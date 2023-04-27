柯文哲21天訪美行落幕，強調台灣應該扮演美中溝通的橋樑，而不是棋子

我們想讓你知道的是
柯文哲長達21日的訪美行即將落幕，這趟他走訪了紐約、波士頓、華盛頓與休士頓4座城市，會晤美方政要也與僑民見面。他認為重啟與中國的對話對台海安全來說至關重要，且認為台灣不是美中角力的棋子，而是溝通的橋樑。並一再呼籲美國幫助台灣加入區域經濟組織。柯文哲表示，如果他當總統，台灣不但能和美國維持良好關係，跟中國的關係也可以改善。
台灣民眾黨主席柯文哲為備戰2024總統大選啟程的「自由台灣，對話之旅」訪美行即將結束，柯文哲在訪美的21天內一共造訪了紐約、波士頓、華盛頓與休士頓4座城市，不僅與留美僑民見面，也會晤了多位美方行政部會高階官員。
最沒有包袱的總統候選人
柯文哲在4月13日與「大紐約區柯P之友聯誼會」的僑民見面時，提到了他之所以想要選總統，是因為他最沒有包袱。
柯文哲舉蔡英文總統專機的私菸案為例，說明這就是台灣政治敗壞的冰山一角，而他自己在當台北市長的8年任內，市政公開透明，他還強調：「總統最重要的功能就是他自己做得正，底下就不會亂來。」且如果他當總統，台灣不但能和美國維持良好關係，跟中國的關係也可以改善。
面對台灣高房價的問題，柯文哲於僑民見面會上也提出了他的見解。柯文哲認為要處理高房價就需要蓋社會住宅，且要蓋到5％才能對價格產生破壞。但社會住宅從規劃到進場，最快也要4年，而光是要完成台北市的社會住宅興建就需要20年。柯文哲表示，過去沒有一個政府願意花20年來做長期規劃，讓社會住宅議題淪為政黨騙選票的工具。
而13日柯文哲也特地在新任AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）啟程前往台灣前，前往拜會，希望藉由這次會面，讓她更深入了解台灣及台灣所面臨的困境。柯文哲還向羅森柏格建議，美國應積極協助台灣加入區域經濟組織，才能避免台灣經濟往中國傾斜。
柯文哲來到他的訪美行第二站波士頓時，則談到了他對健保的看法。
柯文哲認為台灣的健保制度是穩定社會的關鍵力量，不只讓台灣有非常龐大的資料庫，還讓經濟相對弱勢的民眾也能享有醫療資源。但柯文哲也提到，台灣的稅率只有10幾個百分點，卻在實施北歐國家40%的社會福利，等於是「用社會保險的錢，做社會福利的事」，而他認為這就是健保現行制度的弊病所在。
民主自由不代表必需與中國交惡
柯文哲接下來拜訪了華盛頓特區，並在4月20至21日兩天，與白宮及國防部等部會高層進行會談，探討台海局勢。柯文哲表示民眾黨始終堅持「台灣自主，兩岸和平」的原則，雖然台灣與美國都站在民主自由的同一陣線，但柯文哲認為這並不代表台灣必需與中國交惡，與中國互相認識、進行善意的對話交流，才能避免台海因為誤解爆發衝突，變成媒體所稱的「地球最危險之地」。
柯文哲在華盛頓特區的最後兩日，也與前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面。蓬佩奧向柯文哲談到，2023年全球經濟增長率可能放緩至2.7%甚至更低，且通貨膨漲還在上升當中，因此柯文哲也把握機會再次遊說，希望美國幫助台灣加入區域經濟組織，才能厚植台灣國力、提升防衛能力。
4月25日柯文哲動身前往德州首都奧斯汀，會晤了共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott），眾議員卡特（John Carter）、克勞德（Michael Cloud），以及德州州議會任期最長的州參議員惠特曼（John Whitmire）。而惠特曼主動向柯文哲提到，最近有德州議員提案要禁止中國籍人士在德州購買土地，但惠特曼認為休士頓是一座族裔匯聚、蘊含多元文化的城市，這樣的做法無助於族群融合，因此他不認同。而柯文哲表示多元開放的社會也是他的政治理念，因此他與惠特曼理念一致。
小黨突圍、眾志成城
柯文哲在最後登機前感性的表示，民眾黨的資源雖然有限，卻眾志成城。這趟交流不但讓台灣的盟友了解台灣，也能讓人從世界的角度，回看台灣的角色。柯文哲也再次呼籲美方除了給予台灣軍事支持，也必須加速協助台灣加入區域經濟組織，並強調台灣應該要扮演美中之間溝通的橋樑，而不是棋子。
柯文哲回顧訪美的21天，除在華盛頓特區拜會美方各行政部會以外，也透過智庫對談、美台商會座談、美國本地媒體專訪、校園演講等多方管道，傳達台灣第三勢力的聲音，更把握機會到全球頂尖的電子、生技、醫療產業實地參訪。官方交流之外，柯文哲也在喬治華盛頓大學和約翰霍普金斯大學進行了兩場演講，近距離傾聽海外華人學生們的聲音。
總結此行，柯文哲認為他的訪美之旅成果豐碩，遠遠超出預期。
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核稿編輯：翁世航
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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