，提早做出因應對策。比如，同一個季度，只能花費時間在一個客戶上，如果同時有三個客戶的提案，藉由占卜可能可以拿到最有利於工作的提案，減少浪費時間或試誤的可能性。
二、心理分析：占卜對於當事人來說，有如一次心理對談，牌卡出現的哲學觀會和問卜者之間產生一種討論式的互動，我們可以藉由牌來更了解我們自己。比如，當你問一段戀情，理當出現代表感情的聖杯牌，卻一直出現代表財富的錢幣牌，象徵當事人對這段關係的定義更多是物質的或世俗的。在此沒有批判，只是說明情況，讓當事人對在進行中的事有自我價值觀的思考與理解。
三、靈修功能：塔羅的每一張圖有其色彩和圖案，有一些靈修和神祕學者，可以藉由觀看牌或冥想牌，進入牌的意象中，藉此得到作者想要說明和提供的哲學。東方古代也有觀畫冥想的修練法，西方則是用塔羅牌，提升自己的意識層次。
四、遊戲功能：塔羅的結構其實與撲克類似，塔羅中的56張小阿爾克納牌拿掉4張騎士，正好可以跟52張撲克相對應，兩種之間明顯有著傳承關係，但誰發明的更早，目前沒有確切的文獻支持，一般來說，撲克流行的比較早，也可能是塔羅的創作者們延伸了撲克的結構發明了塔羅。而既然撲克主要做為遊戲使用，那麼塔羅也有此功能，近代也有台灣人發明塔羅桌遊。而西方也有發明類似於用塔羅說故事的遊戲，如愚人之旅。
五、觀賞收藏：以目前世界各國發行的塔羅種類的量，少說有千種，雖然以教學神祕學和傳播密教文化為目標的，仍以金色曙光協會（Golden Dawn）傳承的萊德偉特牌（Rider Waite）和克勞力托特牌（Tarot）兩副為主，但其他如貓咪塔羅、魔戒塔羅、史奴比塔羅等，雖並不強調占卜功能，但仍有許多人願意收集各式各樣的塔羅，擺起陣來琳瑯滿目。
最後，要說明的是，塔羅做為一個占卜諮商的工具，它不必然需要跟魔法和神祕學掛勾，你不需要祈禱或做結界、魔法陣就能使用塔羅，對我來說，塔羅更多的是自我對話的工具，幫助我在決策時更有參考基點，以獲得最佳答案的過程。
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書籍介紹
本文摘錄自《塔羅教典：逐張解密，分項解答，按圖索驥學會塔羅牌》，時報文化出版
作者：子玄
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塔羅牌擁有不可思議的力量，遠超乎我們的想像。
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剛接觸塔羅牌的初學者往往迷失在包羅萬象的牌義中，不知如何應用。本書的目的是讓塔羅初學者有一本內容豐富又可記錄自己的塔羅占卜經驗。
就學習來說，塔羅占卜法運用不難，初學者上手容易，多數人在短時間之內即能達到一定的準確度。它不必然需要跟魔法和神祕學掛勾，你不需要祈禱或做結界、魔法陣就能使用塔羅，塔羅更多的是自我對話的工具，幫助我們在決策時更有參考基點，以獲得最佳答案的過程。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。