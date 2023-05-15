《塔羅教典》：「潛意識」幫助我們預測未來，但塔羅牌為什麼會準？

文：子玄

塔羅的運作原理

這將是本書最重要並最有價值的章節，請讀者細細研讀。

塔羅牌為什麼會準？

首先，需要確認我們的潛意識中擁有預知功能，一般人所謂的靈感和巧合就不說了。從催眠研究和阿卡西紀錄研究中，我們的確對未來具有影像能力，也有許多人有做過預知夢，在子玄教學的統計上，做個預知夢的同學大概占了十分之一強，而且這個預知夢不是夢到棺材等於升官發財這類的折射的夢，而是你夢的事情實際的發生在未來的生活中，讓你在發生的時候產生了「既視感」的神奇現象。

而這種預測的能力，每個人都擁有，極少數的人擁有主動使用的視覺能力或靈感能力，其他人則需要工具才能顯示出來，這不管在東西文化中，人們都極想要擁有這個能力，因此東方發明了卜卦，西方發明了塔羅，長遠的運用說明了占卜的準確性，因為不準的工具畢竟是會被淘汰的，塔羅發展歷史幾百年確定是有的，易經卜卦更是兩、三千年的歷史。

現在，我們知道潛意識中本具備預測未來的功能，但是如何預測的呢？首先，潛意識有許多的功能，跟預測有關的有幾項：

一、記憶功能：潛意識中記錄了所有你做過的每一件事，分門別類的儲存著，有些心理學家認為紀錄鉅細靡遺到胎內都擁有記憶。

二、自動化功能：潛意識會把生活中的一切自動化處理，這是為了降低繁瑣的思考耗能，比如你一旦學會了打字，你就不需要每次看著鍵盤才能執行手部的動作了。

三、統計分析功能：潛意識記錄人類的微表情反應，有時候表意識沒有發現的表情動作，潛意識在日積月累的生活中是知道的，所以我們會自然喜歡某個朋友，可能是因為潛意識看到對方瞳孔放大，但你的表意識可能不知道這個心情的由來。

四、慣性反應功能：當我們被打的時候會很自然的逃跑，不會去碰觸電器，或看到喜歡的人會臉紅，都是潛意識的慣性的自我防衛機制。

以上，「潛意識」的功能幫助我們預測未來，比如，當小明問：「我跟小美有沒有交往的可能？」潛意識便開始分析，小明和小美接觸和相處的時候，小美的反應是喜歡和討厭，也分析著小明每次追求女孩子的慣性，並且對下一次的見面做出推測，像一臺電腦一樣密集的計算之後，推算出能交往或不能交往的答案。這裡面的答案，是經由小明十幾年的記憶統計，在不改變自我性格和慣性的情況下，基本不會改變，因此，準確性極高。

由小明和小美的例子，我們可以知道，兩人必須見過面或相處過，小明才有足夠的小美行為資料可以提供潛意識分析，一般心理學家認為，此種潛意識統計分析，大約只要40秒到5分鐘的時間便完成了，依據不同人的人際豐富度而有差別。因此，在一次的約會之後的占卜，準確性基本極高。所以，我們需要建立一個重要的概念，你問的問題最好你的潛意識擁有相對足夠的資料。

那麼，很多人會問廣泛的問題，比如：「我明年能不能交男朋友？」這個問題也是有準確度的。這需要往深一層的集體潛意識說明。

「集體潛意識」擁有我們人類甚至地球、宇宙的所有意識資料的總和，你能到達集體潛意識的深度，跟你個人的修練和修行有關。對一般人來說，我們無法問集體潛意識的問題，比如地震、颱風、樂透彩，甚至足球比賽哪一隊會贏，這是因為我們不具備清醒的進入集體潛意識的能力。

進去集體潛意識的關鍵，是要有接近無心的道心，而既然無心的人，就不會問集體的問題，因此，問者有心不會準，準者無心不會問，這也就是為何從古至今沒有占卜師預測準了每年有幾次颱風或地震而出名，因為這不是我們擁有的能力。但，偶爾會有人耳鳴有地震、夢到颱風或災難，那為什麼會準呢？這是因為做夢是無心的，但是做夢卻是不可操控的，你這次夢得準，不代表下次還夢得到。

占卜是無法問集體問題的，只能問自己的問題。但依據你的需要，集體潛意識可以提供你答案，比如我有一個學生問：「三個月之後要綠島旅遊情況如何？」當時抽到了寶劍3，一張背景下雨的牌，當時我們並不知道發生了什麼事情，只知道應該是去不成，結果出發的前兩天，颱風警報，他們只好被迫取消行程。

在這個案例中，牌諭示了颱風，但我們不是直接問會不會有颱風，而是問我們自己的問題，集體潛意識因為你的需求提供你答案，你並無心得到颱風的消息，但是卻可以得到無心的答案，這是集體潛意識運作的方式。

相關書摘 ▶《塔羅教典》：塔羅做為占卜諮商工具，不必然與魔法和神祕學掛勾

書籍介紹

本文摘錄自《塔羅教典：逐張解密，分項解答，按圖索驥學會塔羅牌》，時報文化出版

作者：子玄

探索心靈世界，感應未來人生！

專為塔羅魔法師初學者所設計，最棒的入門圖解書！

塔羅牌擁有不可思議的力量，遠超乎我們的想像。

會在我們最需要的時候，傳遞最重要的訊息給我們。

剛接觸塔羅牌的初學者往往迷失在包羅萬象的牌義中，不知如何應用。本書的目的是讓塔羅初學者有一本內容豐富又可記錄自己的塔羅占卜經驗。

就學習來說，塔羅占卜法運用不難，初學者上手容易，多數人在短時間之內即能達到一定的準確度。它不必然需要跟魔法和神祕學掛勾，你不需要祈禱或做結界、魔法陣就能使用塔羅，塔羅更多的是自我對話的工具，幫助我們在決策時更有參考基點，以獲得最佳答案的過程。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航