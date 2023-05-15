《塔羅教典》：塔羅做為占卜諮商工具，不必然與魔法和神祕學掛勾

文：子玄

塔羅的功能與效用

一、問事功能：當占卜者對未來尚未發生的事情有所疑慮，則可以透過占卜來判定可能的吉凶，提早做出因應對策。比如，同一個季度，只能花費時間在一個客戶上，如果同時有三個客戶的提案，藉由占卜可能可以拿到最有利於工作的提案，減少浪費時間或試誤的可能性。

二、心理分析：占卜對於當事人來說，有如一次心理對談，牌卡出現的哲學觀會和問卜者之間產生一種討論式的互動，我們可以藉由牌來更了解我們自己。比如，當你問一段戀情，理當出現代表感情的聖杯牌，卻一直出現代表財富的錢幣牌，象徵當事人對這段關係的定義更多是物質的或世俗的。在此沒有批判，只是說明情況，讓當事人對在進行中的事有自我價值觀的思考與理解。

三、靈修功能：塔羅的每一張圖有其色彩和圖案，有一些靈修和神祕學者，可以藉由觀看牌或冥想牌，進入牌的意象中，藉此得到作者想要說明和提供的哲學。東方古代也有觀畫冥想的修練法，西方則是用塔羅牌，提升自己的意識層次。

四、遊戲功能：塔羅的結構其實與撲克類似，塔羅中的56張小阿爾克納牌拿掉4張騎士，正好可以跟52張撲克相對應，兩種之間明顯有著傳承關係，但誰發明的更早，目前沒有確切的文獻支持，一般來說，撲克流行的比較早，也可能是塔羅的創作者們延伸了撲克的結構發明了塔羅。而既然撲克主要做為遊戲使用，那麼塔羅也有此功能，近代也有台灣人發明塔羅桌遊。而西方也有發明類似於用塔羅說故事的遊戲，如愚人之旅。

五、觀賞收藏：以目前世界各國發行的塔羅種類的量，少說有千種，雖然以教學神祕學和傳播密教文化為目標的，仍以金色曙光協會（Golden Dawn）傳承的萊德偉特牌（Rider Waite）和克勞力托特牌（Tarot）兩副為主，但其他如貓咪塔羅、魔戒塔羅、史奴比塔羅等，雖並不強調占卜功能，但仍有許多人願意收集各式各樣的塔羅，擺起陣來琳瑯滿目。

最後，要說明的是，塔羅做為一個占卜諮商的工具，它不必然需要跟魔法和神祕學掛勾，你不需要祈禱或做結界、魔法陣就能使用塔羅，對我來說，塔羅更多的是自我對話的工具，幫助我在決策時更有參考基點，以獲得最佳答案的過程。

相關書摘 ▶《塔羅教典》：「潛意識」幫助我們預測未來，但塔羅牌為什麼會準？

書籍介紹

本文摘錄自《塔羅教典：逐張解密，分項解答，按圖索驥學會塔羅牌》，時報文化出版

作者：子玄

探索心靈世界，感應未來人生！

專為塔羅魔法師初學者所設計，最棒的入門圖解書！

塔羅牌擁有不可思議的力量，遠超乎我們的想像。

會在我們最需要的時候，傳遞最重要的訊息給我們。

剛接觸塔羅牌的初學者往往迷失在包羅萬象的牌義中，不知如何應用。本書的目的是讓塔羅初學者有一本內容豐富又可記錄自己的塔羅占卜經驗。

就學習來說，塔羅占卜法運用不難，初學者上手容易，多數人在短時間之內即能達到一定的準確度。它不必然需要跟魔法和神祕學掛勾，你不需要祈禱或做結界、魔法陣就能使用塔羅，塔羅更多的是自我對話的工具，幫助我們在決策時更有參考基點，以獲得最佳答案的過程。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航