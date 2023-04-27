2023/04/27,
政治

柯文哲21天訪美行落幕，強調台灣應該扮演美中溝通的橋樑，而不是棋子

柯文哲21天訪美行落幕，強調台灣應該扮演美中溝通的橋樑，而不是棋子
柯文哲結束長達21日的訪美行，於候機室發表感言。｜Photo Credit: 柯文哲臉書 

我們想讓你知道的是

柯文哲長達21日的訪美行即將落幕，這趟他走訪了紐約、波士頓、華盛頓與休士頓4座城市，會晤美方政要也與僑民見面。他認為重啟與中國的對話對台海安全來說至關重要，且認為台灣不是美中角力的棋子，而是溝通的橋樑。並一再呼籲美國幫助台灣加入區域經濟組織。柯文哲表示，如果他當總統，台灣不但能和美國維持良好關係，跟中國的關係也可以改善。

台灣民眾黨主席柯文哲為備戰2024總統大選啟程的「自由台灣，對話之旅」訪美行即將結束，柯文哲在訪美的21天內一共造訪了紐約、波士頓、華盛頓與休士頓4座城市，不僅與留美僑民見面，也會晤了多位美方行政部會高階官員。

最沒有包袱的總統候選人

柯文哲在4月13日與「大紐約區柯P之友聯誼會」的僑民見面時，提到了他之所以想要選總統，是因為他最沒有包袱。

柯文哲舉蔡英文總統專機的私菸案為例，說明這就是台灣政治敗壞的冰山一角，而他自己在當台北市長的8年任內，市政公開透明，他還強調：「總統最重要的功能就是他自己做得正，底下就不會亂來。」且如果他當總統，台灣不但能和美國維持良好關係，跟中國的關係也可以改善。

面對台灣高房價的問題，柯文哲於僑民見面會上也提出了他的見解。柯文哲認為要處理高房價就需要蓋社會住宅，且要蓋到5％才能對價格產生破壞。但社會住宅從規劃到進場，最快也要4年，而光是要完成台北市的社會住宅興建就需要20年。柯文哲表示，過去沒有一個政府願意花20年來做長期規劃，讓社會住宅議題淪為政黨騙選票的工具。

而13日柯文哲也特地在新任AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）啟程前往台灣前，前往拜會，希望藉由這次會面，讓她更深入了解台灣及台灣所面臨的困境。柯文哲還向羅森柏格建議，美國應積極協助台灣加入區域經濟組織，才能避免台灣經濟往中國傾斜。

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Photo Credit: 柯文哲臉書

柯文哲拜會新任AIT主席羅森柏格。

柯文哲來到他的訪美行第二站波士頓時，則談到了他對健保的看法。

柯文哲認為台灣的健保制度是穩定社會的關鍵力量，不只讓台灣有非常龐大的資料庫，還讓經濟相對弱勢的民眾也能享有醫療資源。但柯文哲也提到，台灣的稅率只有10幾個百分點，卻在實施北歐國家40%的社會福利，等於是「用社會保險的錢，做社會福利的事」，而他認為這就是健保現行制度的弊病所在。

民主自由不代表必需與中國交惡

柯文哲接下來拜訪了華盛頓特區，並在4月20至21日兩天，與白宮及國防部等部會高層進行會談，探討台海局勢。柯文哲表示民眾黨始終堅持「台灣自主，兩岸和平」的原則，雖然台灣與美國都站在民主自由的同一陣線，但柯文哲認為這並不代表台灣必需與中國交惡，與中國互相認識、進行善意的對話交流，才能避免台海因為誤解爆發衝突，變成媒體所稱的「地球最危險之地」。

柯文哲在華盛頓特區的最後兩日，也與前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面。蓬佩奧向柯文哲談到，2023年全球經濟增長率可能放緩至2.7%甚至更低，且通貨膨漲還在上升當中，因此柯文哲也把握機會再次遊說，希望美國幫助台灣加入區域經濟組織，才能厚植台灣國力、提升防衛能力。

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Photo Credit: 柯文哲臉書

柯文哲與前美國國務卿蓬佩奧。

4月25日柯文哲動身前往德州首都奧斯汀，會晤了共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott），眾議員卡特（John Carter）、克勞德（Michael Cloud），以及德州州議會任期最長的州參議員惠特曼（John Whitmire）。而惠特曼主動向柯文哲提到，最近有德州議員提案要禁止中國籍人士在德州購買土地，但惠特曼認為休士頓是一座族裔匯聚、蘊含多元文化的城市，這樣的做法無助於族群融合，因此他不認同。而柯文哲表示多元開放的社會也是他的政治理念，因此他與惠特曼理念一致。

小黨突圍、眾志成城

柯文哲在最後登機前感性的表示，民眾黨的資源雖然有限，卻眾志成城。這趟交流不但讓台灣的盟友了解台灣，也能讓人從世界的角度，回看台灣的角色。柯文哲也再次呼籲美方除了給予台灣軍事支持，也必須加速協助台灣加入區域經濟組織，並強調台灣應該要扮演美中之間溝通的橋樑，而不是棋子。

柯文哲回顧訪美的21天，除在華盛頓特區拜會美方各行政部會以外，也透過智庫對談、美台商會座談、美國本地媒體專訪、校園演講等多方管道，傳達台灣第三勢力的聲音，更把握機會到全球頂尖的電子、生技、醫療產業實地參訪。官方交流之外，柯文哲也在喬治華盛頓大學和約翰霍普金斯大學進行了兩場演講，近距離傾聽海外華人學生們的聲音。

總結此行，柯文哲認為他的訪美之旅成果豐碩，遠遠超出預期。

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核稿編輯：翁世航


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