【圖表】安樂死合法國家有哪些？安樂死跟醫生輔助自殺有什麼不同？
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隨著高齡化社會來臨，近年有越來越多國家重視生命自主權，重啟安樂死議題討論，例如西班牙、紐西蘭陸續於2021通過安樂死合法化，讓全球安樂死合法化國家增長至7個。另外，由醫生輔助病患結束生命的選項也廣泛受到討論。台灣目前尚無共識的原因是什麼？現有法制可以如何保障病患臨終的權益呢？讓我們一起來了解。
台灣國寶級雕刻大師朱銘4月22日晚間在住家輕生身亡，享壽85歲，警方根據現場及遺書研判可能是因為久病厭世，最後選擇尋短。一代大師的殞落，也讓生命自主權及安樂死議題再引起討論。
根據世界醫學會（World Medical Association）的定義，安樂死（Voluntary Euthanasia）是醫生透過藥物或器材，在病患自願請求下，由醫生進行干預並結束其生命。另一種時常會混淆的是醫生輔助自殺（Physician-assisted Suicide），是病患仍有決策能力時自願請求下，醫生根據病患要求開立或提供藥物，由病患自己結束生命。兩者最主要的差異為結束病患生命的行為是由醫生執行（安樂死），或是由病患自己執行（輔助自殺）。
根據ProCon.org及維基百科資料，2023年最新數據顯示，全球目前有7個國家通過安樂死合法化，荷蘭、比利時、盧森堡、哥倫比亞在2015年以前陸續通過法案，而加拿大、西班牙及紐西蘭則是在近年陸續通過。另外，澳洲有多數省份已經通過安樂死相關法制，陸續於2023年起開始實施。
瑞士、奧地利及美國部分區域則可以有條件的由醫生輔助自殺。需要釐清的是，瑞士雖然是許多報章媒體時常提及的安樂死地點，但實際上瑞士法制僅可以讓醫生合法輔助自殺，醫生主動干預病患生命的安樂死在當地並不合法。
除此之外，德國2020年最高法院解禁商業性安樂死行為、義大利2022年國會議員投票贊成應立法允許病患有自願協助死亡的權利。
正面臨高齡化社會的台灣，雖然有不少安樂死相關討論，但目前並無任何一條法律允許醫生可以經病患要求主動干預或提供藥物結束其生命。
《公視新聞網》報導，國民黨立委溫玉霞表示台灣近年有近百件長照悲歌，要求衛福部重新考慮讓安樂死合法化。衛福部長薛瑞元回應，安樂死的最後執行工作會落在醫師身上，若由政府來啟動相關討論，可能會引起學界衝突，社會也尚未達成共識。
與生命自主權最相關的法條分別是2019年上路的《病人自主權利法》及2000年《安寧緩和醫療條例》，根據台北市立聯合醫院說明，前者可以讓病患簽署預立醫療決定書，來保障自己在未來符合末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智以及多種罕病等臨床條件時，可以選擇拒絕維持生命治療、人工營養或流體餵養；後者則是僅有末期病人適用，可簽署意願書放棄急救，決定不施行心肺復甦術或維生醫療。
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核稿編輯：林奕甫
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/